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10 самых интересных, резонансных и долгожданных зданий Новосибирска, которые появились в 2021 году

ЖК-деревня, кварталы с мостами и международное открытие года — в обзоре НГС

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В 2021 году в Новосибирске построили много интересных зданий — мы выбрали лучшие

В 2021 году в Новосибирске построили много интересных зданий — мы выбрали лучшие

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Новосибирск ежегодно становится лидером Сибирского федерального округа по объему построенного — жилья, административных и общественных, торговых и многих других зданий. Это, конечно, неудивительно: город притягивает людей, развивается и требует больше пространства для жизни и работы. Среди сотен новых зданий НГС выбрал самые интересные, необычные и резонансные — подробности в обзоре (несомненно, субъективном) Лизы Пичугиной.

Дом с мостами


Террасы образуют арки высотой в 9 этажей

Террасы образуют арки высотой в 9 этажей

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Одна из первых новостроек 2021 года — необычный дом-квартал в «Европейском береге». На верхнем этаже между корпусами дома открытые террасы пентхаусов образуют своеобразные остекленные мостики-переходы. На самом деле, конечно, перейти из подъезда в подъезд по ним не получится: они разделены высокими перегородками, и одна часть — это терраса одной квартиры, другая — соседней.

Двор в доме-квартале тоже закрытый и поднят на уровень второго этажа: машины сюда не заедут. Такой дом в большом микрорайоне повторять больше не планируют, поэтому он уже стал местным ориентиром.

«Инские холмы»


От нового комплекса к набережной построили пешеходный мост с лифтом

От нового комплекса к набережной построили пешеходный мост с лифтом

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Один из масштабных проектов недалеко от центра Новосибирска — комплекс «Инские холмы» — в прошлом году завершился на треть: сейчас в компании «ВербаКапитал Девелопмент» возводят еще один квартал, а третью часть планируют на месте бывшего здания хлебозавода.

Вместе со зданиями, в которых появились и еще появятся офисы, магазины и апартаменты, компания построила пешеходный мост через улицу Большевистскую, который ведет на набережную. Ради его строительства популярную магистраль пришлось перекрыть на одну ночь.

Apart River и парящий мост


Смотровая площадка над набережной стала изюминкой проекта

Смотровая площадка над набережной стала изюминкой проекта

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ГК «СМСС» в этом году достроила комплекс апартаментов над водой возле набережной. Особенностью стала, во-первых, архитектура: высотку венчает широкий карниз, который прикрыл здание, как крышечкой, а на реку она смотрит остекленными лоджиями.

Во-вторых, вместе с апартаментами застройщик обустроил свой небольшой кусочек набережной с необычной смотровой площадкой, которая выступает над водой. Как в Зарядье, только в Новосибирске.

«Панорама»


В комплексе — три необычных, будто повернутых на стеклянных основаниях, высотки и ряд домов над рекой

В комплексе — три необычных, будто повернутых на стеклянных основаниях, высотки и ряд домов над рекой

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«Брусника» в ушедшем году закончила один из своих проектов: жилой комплекс рядом с горнолыжным спуском и видами на строящийся ЛДС и окружающий его парк. Закончить необычные дома на «стеклянных кубиках» не помешало и судебное разбирательство: как раз они построены на земле, за которую несколько лет велись судебные тяжбы. Тем более что в начале года новоселам было не до конфликтов между бизнесменами — у них проблемы были более насущные.

«Чернышевский»


Архитектура первых домов комплекса отсылает к истории улицы Фабричной, которая век назад была застроена промышленными зданиями

Архитектура первых домов комплекса отсылает к истории улицы Фабричной, которая век назад была застроена промышленными зданиями

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Большую часть комплекса «Чернышевский» на одноименном спуске на берегу Оби группа «СибирьИнвест» Владислава Крючкова уже построила, причем ударными темпами: всего за полтора года. Дома строят на месте неказистых корпусов, которые за год до этого сдали в эксплуатацию как торгово-развлекательный центр — в этом качестве они так и не открылись. Еще один длинный участок ближе к реке (фактически он — последний доступный для строительства: дальше уже береговая линия) тоже принадлежит группе «СибирьИнвест», так что, вероятно, скоро у воды появятся новые красивые дома.

