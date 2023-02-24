«Сквер для горожан? Нет, не слышали». Как обещанная зеленая зона в центре Новосибирска стала чужим двором

В конце прошлого года закончилась эпопея со строительством гостиницы возле кинотеатра имени Маяковского. Город уже успел смириться с тем, что на месте двухэтажного деревянного здания вырастет новостройка — этому предшествовали годы споров и конфликтов, в том числе судебных и политических. И вот строительный забор убран... и на его месте в самом центре города появился обычный. Им обнесли красивую территорию, которая должна была стать сквером, а превратилась в чужой двор на первой линии Красного проспекта. По просьбе редакции НГС директор Сибирского центра содействия архитектуре Татьяна Иваненко порассуждала об этом превращении и привычке городить заборы.
21 сентября 2022 года мэрия Новосибирска выдала разрешение на ввод нежилого здания, а точнее, гостиничного комплекса с подземной автостоянкой. Здание размещается на земельных участках, расположенных на углу улицы Чаплыгина и Красного проспекта.
Факт окончания строительства свидетельствует о том, что многолетняя история освоения этой важной для города территории благополучно завершена. Помимо здания гостиницы, спроектированной московским архитектурным бюро «Остоженка», на участке разбит сквер — надо сказать, весьма симпатичный.
Важность этого события состоит в том, что на этом месте (в самом центре Новосибирска, в 50 метрах от мэрии) несколько десятилетий красовался пустырь, окруженный забором. История «Яндекс.Карт» погружает нас вглубь веков вплоть до 2010 года, и уже на ранних «Яндекс.Панорамах» можно увидеть добротный забор из профнастила, по совместительству выполняющий функцию рекламного носителя. Старожилы утверждают, что забор (в своей деревянной версии) появился здесь еще во времена «исторического материализма», после сноса в конце 1960-х годов квартала с малоэтажной застройкой. Когда именно забор эволюционировал из деревянного в металлический, пока не установлено.
Весь летний сезон 2022 года город, затаив дыхание, наблюдал, как застройщик, выкосив бурьян, любовно благоустраивал будущий сквер. Медленно, но верно вырисовывались контуры долгожданного общественного пространства, и никто даже подумать не мог, что на этом месте может появиться что-то другое.
А тем временем в эволюции забора наметилась развилка. Сквер строился по проекту известного новосибирского архитектурного бюро, специализирующегося на ландшафтном дизайне. В соответствии с выполненным дизайн-проектом благоустройства территории ЖК «Маяковский» (заметьте, речь идет уже не о гостиничном комплексе, а о постоянном жилье) сквер оказался обнесен забором. На листе с названием «Ворота. Ограждения. Урны» указаны двое распашных ворот с калиткой со СКУД (системой контроля и управления доступом) и четыре отдельные калитки со СКУД.
Получается, что никакое общественное пространство застройщик устраивать не собирался, а напротив, планировал создание закрытой жилой территории, попасть на которую могут только владельцы идентификационных устройств. Просто он начал с елочек, а не с забора, тем самым введя в заблуждение верящих в лучшее новосибирцев. В конце 2022 года иллюзии рассеялись, забор на старом месте был восстановлен.
Дело в том, что помимо фактической версии забора существует еще одна — презентационная. Это версия лучшего будущего, реализованного в параллельной вселенной, которую девелопер «БЭЛ Девелопмент» обнародовал, номинируя жилой комплекс на федеральную премию Urban Awards — 2023. На странице с презентацией ЖК «Маяковский» заявлено, что любимое место встречи горожан преобразится: «Проектом предусмотрено благоустройство прилегающей городской территории, создание сквера и прогулочной зоны. На первом этаже "Маяковского" откроется модный ресторан».
На сайте премии размещены визуализации жилого комплекса и сквера, на которых забор едва различим, он лишь ограничивает территорию хоздвора. Площадка с озеленением не озаборена, а значит, открыта для свободного доступа. Получается, что «БЭЛ Девелопмент», заявляя на премию пространство «без забора», осознает, что это решение подает объект в более выигрышном свете и добавляет ему очков как продвинутому и актуальному. Но вот реализовать этот «продвинутый» вариант он не в силах, ибо кто же купит у него резиденцию без нормального забора. Согласитесь, на Красном проспекте «в минуте от часовни Св. Николая и пл. Ленина» вопрос безопасности стоит особенно остро, причем круглые сутки.
Вернемся к заборостроению и эволюционным процессам. Если на первых ступенях развития наш забор был высоким, некрасивым и глухим, то на следующем этапе он, во-первых, стал ниже ростом, во-вторых, на 50% прозрачнее, а в-третьих, оказался более эстетичным. Получается, если тренд продолжится, то забор в течение какого-то времени достигнет вершины эволюции, став высотой с поребрик и к тому же невидимым. И это будет безупречно красивый забор. Открытым пока остается вопрос, кто из ответственных лиц (главный архитектор города, управление архитектурно-строительной инспекции и пр.) этому поспособствует.
Не всё так однозначно и с самим зданием, которое «по паспорту» является гостиничным комплексом, а значит, ему сам бог велел быть открытым городу и миру и привлекать посетителей в заведения, расположенные на первых этажах, — бары, кафе, рестораны, сувенирные лавки. Именно эти функции обычно сопутствуют гостинице, расположенной в самом центре мегаполиса. В интернет-пространстве объект именует себя как «апартаментами» (на сайте продаж), так и жилым комплексом (в 2ГИС). По факту же обладает отчетливыми признаками элитного жилья: в хорошем месте, с лобби на первом этаже, с ухоженным двором и добротным забором. И лишние визитеры там совсем ни к чему.
Сквер для горожан? Нет, не слышали… Ну, то есть слышали и даже сами лицемерим и врем об этом организаторам федеральной премии, но нет, «на это мы пойтить не могем»!
Чудят с ограждениями в Новосибирске не только застройщики, но и сами жители — НГС публиковал обзор таких примеров в городе.
А еще мы выяснили, кто зарабатывает на ограждениях вдоль дорог — иногда совершенно бессмысленных.