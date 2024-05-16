Променяли зачетку на декрет и брак: что стало с героями «Универа»

Лица нашей редакции, когда мы осознали, что первая серия «Универа» вышла 16 лет назад Источник: кадр из ситкома «Универ. 13 лет спустя» на ТНТ











Страшно подумать, но первые серии «Универа» мы увидели в далеком 2008 году. Тогда ситком про жизнь студентов в общаге стал настоящей сенсацией, а фирменное слово Аллы «пипец» и песня Кузи «Шняга-шняжная» ушли в народ.



У многих этот кадр вызовет слезу ностальгии Источник: кадр из ситкома «Универ» на ТНТ











За шестнадцать лет вышло 565 серий «Универа» (не считая «СашиТани» — съехавшая парочка из «золотого состава» отлично себя чувствует в собственном сериале). Казалось, герои пережили уже всё, что только можно. Но на днях вышло очередное продолжение — «Универ. 13 лет спустя».

Открывающая сцена на кладбище — самое то, чтобы задать настроение всему перезапуску Источник: кадр из ситкома «Универ. 13 лет спустя» на ТНТ











Если в «Универе. Новая общага» авторы еще пытались строить из героев студентов, то сейчас они поняли, что и персонажи сериала, и сами зрители давно выросли из проблем студенческой жизни. Теперь главными проблемами героев стали не закрытие сессии и отношения с соседкой по общежитию, а проблемы в семье и незапланированные дети.



Если раньше герои встречались в барах, то теперь — на детской площадке Источник: кадр из ситкома «Универ. 13 лет спустя» на ТНТ











Главный секс-символ «Новой общаги» Маша Белова (Анна Хилькевич) променяла тусовки и армию поклонников на семейную жизнь с Валей Будейко (Александр Стекольников). Пара едва сводит концы с концами, и Маша вынуждена в одиночку тянуть на себе двоих детей, ведь мужу-ученому резко обрезали финансирование на работе.



За тринадцать лет Валя возмужал — даже пытается запрещать что-то своей жене Источник: кадр из ситкома «Универ. 13 лет спустя» на ТНТ











Майкл (Арарат Кещян) пытается спасти свой брак — жена выгоняет его из дома и настаивает на разводе из-за измены, и бывший историк пытается всеми правдами и неправдами вернуть Варвару (Екатерина Молоховская) и детей.

Майкл превратился в любящего мужа и отца (правда, так и не перестал заглядываться на чужие юбки, что стоило ему брака) Источник: кадр из ситкома «Универ. 13 лет спустя» на ТНТ











Единственный герой, который вернулся к своему изначальному образу, — это Антон Мартынов (Станислав Ярушин). После тяжелого расставания он вновь пустился во все тяжкие, заливая горе в собственном баре. Но и ему придется повзрослеть — внезапно оказывается, что у Антона есть 15-летняя дочь, у которой недавно умерла мама. Герой решается удочерить девочку и познать все прелести переходного возраста.

Сценаристы явно подглядели сюжетную линию Антона у сериала «Детка» (помните, был такой со Шнуровым в главной роли?) Источник: кадр из ситкома «Универ. 13 лет спустя» на ТНТ











Козырем «Универа. 13 лет спустя» стало возвращение Кузи (Виталий Гогунский). Единственный персонаж, оставшийся из самого первого состава героев ситкома, ушел еще в «Новой общаге» после ссоры с Машей. С тех пор Кузя превратился в русский вариант Гэтсби — подняв состояние на пельменях, он врывается в жизнь Маши, которую всё еще любит. Будем надеяться, что Кузя не повторит судьбу своего книжного прообраза.

Кузя, как и сам «Универ», вернулся 13 лет спустя Источник: кадр из ситкома «Универ. 13 лет спустя» на ТНТ











Интересно, что Виталий Гогунский долгое время пытался перестать ассоциироваться с веселым, но глуповатым каратистом из «Универа». Артист снялся в нескольких фильмах и сериалах, а также пытался построить музыкальную карьеру, давая концерты по всей России. Почему актер снова вернулся к роли Кузи спустя 13 лет — неизвестно.

Старые герои снова в сборе Источник: кадр из ситкома «Универ. 13 лет спустя» на ТНТ











На сегодняшний день «Универ» — самый долгоиграющий ситком в истории российского телевидения. За долгие 16 лет герои успели отучиться в университете, найти работу и свою любовь, а некоторые — отслужить в армии, развестись, завести детей и поднять состояние. Интересно, как долго рейтинги шоу позволят старым героям существовать и дальше и увидим ли мы через несколько десятков лет, как персонажи, в нашей молодости заезжавшие в общежитие, выбирают себе дом для престарелых.