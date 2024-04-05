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Авто Группа разбора проблема Дворовые войны. В узком проезде две легковушки врезались лоб в лоб — смотрим, у кого же право ехать первым

Дворовые войны. В узком проезде две легковушки врезались лоб в лоб — смотрим, у кого же право ехать первым

Правила затрудненного проезда регламентируются ПДД, но лучше достигать договоренностей

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За мгновение до лобового столкновения

В рубрике «Группа разбора» мы рассматриваем и курьезное, и поучительное ДТП, которое произошло в обычном жилом дворе — там машины в узком проезде просто врезались лоб в лоб. Практически каждый водитель ездит по своему двору и встречается с другими автомобилистами — иногда это заканчивается столкновением, иногда приводит к стычкам за право проезда первым. И правда, кто будет виноват в подобной аварии и кто имеет приоритет в движении по единственной полосе — в нашем материале.

Обычный двор в квартале многоэтажек, узкий проезд, мы видим, как машина с видеорегистратором движется вдоль дома и припаркованных справа машин. Вскоре дом кончается, впереди виден поворот, откуда навстречу выскакивает вдруг темный «Киа-Рио». Обе машины тормозят, авто с регистратором почти останавливается, но тормозного пути на зимней дороге не хватает — автомобили сталкиваются со смачным звуком удара, смотрите видео.

С одной стороны, можно считать, что этот проезд — двухполосная дорога, где одна полоса заставлена припаркованными автомобилями. Соответственно, тогда водитель с регистратором двигается как бы по встречной полосе со всеми вытекающими.

— Здесь две полосы движения, просто одна полоса правая занята автомобилями. Поэтому в этом конкретном ДТП я бы считала виноватым то авто, где снято видео. Коли на моей стороне препятствие, то надо пропустить тех, кто едет навстречу, — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

— В данном случае владелец регистратора ехал по встречной полосе, потому что видно, что на его полосе припаркован транспорт. И незадолго до аварии он теоретически мог сместиться вправо и пропустить. Второе, у обоих участников скорость движения в жилой зоне была явно превышена. Кстати, здесь некоторые могли бы приплести помеху справа, но я полагаю, что нет. Здесь дорога просто делает поворот, никакого перекрестка нет, — считает представитель Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

С другой стороны, ширина и полосность дворового проезда может не регламентироваться — многие проезды считаются просто однорядными. Кроме того, пользователи отмечают, что водитель с регистратором почти остановился к моменту удара, в то время как «Киа» еще двигалась с заметной скоростью. Наконец, подмечен тот факт, что для водителя «Киа» этот поворот был слепым и он должен был сбросить скорость до минимума.

В любом случае почти каждый водитель так или иначе ездит по дворовым проездам, ежедневно или периодически, поэтому в первую очередь не стоит разгоняться на этих территориях. А во-вторых, не надо отстаивать право первоочередного проезда, лучше решать все вопросы по договоренности. Хоть и существует пункт в ПДД о встречном разъезде, до конфликта лучше не доводить.

Пункт 11.7 ПДД. В случае если встречный разъезд затруднен, водитель, на стороне которого имеется препятствие, должен уступить дорогу.

— Если в целом говорить о дворовых разъездах, то у меня, например, во дворе действительно очень узкая дорога. И мы бывает одновременно встречаемся в середине проезжей части. Тут пунктом 11 предусмотрены правила встречного разъезда, но поскольку ни у кого из нас приоритета не возникает, тогда мы обычным человеческим языком начинаем договариваться, кому удобнее сдать назад. Тот и сдает и пропускает либо максимально приближается к правой стороне проезжей части, — отмечает Оксана Косицкая.

Кто виноват в аварии?

Водитель черного «Киа-Рио»
Водитель с регистратором
Не знаю

Почитайте еще, как автобус стартанул от остановки и врезался в «Газель» — и кто в итоге оказался виноват.

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