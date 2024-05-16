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Развлечения Променяли зачетку на декрет и брак: что стало с героями «Универа»

Променяли зачетку на декрет и брак: что стало с героями «Универа»

Что происходит в очередном перезапуске легендарного ситкома

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Лица нашей редакции, когда мы осознали, что первая серия «Универа» вышла 16 лет назад

Страшно подумать, но первые серии «Универа» мы увидели в далеком 2008 году. Тогда ситком про жизнь студентов в общаге стал настоящей сенсацией, а фирменное слово Аллы «пипец» и песня Кузи «Шняга-шняжная» ушли в народ.

У многих этот кадр вызовет слезу ностальгии

За шестнадцать лет вышло 565 серий «Универа» (не считая «СашиТани» — съехавшая парочка из «золотого состава» отлично себя чувствует в собственном сериале). Казалось, герои пережили уже всё, что только можно. Но на днях вышло очередное продолжение — «Универ. 13 лет спустя».

Открывающая сцена на кладбище — самое то, чтобы задать настроение всему перезапуску

Если в «Универе. Новая общага» авторы еще пытались строить из героев студентов, то сейчас они поняли, что и персонажи сериала, и сами зрители давно выросли из проблем студенческой жизни. Теперь главными проблемами героев стали не закрытие сессии и отношения с соседкой по общежитию, а проблемы в семье и незапланированные дети.

Если раньше герои встречались в барах, то теперь — на детской площадке

Главный секс-символ «Новой общаги» Маша Белова (Анна Хилькевич) променяла тусовки и армию поклонников на семейную жизнь с Валей Будейко (Александр Стекольников). Пара едва сводит концы с концами, и Маша вынуждена в одиночку тянуть на себе двоих детей, ведь мужу-ученому резко обрезали финансирование на работе.

За тринадцать лет Валя возмужал — даже пытается запрещать что-то своей жене

Майкл (Арарат Кещян) пытается спасти свой брак — жена выгоняет его из дома и настаивает на разводе из-за измены, и бывший историк пытается всеми правдами и неправдами вернуть Варвару (Екатерина Молоховская) и детей.

Майкл превратился в любящего мужа и отца (правда, так и не перестал заглядываться на чужие юбки, что стоило ему брака)

Единственный герой, который вернулся к своему изначальному образу, — это Антон Мартынов (Станислав Ярушин). После тяжелого расставания он вновь пустился во все тяжкие, заливая горе в собственном баре. Но и ему придется повзрослеть — внезапно оказывается, что у Антона есть 15-летняя дочь, у которой недавно умерла мама. Герой решается удочерить девочку и познать все прелести переходного возраста.

Сценаристы явно подглядели сюжетную линию Антона у сериала «Детка» (помните, был такой со Шнуровым в главной роли?)

Козырем «Универа. 13 лет спустя» стало возвращение Кузи (Виталий Гогунский). Единственный персонаж, оставшийся из самого первого состава героев ситкома, ушел еще в «Новой общаге» после ссоры с Машей. С тех пор Кузя превратился в русский вариант Гэтсби — подняв состояние на пельменях, он врывается в жизнь Маши, которую всё еще любит. Будем надеяться, что Кузя не повторит судьбу своего книжного прообраза.

Кузя, как и сам «Универ», вернулся 13 лет спустя

Интересно, что Виталий Гогунский долгое время пытался перестать ассоциироваться с веселым, но глуповатым каратистом из «Универа». Артист снялся в нескольких фильмах и сериалах, а также пытался построить музыкальную карьеру, давая концерты по всей России. Почему актер снова вернулся к роли Кузи спустя 13 лет — неизвестно.

Старые герои снова в сборе

На сегодняшний день «Универ» — самый долгоиграющий ситком в истории российского телевидения. За долгие 16 лет герои успели отучиться в университете, найти работу и свою любовь, а некоторые — отслужить в армии, развестись, завести детей и поднять состояние. Интересно, как долго рейтинги шоу позволят старым героям существовать и дальше и увидим ли мы через несколько десятков лет, как персонажи, в нашей молодости заезжавшие в общежитие, выбирают себе дом для престарелых.

Смотрите «Универ. 13 лет спустя»?

Конечно, вот уже 16 лет ни одной серии «Универа» не пропускаю
Может, посмотрю, но старые сезоны забросил на середине
Посмотрю ради вернувшегося Кузи
Никогда не смотрел «Универ» и не буду
Я Кузя

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