Автобус стартанул от остановки и врезался в «Газель» — кто же оказался виноват в этом ДТП

Обратим внимание, что перестроение автобуса из правого ряда в средний началось на мгновение раньше, нежели перестроение «Газели». А если считать, что автобус со своей остановки уже отъехал и был маневр взаимного перестроения, то там уступают по помехе справа.



Пункт 8.4 ПДД. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.



— Автобус имеет преимущество, когда отъезжает от остановки, ему надо уступать. Видно, что «Газель», во-первых, перестраивается и фактически, что называется, подрезает автобус. То есть не автобус на полосу «газелиста» заезжает, а наоборот. Фактически автобус со своей крайней правой полосы и не выехал. Поэтому здесь вина водителя «Газели», — говорит Денис Садовский, юрист компании «Инюркон».