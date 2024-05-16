Не день учителя! Разбираем две спорные аварии, где водители захотели проучить соседа (всё закончилось плачевно)

Происходит столкновение с машиной из правого ряда Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.com











В нашей рубрике «Группа разбора» вновь обратим внимание на аварии, которые можно отнести к категории «Учителя на дороге». Речь идет о случаях, в которых один из водителей, возможно, имея техническую возможность избежать столкновения, не делает этого «из принципа» — чтобы проучить, наказать виновника, а возможно и получить компенсацию за ущерб своему автомобилю.



Вот обычный Т-образный перекресток, машина с регистратором приближается к нему по 4-полосной улице (по две полосы в каждую сторону). На светофоре соответственно левая полоса предназначена для ухода налево, правая — для поворота направо, никаких отдельных знаков, меняющих структуру движения, тут нет. Загорается зеленый, и автомобили начинают движение, пикап Volkswagen Amarok, находящийся сбоку от машины с регистратором, поворачивает налево с правого ряда, что логично является нарушением. Далее происходит столкновение, смотрите видео.

Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.com

В следующем эпизоде мы видим, как авто с регистратором едет по прямой на довольно приличной скорости, вот у него на пути возникает кроссовер Mercedes-Benz, который выехал наперерез с левым поворотом и вынужден был остановиться на проезжей части, пропуская другие авто справа. На видео — отчаянный звуковой сигнал, некий маневр вправо, столкновение, еще одно столкновение с припаркованной машиной.



Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.com

Обратите внимание, что в первом эпизоде ситуация развивается постепенно, не слишком быстро, и вроде для обоих участников имелось время в соответствии с пунктом 10.1 ПДД принять меры, чтобы избежать столкновения. Но один понадеялся, что его пропустят, второй не стал пропускать — может, из принципа, может, из другого какого умысла. Но формально по ПДД тут всё однозначно — виновность явно за водителем пикапа.



— Отсутствуют знаки 15.2, которые регламентируют движение по полосам. Поэтому необходимо руководствоваться пунктом 8.5 ПДД, который говорит, что автомобилист должен принять крайнее левое положение при повороте налево. Тот, кто приблизился здесь справа — он и виноват, — говорит представитель Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

Пункт 10.1 ПДД. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

Да, виноват пикап, но всё же — посмотрите сами, в соответствии с тем же пунктом 10.1 водитель авто с регистратором принял все меры для торможения? Мог остановиться? Делайте выводы.

В эпизоде с ударом в «Мерседес» можно обратить внимание, что машина с регистратором бьет кроссовер не прямо, а берет несколько правее. После этого влетает в припаркованный красный автомобиль. Хотя на расширении проезжей части как раз в месте столкновения (справа) имелось пространство для вполне безопасного разъезда с «Мерседесом».

— Во-первых, кажется, что есть превышение скорости движения. Во-вторых, по пункту 13.7 водитель обязан завершить маневр, поэтому тот автомобиль, который стоял на перекрестке, он явно завершал маневр. А водитель с регистратором не применил торможение, ехал как ехал, да и всё, — отмечает Вячеслав Ашурков.

— Тут очевидно, что мог затормозить. Но варианта два. Первый — он это сделал осознанно. И очень важно, какая машина у водителя с регистратором. Есть такое понятие «токсичный автомобиль», тут такой или нет? Если «токсичный», то прям без сомнения человек сознательно шел на удар. «Токсичный» вот что значит — в страховых компаниях есть списки машин, по которым чаще всего выплачивается очень большая страховая выплата, например машины с правым рулем, повреждения казалось бы небольшие, а выплата большая. А второй вариант — отвлекся, например, на телефон. Увы, такое тоже бывает, — комментирует руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.



Обе ситуации неоднозначны — с одной стороны, формально, по ПДД, виновники вроде бы понятны. Но с другой стороны — есть нюансы толкования видеозаписей аварий, есть тот же пункт 10.1, который, правда, весьма сложен в правоприменительной практике. Поэтому, как говорится, на дороге всё возможно — и подставы, и грубость, и учительство, и невежество.

— Вообще истории с «учителями» достаточно распространенная штука. И если честно, бесит! Есть такой типаж людей, которых никто не слушает, и вот их звездный час: «дай-ка я поучу», — заключает Оксана Косицкая.

Указанные ситуации в видео — похоже на «учителей на дорогах»? Да Нет Не знаю