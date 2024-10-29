Призраки в окнах: обозреватель НГС — о том, почему в новостройке в центре Новосибирска два года нет признаков жизни

Стас Соколов Эксперт

Застройщик «Маяковского» называет его элитным комплексом клубных резиденций Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В центре Новосибирска уже два года как построено здание не то жилого дома, не то апартаментов (источники расходятся во мнении, что это). Но даже сегодня вечерами в нем крайне сложно застать хотя бы одно горящее окно. Обозреватель НГС Стас Соколов, у которого с этим зданием «свои счёты», решил, что это достойный повод поразмышлять не только о его о судьбе, но и о значительной части строительного рынка. Далее — от первого лица.

Это здание на Красном проспекте сдали ещё в 2022 году. Изначально публике говорили, что это будет гостиница. Место для нее действительно хоть куда: самый центр, красивые виды на город. В любом крупном городе есть такие гостиницы, поселившись в которые, ты оказываешься, что называется, в центре событий. Пока шла стройка, окрестные рестораторы потирали руки в ожидании постояльцев отеля, которые будут ходить к ним на обеды, ужины и, возможно, даже завтраки.

В 2023 году в окнах горел тусклый свет и были видны силуэты якобы живущих в доме семей — выглядело довольно жутко Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Но оказалось, что «Маяковский» — это не отель, а комплекс апартаментов. Понятное дело, совсем не дешевых: застройщик «Маяковского» называет его «элитным комплексом клубных резиденций». Сейчас, например, самая скромная «резиденция» здесь стоит 14,5 миллиона рублей, а за 170-квадратный пентхаус с террасой просят больше 64 миллионов рублей. Для человека со средней зарплатой звучит, может быть, космически, но, учитывая место и общий уровень цен сегодня, это не что-то запредельное.

Но вот уже заканчивается октябрь 2024 года, а в окнах «Маяковского» вечерами черным черно. Раньше там хотя бы зажигали окна и в них виднелись какие-то силуэты. Приглядевшись, правда, можно было понять, что это просто черные трафареты, имитирующие какие-то сцены счастливого быта. Но сейчас нет и этого.

Сейчас в окнах комплекса со стороны Красного проспекта не горит ни одно окно Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Я, конечно, понимаю, что купивший объект коммерческой недвижимости дороже 15 миллионов рублей, скорее всего, захочет подготовить его как-то к эффективному использованию. Только ремонт может затянуться, но не может быть вообще не заметен.

У любой новостройки всегда можно увидеть бригады отделочников, туда привозят строительные материалы и мебель. И вся эта подготовительная деятельность так или иначе заметна снаружи. Такие вещи, если они происходят хотя бы в половине из более чем ста квартир (извините, апартаментов), не могут не бросаться в глаза. Но в «Маяковском» если что-то и происходит, то обстановке максимальной секретности.

По изначальной концепции здание должно было стать гостиницей. Формально гостиницей оно и является Источник: Стас Соколов / NGS.RU











По сути, единственные видимые признаки жизни в этом здании — это небольшая кофейня Mechtai (она действительно популярна), офис продаж самого «Маяковского» и ещё какое-то помещение на втором этаже со стороны улицы Чаплыгина. Ещё летом я видел, как в двери паркинга въезжает красный кабриолет. Но, как оказалось, это были съемки какого-то блогера — наверное, рекламировал клубные резиденции.

На языке оригинала (это французское слово) apartment означает просто квартиру. Часть дома, а не всё здание. В новейшем русском языке, однако, у этого слова появилось отдельное, специальное значение. Главное отличие в том, что апартаменты не считаются жилой недвижимостью. А значит, дом с апартаментами можно построить там, где строительство жилья не разрешено. На апартаменты не распространяются обязательные для жилья нормативы: количество парковочных мест, обеспеченность детскими садами и школами и т. д.

Единственное помещение в здании, где заметна какая-то жизнь Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Эта лазейка в законе привела к тому, что здания с апартаментами начали строить по всей России — в Новосибирске, конечно, тоже. Особенная привлекательность такого вида недвижимости состоит в том, что застройщики часто продвигают её не как объект для личного использования, а как инвестицию. Купил апарт, передал управляющей компании — и только успевай получать деньги.

В Новосибирске, если верить сервису бронирования «Островок», например, уже 17 апарт-отелей, только имеющих собственное название и какое-то количество номеров. О степени заполненности этих отелей судить сложно. Но если сравнить цены в них с обычными гостиницами, то особенной дешевизны вы не обнаружите. То есть услуга вполне востребована. Приехавшие в город туристы или командировочные воспринимают апарт-отель как один из вариантов размещения. Номер как в гостинице, но можно себе яичницу пожарить утром или пельменей сварить вечером. Экономия.

«Маяковский» отгородился от жителей Новосибирска забором Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Но что-то пошло не так. Причин может быть много: и неправильная оценка спроса, и возможные недостатки, не видимые снаружи, и перенасыщение рынка. У меня своя, мистическая версия. Возведя здание на центральной улице города, застройщик сделал перед ним довольно благоустроенную зону, которую закрыл забором. Это не внутренний двор, не какая-то площадка за зданием, а часть того, что должно было быть общественным пространством.

Даже если права на земельный участок позволяют огородить такое место забором, это натуральное хамство по отношению к городу. Население города это, конечно, стерпело, но вот некий городской дух ответил «Маяковскому» взаимностью. И вот теперь на этой огороженной забором территории тихо, как на престижном и ухоженном кладбище.

Обозреватель НГС направил запрос в отдел продаж «Маяковского» с просьбой объяснить, почему комплекс все еще не заселен. Ответ компании будет добавлен, как только поступит.

Замечали ли вы жизнь в «Маяковском»? Да, видел людей внутри Нет, ни разу Жители просто скрываются от нас Напишу свою теорию в комментариях