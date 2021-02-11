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Дом-вонючка: новосибирцы купили дорогие квартиры в новостройке, а теперь жалуются на запахи чебуреков, лука и ацетона

Жилье за 4–5 миллионов с красивым видом на озеро и рядом с метро оказалось «с душком»

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В жилом комплексе «Панорама» одну «свечку» уже сдали в эксплуатацию, еще две передадут дольщикам в ближайшее время

В жилом комплексе «Панорама» одну «свечку» уже сдали в эксплуатацию, еще две передадут дольщикам в ближайшее время

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Как люди живут в доме-вонючке в Новосибирске

Квартал «Панорама» расположен на улице Немировича-Данченко, в пешей доступности от метро «Студенческая». Отличительной особенностью этого жилого комплекса стали три стеклянных 25-этажных дома, которые в народе уже прозвали «свечками». Покупателям квартир в «свечках» обещают панорамный вид из окна на Обь и комфортную жизнь на холме возле искусственного озера. В феврале 2019 года люди заселились в первый такой дом — и сразу прозвали его вонючкой из-за резких запахов в квартирах и подъезде. Журналист НГС съездила в элитный дом и увидела расшатанные двери, нечеловеческую жару в подъезде и почувствовала букет всевозможных «ароматов» (от сигаретного дыма до чебуреков) в подъезде. Подробности — в нашем репортаже.

На момент строительства средняя цена квартир в «пахнущем» доме «Панорамы», по словам жителей, была не меньше 4–5 миллионов рублей. Застройщик — федеральная компания «Брусника» — казался людям благонадежным.

— Нас заболтали, мы купились на красивые виды, — рассказывает журналисту НГС местная жительница. — То, что мы видели на буклетах, и сейчас — это разные вещи. Заявленный уровень не соответствует вообще никакому уровню. Люди сравнивают наш дом с чебуречной.

В верхней одежде в подъезде слишком жарко из-за неправильно работающей вентиляции, поэтому жильцы вынуждены ее снимать

В верхней одежде в подъезде слишком жарко из-за неправильно работающей вентиляции, поэтому жильцы вынуждены ее снимать

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Я спокойно открываю дверь и захожу в подъезд дома — домофон тут не работает. Со многими дверями явно происходят аномальные вещи, они еле держатся на петлях. По словам жителей, из-за этого в подъезде часто устраивают наркоманские тусовки. Камеры — только в холле на первом этаже. Хотя застройщик обещал их установить на каждом.

С первого этажа в нос бьет тошнотворный непонятный запах. На каждом этаже пахнет по-разному, но всегда едко и неприятно. Снимаю куртку, в подъезде слишком жарко. Через пару минут понимаю, что с меня уже стекает пот, минут через десять от запахов и жары кружится голова.

В доме 25 этажей, и на каждом свой особенный неприятный запах&nbsp;

В доме 25 этажей, и на каждом свой особенный неприятный запах 

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— И это еще начало, самый смак начинается в 9–10 вечера, когда в пивном магазине рыбу жарить начинают. Вот мы страдаем. А еще, бывает, поднимаешься к себе и гадаешь — чем сегодня пахнуть будет, — громко рассказывает Елена.

Елена плохо переносит запахи. Особенно когда пахнет куревом или беляшами, ее тошнит. Женщина вспоминает, что с первого дня по запахам можно определить, что делают соседи — готовят, курят, удачно или нет в туалет сходили.

— Нам при покупке обещали приточную вентиляцию в каждую квартиру, а по факту — даже вытяжная вентиляция не работает, запахи циркулируют между квартирами, — объясняет еще один житель дома Максим. — Мне потом вообще заявили, что у нас естественная вентиляция — это когда открываешь окно, тянет с улицы. Закрываешь окно — всё, вентиляции нет.

Жильцы убеждены, что в доме неправильно установлена вытяжка

Жильцы убеждены, что в доме неправильно установлена вытяжка

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В прошлом году на первом этаже дома появился пивной магазин, и люди стали задыхаться еще и от запахов рыбы. В этом году к списку запахов добавился ацетон из-за салона красоты. Всё это осложняется жарой в лифте и на этажах — температура доходит до 37 градусов.

