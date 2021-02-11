Дом-вонючка: новосибирцы купили дорогие квартиры в новостройке, а теперь жалуются на запахи чебуреков, лука и ацетона

— И это еще начало, самый смак начинается в 9–10 вечера , когда в пивном магазине рыбу жарить начинают. Вот мы страдаем. А еще, бывает, поднимаешься к себе и гадаешь — чем сегодня пахнуть будет, — громко рассказывает Елена.

Елена плохо переносит запахи. Особенно когда пахнет куревом или беляшами, ее тошнит. Женщина вспоминает, что с первого дня по запахам можно определить, что делают соседи — готовят, курят, удачно или нет в туалет сходили.

— Нам при покупке обещали приточную вентиляцию в каждую квартиру, а по факту — даже вытяжная вентиляция не работает, запахи циркулируют между квартирами, — объясняет еще один житель дома Максим. — Мне потом вообще заявили, что у нас естественная вентиляция — это когда открываешь окно, тянет с улицы. Закрываешь окно — всё, вентиляции нет.

