10 самых интересных, резонансных и долгожданных зданий Новосибирска, которые появились в 2021 году

Один из масштабных проектов недалеко от центра Новосибирска — комплекс «Инские холмы» — в прошлом году завершился на треть: сейчас в компании «ВербаКапитал Девелопмент» возводят еще один квартал, а третью часть планируют на месте бывшего здания хлебозавода.



Вместе со зданиями, в которых появились и еще появятся офисы, магазины и апартаменты, компания построила пешеходный мост через улицу Большевистскую, который ведет на набережную. Ради его строительства популярную магистраль пришлось перекрыть на одну ночь.



Apart River и парящий мост