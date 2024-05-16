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Страна и мир Хирургов из звездной клиники Тимура Хайдарова отправили под домашний арест — после операции в клинике умер продюсер

Хирургов из звездной клиники Тимура Хайдарова отправили под домашний арест — после операции в клинике умер продюсер

Специалисты нашли множество нарушений в больнице, где оперировали Киркорова и Успенскую

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Врача отправили под домашний арест

В Москве суд избрал меру пресечения хирургам скандально известной клиники «Ай Кью Пластик», которая принадлежит звездному врачу Тимуру Хайдарову. Илью Елагина и Тамерлана Кадзаева обвиняют в оказании опасных услуг, которые привели к смерти продюсера Петра Гаврилова. Он скончался после операции по уменьшению желудка.

Илью Елагина отправили под домашний арест на два месяца — до июля 2024 года. Ему предъявлено обвинение по пунктам «а, в», части 2 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть пациента». Его ассистенту Тамерлану Кадзаеву изберут меру пресечения в ближайшее время.

Трагедия произошла в апреле — Петру Гаврилову провели операцию в «Ай Кью Пластик», через три дня после которой ему резко стало плохо. Продюсер вскоре впал в кому и скончался.

Родные и близкие погибшего заявили, что смерть наступила из-за того, что в клинике Хайдарова мужчине занесли инфекцию, и Петр Гаврилов скончался от заражения крови. Однако сам звездный хирург настаивал, что в смерти пациента нет вины врачей — по его мнению, причиной трагедии стала злокачественная гипертермия (реакция организма на резкое повышение температуры тела до 42–43 градусов. — Прим. ред.).

— Я этого человека не оперировал. Разные гипотезы ходят. Кто-то что-то сказал, кто-то что-то подумал. Я не могу каждое слово комментировать. Я не имею отношения конкретно к этому случаю, — заявил в разговоре с корреспондентом MSK1.RU. Тимур Хайдаров.

После резонансного дела клиникой «Ай Кью Пластик» заинтересовались в органах. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а проведенная проверка выявила грубые нарушения требований и условий, предусмотренных лицензией. Специалисты обнаружили, что некоторые инструменты промаркированы с истекшим сроком годности, а где-то маркировки нет вообще.

Вскоре после этого суд в Москве приостановил работу клиники Хайдарова на три месяца.

Клинику Тимура Хайдарова опечатали

По мнению звездного хирурга, всё происходящее — «жесткая заказуха».

— Я буду в любом случае проводить операции. Я не знаю, что там сейчас в Москве происходит, я сейчас не в Москве, — комментировал Хайдаров. — Когда мне доложат обо всём коллеги, дадим вам обратную связь. Еще не успело судебное решение появиться, а уже новость появилась. Это жесткая заказуха с такими подкидываниями денег.

Тимур Хайдаров — один из самых популярных пластических хирургов России. Он оперировал певицу Славу, Любовь Успенскую, Филиппа Киркорова и других знаменитостей. Многие пациенты жаловались на результат операций: Успенская признавалась, что после операции на груди оказалось, что врач установил ей имплантаты разного размера, один из которых «стал каменным». Недовольна результатом осталась и Слава — звезда пожаловалась на Т-образный шрам на груди. По мнению Хайдарова, звезды просто вымогали у него таким образом деньги.

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Врачи Суд Домашний арест Тимур Хайдаров
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