— У нас жара, я вот стою, как будто из сауны вышел, — перечисляет основные недостатки своей квартиры Алексей. — Ну, и запах — если хочешь ощутить ароматы жарки лука и ацетона, заходи в наш дом.

— Да стыдно, ты выбежал из квартиры до машины и, пока спустился вниз, весь пропотел, — соглашается еще один жилец дома. — Надел чистую рубашку — а она вся в поту. Это совсем не комфортное жилье.

Были случаи, что люди из-за жары падали в обморок на лестнице и в лифте, рассказывают жильцы

Были случаи, что люди из-за жары падали в обморок на лестнице и в лифте, рассказывают жильцы

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Несколько раз в доме застревал лифт. Соседи говорят, что страшно не выпасть из жизни на несколько часов, а быть замурованным в духоте. Летом уже были случаи, что люди падали в обморок из-за жары.

— Весной был случай, выключили лифты, и мне пришлось подниматься пешком, — содрогается Наталья. — Я на 19-м этаже живу. Поднялась на 9-й этаж и выше не смогла подняться, потому что мне стало плохо. Теперь у меня страх в лифт зайти и застрять. В лифтах застревали люди, в обморок там падали.

Жильцы обращались в Роспотребнадзор, МЧС и прокуратуру. Дальше собираются идти в суд. Разговоры с застройщиком, как говорят люди, не помогают — их просто никто не слышит.

Жильцы собираются подавать в суд на застройщика

Жильцы собираются подавать в суд на застройщика

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— У нас дом обвешан колхозной рекламой, а нам говорят — денег с этого не имеем, это всё бесплатно, — продолжает Елена. — Мы просто кормушка для «Брусники». Единственный вариант нам предложили — это установить вентилятор за свой счет. Мы за что такие деньги платили, чтобы опять платить? Мы видим только раздолбанные двери, жару в подъезде, вонь на этаже. Мы обращаемся в «Бруснику», а нас либо корректно посылают, либо игнорируют.

Людям предлагают установить в доме кондиционеры и камеры за свой счет

Людям предлагают установить в доме кондиционеры и камеры за свой счет

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— А еще слышимость — пять этажей вверх, пять этажей вниз. Я слышу, как у соседей ребенок каждое утро падает, — рассказывает жительница дома Ася.

Она покупала квартиру за 5 миллионов, сейчас она стоит 8–9 миллионов. Но продавать квартиру Ася не хочет — лучше пойдет в суд на застройщика. Говорит, что квартиру эту брала для себя, брала из-за вида.

— Просыпаешься утром, и такой вид, сразу жить хочется. Это единственное, что радует, когда просыпаешься, — объясняет девушка. — А потом, когда выходишь в подъезд... Понимаете, мы просто хотим, чтобы нас услышали. Чтобы нам помогли, чтобы началось хоть какое-то взаимодействие.

В народе эти высотные здания прозвали «свечками»

В народе эти высотные здания прозвали «свечками»

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Сейчас квартиры в этом доме продаются по цене от 100 тысяч рублей за квадрат. Самую дешевую предлагают на N1.RU за 3,75 миллиона рублей (36 кв. м без отделки), самую дорогую — за 8,4 миллиона рублей (74 кв. м).

— В данный момент мы получаем запросы от жителей дома по адресу: ул. Немировича-Данченко, 150 по двум основным вопросам — из-за повышенной температуры и периодического появления неприятных запахов, — объяснили корреспонденту НГС в компании «Брусника». — Для решения проблемы микроклимата мы прорабатываем проект улучшения системы вентиляции, его цель — организация бесперебойного воздухообмена в подъезде.

Появление неприятных запахов застройщик связывает с установкой самими жителями вентиляторов или кухонных вытяжек, а также с использованием в офисах общеобменной вентиляции.

— В инструкциях, выдаваемых жителям, мы предупреждаем о негативных последствиях использования непредусмотренных проектом устройств, однако, по всей видимости, эти рекомендации были проигнорированы, — заявили в «Бруснике».

В феврале из-за аварии на электросетях 17 домов в микрорайоне «Чистая Слобода» остались без электричества. Журналисты НГС побывали на месте ремонтных работ и узнали, как 2,5 тысячи людей выживают без электричества.

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