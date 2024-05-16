За деньги — да: новосибирцы назвали условия, чтобы сменить работу — сколько они хотят получать

Летом новосибирцы ленятся работать и все больше хотят отдыхать Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Новосибирцы-фрилансеры рассказали, ради какой зарплаты они готовы променять своих работодателей и уйти на новое место. Цена вопроса, как правило, составляет 100–150 тысяч рублей. Об этом редакции НГС сообщили аналитики исследовательских центров Зарплаты.ру и Консоль.Про, которые провели опрос.



Во время майских праздников 65% работающих новосибирцев задумывались о смене работы. Треть при этом (31%) уверены, что работу менять лучше всего осенью. Только 8% работающих новосибирцев называют наиболее благоприятным периодом для смены работы лето. При этом, расстаться с нынешним работодателем готовы почти все опрошенные.



80% новосибирцев готовы покинуть прежнее место работы и выйти на новое исключительно ради зарплаты. 75% готовы отказаться от текущего работодателя за 100–150 тысяч рублей «на руки» ежемесячно.



— Только треть респондентов не пытались переманить в другие компании. Подобная практика характерна для рынка труда в условиях дефицита кадров. Тем не менее, единственный законный способ борьбы с компаниями, которые пытаются переманить сотрудников — удержание специалистов через улучшение условий. Включать в трудовой договор запрет трудоустройства к конкурентам нельзя, такое условие ограничивает свободу человека, –– говорит Анна Чеботарева, юрист, эксперт Консоль.Про.



В ближайшие 6 месяцев 23% опрошенных новосибирцев будут искать новую работу. Чаще всего, это связано с повышением зарплаты. Что их зарплата недостаточная, считают 85% респондентов.

Вторая причина для смены работы — небольшие премии или их отсутствие (так считают 54% горожан). 38% не устраивают их должностные обязанности или спектр корпоративных бонусов, 31% хотели бы получить новую должность.



Чаще всего новосибирцы задумываются о смене работы после того, как услышат истории успеха своих друзей или знакомых (46% опрошенных). Треть горожан хотят уволиться постоянно. При этом, 70% новосибирцев пытались переманить в другие компании. Постоянно с переманиванием из одной компании в другую сталкивались 5% опрошенных. Каждого второго зовут на новые места периодически.



Опрошенные признались, что с приближением лета все меньше хотят трудиться. Каждый третий заявил об абсолютном нежелании выполнять свои рабочие обязанности, еще 30% отмечают, что с приближением сезона отпусков у них усиливается желание перейти в другую компанию, а 20% с радостью бы начали собственный бизнес.



Ранее НГС писал о том, что новосибирские начальники жалеют деньги на премии работникам. Те и так согласны работать.

