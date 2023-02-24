«Сквер для горожан? Нет, не слышали». Как обещанная зеленая зона в центре Новосибирска стала чужим двором

21 сентября 2022 года мэрия Новосибирска выдала разрешение на ввод нежилого здания, а точнее, гостиничного комплекса с подземной автостоянкой. Здание размещается на земельных участках, расположенных на углу улицы Чаплыгина и Красного проспекта.



Факт окончания строительства свидетельствует о том, что многолетняя история освоения этой важной для города территории благополучно завершена. Помимо здания гостиницы, спроектированной московским архитектурным бюро «Остоженка», на участке разбит сквер — надо сказать, весьма симпатичный.

