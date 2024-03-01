Автобус стартанул от остановки и врезался в «Газель» — кто же оказался виноват в этом ДТП

Сегодня в «Группе разбора» дорожная ситуация, с которой встречается без преувеличения каждый городской водитель и почти ежедневно. Все мы знаем, что отъезжающие от остановок автобусы и троллейбусы надо пропускать, но какие есть нюансы при этом — посмотрим на примере столкновения автобуса и «Газели».
Типовая городская многополосная магистраль, обычная остановка, вот один из автобусов начинает отъезжать. По среднему ряду тем временем движется «Газель», которая вдруг начинает маневр вправо, поравнявшись с автобусом. Оба транспортных средства в момент столкновения имеют траектории перестроения из ряда в ряд — смотрите видео.
Обратим внимание, что перестроение автобуса из правого ряда в средний началось на мгновение раньше, нежели перестроение «Газели». А если считать, что автобус со своей остановки уже отъехал и был маневр взаимного перестроения, то там уступают по помехе справа.
— Автобус имеет преимущество, когда отъезжает от остановки, ему надо уступать. Видно, что «Газель», во-первых, перестраивается и фактически, что называется, подрезает автобус. То есть не автобус на полосу «газелиста» заезжает, а наоборот. Фактически автобус со своей крайней правой полосы и не выехал. Поэтому здесь вина водителя «Газели», — говорит Денис Садовский, юрист компании «Инюркон».
— В данной ситуации помеха справа для «Газели», для автобуса это помеха слева. То есть с точки зрения ПДД «газелист» должен был уступить дорогу автобусу, а он этого не сделал, соответственно виноват точно он. В данной ситуации формально это обоюдное перестроение, автобус перестраивается налево, а «Газель» перестраивается направо. Соответственно водитель «Газели» должен был уступить автобусу, — отмечает координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.
А если бы «Газель» ехала прямо, без перестроения? С одной стороны, автобус надо пропустить, но и водители общественного транспорта не могут бездумно отъезжать от остановок.
Таким образом, в случае столкновения при таких маневрах еще неизвестно, кто будет виновным, вполне возможно, что вину назначат обоюдную. Так что обычным водителям не стоит зажимать автобусы, рассчитывая на тот факт, что «я ехал прямо и не сворачивал». Лучше пропустить, ведь правила этого требуют, да и везет общественный транспорт множество людей.
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