Часть документов для станции метро «Спортивная» еще готовят для госэкспертизы — цена объекта до сих пор неизвестна

Станцию строят с 2019 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске готовятся передать сметную документацию по станции «Спортивная» на государственную экспертизу. После этого станет известна итоговая стоимость объекта.



В пресс-центре мэрии Новосибирска НГС сообщили, что в апреле Главгосэкспертиза выдала положительное заключение для технической части документации «Спортивной».



— Сметная документация находится в стадии подготовки для направления в ФАУ «Главгосэкспертиза России» с целью получения положительного заключения в отношении достоверности определения стоимости строительства объекта, — объяснили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.



После того, как эксперты проверят документы, станет точно известно, повысилась ли стоимость работ.



В 2019 году стоимость работ оценивали в 2,7 миллиарда рублей. В 2022-м стало известно, что цена поднялась примерно на 300 миллионов. В сентябре 2023 года в пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что стоимость работ в уровне цен 2022 года составляет 4 000 506 600 рублей.



Сдать станцию планируют в 2024 году.