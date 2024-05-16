Школьник сел на мотоцикл и отправился кататься по новосибирской трассе — фото «Тойоты», в которую он вмялся

Подросток получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии находится в больнице Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области











16-летний подросток получил серьезные травмы в ночном ДТП в Черепановском районе Новосибирска. Он ехал в половине второго ночи по трассе на мотоцикле и оказался под колесами автомобиля. Об этом НГС рассказали в управлении ГИБДД по Новосибирской области.

По данным автоинспекторов, авария произошла на 124-м километре Чуйского тракта.

— По предварительной информации, 26-летний мужчина на автомобиле Toyota Cresta двигался со стороны города Барнаула в направлении Новосибирска и совершил столкновение с попутно движущимся мотоциклом Racer, которым управлял 16-летний подросток, — сообщили в Госавтоинспекции. — В результате произошедшего юноша с сочетанной автодорожной и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирован. Состояние оценивается как тяжелое.

Силу удара можно оценить по состоянию Toyota Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области











По предварительным данным, подросток подвез своего друга в соседнюю деревню и возвращался домой. Автоинспекторы не исключают, что он мог был пьян, но результаты анализов еще не готовы.

В ГИБДД добавили, что только за первую половину мая произошло 20 ДТП с участием мотоциклов и мопедов, в которых 3 человека погибли и еще 20 — пострадали. В прошлом году таких аварий было вдвое меньше, а смертельных — вообще ни одной. Автоинспекторы призвали новосибирцев не пускать детей кататься на мопедах без контроля.