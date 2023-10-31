Делай «Ку» перед мигалкой. Кортеж из 3 дорогих «Мерседесов» с маячками протаранил 4-й «Мерс» — кого назначат виновным

Ранее в «Группе разбора» мы уже рассказывали о проблемах рядовых водителей, которые сталкиваются на дороге со спецмашинами, оборудованными мигалками. Не всегда такие машины едут по правилам, происходят столкновения. Давайте вновь изучим все нюансы ПДД — кого и при каких условиях положено пропускать — на примере недавней аварии со спецкортежем в Москве.
Автомобили с мигалками на дорогах актуальны не только для столиц, но и для всех остальных городов — везде есть патрульные машины полиции, скорая помощь и другие спецслужбы. Далее на видео представлен типовой кортеж в Москве, которых там десятки. Головная машина ДПС, основная машина, замыкающий джип ДПС. Все — «Мерседесы»: Е-класс, S-класс и замыкающий GLS-класс (самого последнего поколения, кстати, стоимостью более десятка миллионов рублей). Машины все едут с включенными проблесковыми маячками, но без сирен, приближаются к перекрестку, проезжают на красный свет. И тут же головную машину ДПС бьет еще один джип «Мерседес» GLS-класса с перпендикулярного направления.
Вроде всё красиво — и мигалки блестят, и полицейские машины хорошие, свежие. Но вот звуковой сирены, судя по записи, не было. Не было и «крякалок» — коротких звуковых сигналов, а значит, приоритет у таких авто теряется. Да и действительно, на тесных улочках с ограниченным обзором заметить только проблесковый маячок многим водителям будет затруднительно.
— В данной ситуации виноват автомобиль именно с маячками. Потому что просто наличие включенных маячков позволяет отступать от правил дорожного движения, но не дает приоритета. Приоритет получается только в случае включения звукового сигнала. В данном случае «крякалка» тоже в ГОСТе, но в этом конкретном ДТП «крякалки» не было. Поэтому виновата будет машина с мигалками, — говорит координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.
— Если не включен звуковой сигнал, то приоритета у спецмашины нет. Если они все три проехали на красный запрещающий сигнал, то виноваты будут они, — объясняет автоюрист Лев Воропаев.
Пункт 3.1 ПДД. Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут, только убедившись, что им уступают дорогу.
Уже сколько таких ДТП было, когда потом выяснялось, что водитель машины с мигалкой просто не включил сирену. Что, трудно было на одну кнопку нажать? Оказывается, с пронзительной сиреной ездить тоже не очень приятно, поэтому и не всегда ее включают.
— Почему ездят без сирены? Сирена, да, бьет по мозгам, какая бы она ни была, всё равно ее слышно в салоне. С сиреной ездить очень некомфортно, даже с «крякалкой» и то некомфортно, потому что она тоже бьет по мозгам. Поэтому, конечно, пассажир довольно часто просит, чтобы эту пиликалку выключили, — отмечает Петр Шкуматов.
— Есть соответствующие внутренние распоряжения, что просто так ехать со звуковым сигналом на всём протяжении пути вряд ли нужно, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на граждан. Эти сигналы по рекомендациям необходимо включать непосредственно на перекрестках, если водитель такого спецтранспорта совершает нарушение правил дорожного движения, — говорит Лев Воропаев.
Таким образом, обычных водителей на дороге подстерегает еще одна опасность в виде спецмашин, где забыли или не захотели включить сирену, — попробуй заметить такую. А потом еще докажи, что сирена не работала, если нет соответствующей видеозаписи со звуком. Единственное твердое правило — быть бдительней перед каждым перекрестком, даже если вам горит зеленый свет.
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