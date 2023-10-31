Делай «Ку» перед мигалкой. Кортеж из 3 дорогих «Мерседесов» с маячками протаранил 4-й «Мерс» — кого назначат виновным

Автомобили с мигалками на дорогах актуальны не только для столиц, но и для всех остальных городов — везде есть патрульные машины полиции, скорая помощь и другие спецслужбы. Далее на видео представлен типовой кортеж в Москве, которых там десятки. Головная машина ДПС, основная машина, замыкающий джип ДПС. Все — «Мерседесы»: Е-класс, S-класс и замыкающий GLS-класс (самого последнего поколения, кстати, стоимостью более десятка миллионов рублей). Машины все едут с включенными проблесковыми маячками, но без сирен, приближаются к перекрестку, проезжают на красный свет. И тут же головную машину ДПС бьет еще один джип «Мерседес» GLS-класса с перпендикулярного направления.