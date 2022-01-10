10 самых интересных, резонансных и долгожданных зданий Новосибирска, которые появились в 2021 году

Новосибирск ежегодно становится лидером Сибирского федерального округа по объему построенного — жилья, административных и общественных, торговых и многих других зданий. Это, конечно, неудивительно: город притягивает людей, развивается и требует больше пространства для жизни и работы. Среди сотен новых зданий НГС выбрал самые интересные, необычные и резонансные — подробности в обзоре (несомненно, субъективном) Лизы Пичугиной.
Дом с мостами
Одна из первых новостроек 2021 года — необычный дом-квартал в «Европейском береге». На верхнем этаже между корпусами дома открытые террасы пентхаусов образуют своеобразные остекленные мостики-переходы. На самом деле, конечно, перейти из подъезда в подъезд по ним не получится: они разделены высокими перегородками, и одна часть — это терраса одной квартиры, другая — соседней.
Двор в доме-квартале тоже закрытый и поднят на уровень второго этажа: машины сюда не заедут. Такой дом в большом микрорайоне повторять больше не планируют, поэтому он уже стал местным ориентиром.
«Инские холмы»
Один из масштабных проектов недалеко от центра Новосибирска — комплекс «Инские холмы» — в прошлом году завершился на треть: сейчас в компании «ВербаКапитал Девелопмент» возводят еще один квартал, а третью часть планируют на месте бывшего здания хлебозавода.
Вместе со зданиями, в которых появились и еще появятся офисы, магазины и апартаменты, компания построила пешеходный мост через улицу Большевистскую, который ведет на набережную. Ради его строительства популярную магистраль пришлось перекрыть на одну ночь.
Apart River и парящий мост
ГК «СМСС» в этом году достроила комплекс апартаментов над водой возле набережной. Особенностью стала, во-первых, архитектура: высотку венчает широкий карниз, который прикрыл здание, как крышечкой, а на реку она смотрит остекленными лоджиями.
Во-вторых, вместе с апартаментами застройщик обустроил свой небольшой кусочек набережной с необычной смотровой площадкой, которая выступает над водой. Как в Зарядье, только в Новосибирске.
«Панорама»
«Брусника» в ушедшем году закончила один из своих проектов: жилой комплекс рядом с горнолыжным спуском и видами на строящийся ЛДС и окружающий его парк. Закончить необычные дома на «стеклянных кубиках» не помешало и судебное разбирательство: как раз они построены на земле, за которую несколько лет велись судебные тяжбы. Тем более что в начале года новоселам было не до конфликтов между бизнесменами — у них проблемы были более насущные.
«Чернышевский»
Большую часть комплекса «Чернышевский» на одноименном спуске на берегу Оби группа «СибирьИнвест» Владислава Крючкова уже построила, причем ударными темпами: всего за полтора года. Дома строят на месте неказистых корпусов, которые за год до этого сдали в эксплуатацию как торгово-развлекательный центр — в этом качестве они так и не открылись. Еще один длинный участок ближе к реке (фактически он — последний доступный для строительства: дальше уже береговая линия) тоже принадлежит группе «СибирьИнвест», так что, вероятно, скоро у воды появятся новые красивые дома.
«Декатлон»
Гипермаркет международной торговой сети «Декатлон» стал в этом году событием: конкурента «Спортмастеру» ждали долго. В самом здании, впрочем, нет ничего примечательного. Его построили рядом с «Леруа Мерлен» на Фабричной, между автомобильными и железной дорогами, по принципу «Меги»: внизу — паркинг, наверху — торговое пространство. Что внутри и почем, подробно рассказывал Стас Соколов.
«Булгаков»
ГК «Стрижи» на левом берегу построила жилой дом, который назвала именем одного из любимых россиянами писателей. Застройщик стилизует новостройку как отсылку к сталинскому ампиру, который новосибирцам обычно тоже нравится, но проект сперва приняли в штыки: дом построили на месте спортивного комплекса, который оказался нерентабельным, как объяснял застройщик. Впрочем, возмутил горожан и сам факт жилого строительства рядом с парком, где была хоть и неухоженная, но зеленая зона.
«Федосеевский»
Торговый центр на задворках большого и довольно популярного «Сибирского Молла» — идея смелая. Возможно, поэтому строили и готовили к открытию его несколько лет. В здании — всего два этажа, которые венчает большой стеклянный купол. Его особенность в том, что первый этаж здесь отдан в основном продуктам: выбор как минимум сухофруктов здесь богаче, чем в соседнем «Ашане». Второй этаж предназначен для аутлета — с учетом экономической обстановки идея вполне здравая.
«Онега»
Необычный жилой комплекс, где дома повернуты друг к другу под разными углами, имитируя сложный ландшафт, а цветовую гамму кирпичей приближали к оттенкам старого дерева, спроектировали для ГК «Стрижи» в новосибирском бюро Kanura.
Архитекторы вдохновлялись северной деревней Кимжей — так в укромных дворах появилась ветряная мельница и элементы благоустройства из дерева. Высотность концепцию бы нарушила, так что остановились на 12 этажах — и это самый высокий дом в комплексе.
Бизнес-центр на Колыванской
К концу года в центре Новосибирска сдали один из старых долгостроев — бизнес-центр на улице Колыванская. Перед самым кризисом 2008 года здесь задумывали амбициозный проект, в котором, кроме дорогих офисов, должна была появиться еще и вертолетная площадка на крыше. Но реализовать эти планы не удалось, и 10 лет остов непостроенного здания стоял невостребованным рядом с еще одним долгостроем — автовокзалом. В 2019 году права на него выкупил новосибирский девелопер Владислав Крючков и за два года завершил стройку.
Сперва бизнесмен планировал построить