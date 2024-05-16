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Дороги и транспорт Часть документов для станции метро «Спортивная» еще готовят для госэкспертизы — цена объекта до сих пор неизвестна

Часть документов для станции метро «Спортивная» еще готовят для госэкспертизы — цена объекта до сих пор неизвестна

Техническую часть одобрили в апреле

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Станцию строят с 2019 года

В Новосибирске готовятся передать сметную документацию по станции «Спортивная» на государственную экспертизу. После этого станет известна итоговая стоимость объекта.

В пресс-центре мэрии Новосибирска НГС сообщили, что в апреле Главгосэкспертиза выдала положительное заключение для технической части документации «Спортивной».

— Сметная документация находится в стадии подготовки для направления в ФАУ «Главгосэкспертиза России» с целью получения положительного заключения в отношении достоверности определения стоимости строительства объекта, — объяснили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

После того, как эксперты проверят документы, станет точно известно, повысилась ли стоимость работ.

В 2019 году стоимость работ оценивали в 2,7 миллиарда рублей. В 2022-м стало известно, что цена поднялась примерно на 300 миллионов. В сентябре 2023 года в пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что стоимость работ в уровне цен 2022 года составляет 4 000 506 600 рублей.

Сдать станцию планируют в 2024 году.

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