Обвалили квадрат: в Новосибирске неожиданно подешевели апартаменты — в чем подвох и где их сегодня строят

Подешевели, но подорожали

По данным экосистемы для девелоперов One Company, сумма продажи апартаментов в Новосибирске с начала 2023 года выросла в 2,5 раза — аналитики подсчитали это в результате собственных исследований, статистики Росреестра и портала Наш.дом.рф. Только за август в городе продали апартаментов на 806 миллионов рублей — для сравнения, по итогам декабря 2022 года общая сумма продажи составила 318 миллионов рублей.

Удивительно, что стоимость 1 кв. м в апартаментах с начала года снизилась на 5%, до 151 тысячи рублей — это, пожалуй, один из немногих подешевевших сегментов недвижимости. Но при этом сумма сделки за тот же период выросла на 14%: в начале года средние апартаменты стоили 4,08 миллиона рублей, в августе — 5,91 миллиона. Дело в том, что застройщики и девелоперы стали отдавать предпочтение апартаментам большей площади и, как правило, более высокого уровня комфорта.