«Декатлон»


Прихода в Новосибирск известной европейской спортивной сети ждали очень многие

Прихода в Новосибирск известной европейской спортивной сети ждали очень многие

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Гипермаркет международной торговой сети «Декатлон» стал в этом году событием: конкурента «Спортмастеру» ждали долго. В самом здании, впрочем, нет ничего примечательного. Его построили рядом с «Леруа Мерлен» на Фабричной, между автомобильными и железной дорогами, по принципу «Меги»: внизу — паркинг, наверху — торговое пространство. Что внутри и почем, подробно рассказывал Стас Соколов.

«Булгаков»


Архитектура дома напоминает сталинскую, а название взяли от фамилии одного из самых значимых российских писателей того времени

Архитектура дома напоминает сталинскую, а название взяли от фамилии одного из самых значимых российских писателей того времени

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ГК «Стрижи» на левом берегу построила жилой дом, который назвала именем одного из любимых россиянами писателей. Застройщик стилизует новостройку как отсылку к сталинскому ампиру, который новосибирцам обычно тоже нравится, но проект сперва приняли в штыки: дом построили на месте спортивного комплекса, который оказался нерентабельным, как объяснял застройщик. Впрочем, возмутил горожан и сам факт жилого строительства рядом с парком, где была хоть и неухоженная, но зеленая зона.

«Федосеевский»


С улицы не виден самый интересный элемент нового здания ТЦ: большой стеклянный купол

С улицы не виден самый интересный элемент нового здания ТЦ: большой стеклянный купол

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Торговый центр на задворках большого и довольно популярного «Сибирского Молла» — идея смелая. Возможно, поэтому строили и готовили к открытию его несколько лет. В здании — всего два этажа, которые венчает большой стеклянный купол. Его особенность в том, что первый этаж здесь отдан в основном продуктам: выбор как минимум сухофруктов здесь богаче, чем в соседнем «Ашане». Второй этаж предназначен для аутлета — с учетом экономической обстановки идея вполне здравая.

«Онега»


Застройка «Онеги» очень компактная, а расположение домов имитирует теснящиеся на сложном ландшафте деревенские дома

Застройка «Онеги» очень компактная, а расположение домов имитирует теснящиеся на сложном ландшафте деревенские дома

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Необычный жилой комплекс, где дома повернуты друг к другу под разными углами, имитируя сложный ландшафт, а цветовую гамму кирпичей приближали к оттенкам старого дерева, спроектировали для ГК «Стрижи» в новосибирском бюро Kanura.

Архитекторы вдохновлялись северной деревней Кимжей — так в укромных дворах появилась ветряная мельница и элементы благоустройства из дерева. Высотность концепцию бы нарушила, так что остановились на 12 этажах — и это самый высокий дом в комплексе.

Бизнес-центр на Колыванской


Вместо некрасивой высотки, как опасались местные жители, застройщик возвел компактное и необычное по архитектуре здание

Вместо некрасивой высотки, как опасались местные жители, застройщик возвел компактное и необычное по архитектуре здание

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К концу года в центре Новосибирска сдали один из старых долгостроев — бизнес-центр на улице Колыванская. Перед самым кризисом 2008 года здесь задумывали амбициозный проект, в котором, кроме дорогих офисов, должна была появиться еще и вертолетная площадка на крыше. Но реализовать эти планы не удалось, и 10 лет остов непостроенного здания стоял невостребованным рядом с еще одним долгостроем — автовокзалом. В 2019 году права на него выкупил новосибирский девелопер Владислав Крючков и за два года завершил стройку.

Сперва бизнесмен планировал построить 21-этажное здание, но потом передумал и снизил этажность втрое: для Новосибирска это редкость, чаще происходит наоборот. Без небольшого переполоха со стороны местных жителей, конечно, не обошлось. В компании-застройщике же решение тогда объяснили желанием улучшить облик города и сохранить гармоничную застройку в центре. И это, несомненно, похвально.

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