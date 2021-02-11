Дом-вонючка: новосибирцы купили дорогие квартиры в новостройке, а теперь жалуются на запахи чебуреков, лука и ацетона

Как люди живут в доме-вонючке в Новосибирске
Квартал «Панорама» расположен на улице Немировича-Данченко, в пешей доступности от метро «Студенческая». Отличительной особенностью этого жилого комплекса стали три стеклянных
На момент строительства средняя цена квартир в «пахнущем» доме «Панорамы», по словам жителей, была не меньше
— Нас заболтали, мы купились на красивые виды, — рассказывает журналисту НГС местная жительница. — То, что мы видели на буклетах, и сейчас — это разные вещи. Заявленный уровень не соответствует вообще никакому уровню. Люди сравнивают наш дом с чебуречной.
Я спокойно открываю дверь и захожу в подъезд дома — домофон тут не работает. Со многими дверями явно происходят аномальные вещи, они еле держатся на петлях. По словам жителей, из-за этого в подъезде часто устраивают наркоманские тусовки. Камеры — только в холле на первом этаже. Хотя застройщик обещал их установить на каждом.
С первого этажа в нос бьет тошнотворный непонятный запах. На каждом этаже пахнет по-разному, но всегда едко и неприятно. Снимаю куртку, в подъезде слишком жарко. Через пару минут понимаю, что с меня уже стекает пот, минут через десять от запахов и жары кружится голова.
— И это еще начало, самый смак начинается в
Елена плохо переносит запахи. Особенно когда пахнет куревом или беляшами, ее тошнит. Женщина вспоминает, что с первого дня по запахам можно определить, что делают соседи — готовят, курят, удачно или нет в туалет сходили.
— Нам при покупке обещали приточную вентиляцию в каждую квартиру, а по факту — даже вытяжная вентиляция не работает, запахи циркулируют между квартирами, — объясняет еще один житель дома Максим. — Мне потом вообще заявили, что у нас естественная вентиляция — это когда открываешь окно, тянет с улицы. Закрываешь окно — всё, вентиляции нет.
В прошлом году на первом этаже дома появился пивной магазин, и люди стали задыхаться еще и от запахов рыбы. В этом году к списку запахов добавился ацетон из-за салона красоты. Всё это осложняется жарой в лифте и на этажах — температура доходит до
— У нас жара, я вот стою, как будто из сауны вышел, — перечисляет основные недостатки своей квартиры Алексей. — Ну, и запах — если хочешь ощутить ароматы жарки лука и ацетона, заходи в наш дом.
— Да стыдно, ты выбежал из квартиры до машины и, пока спустился вниз, весь пропотел, — соглашается еще один жилец дома. — Надел чистую рубашку — а она вся в поту. Это совсем не комфортное жилье.
Несколько раз в доме застревал лифт. Соседи говорят, что страшно не выпасть из жизни на несколько часов, а быть замурованным в духоте. Летом уже были случаи, что люди падали в обморок из-за жары.
— Весной был случай, выключили лифты, и мне пришлось подниматься пешком, — содрогается Наталья. — Я на
Жильцы обращались в Роспотребнадзор, МЧС и прокуратуру. Дальше собираются идти в суд. Разговоры с застройщиком, как говорят люди, не помогают — их просто никто не слышит.
— У нас дом обвешан колхозной рекламой, а нам говорят — денег с этого не имеем, это всё бесплатно, — продолжает Елена. — Мы просто кормушка для «Брусники». Единственный вариант нам предложили — это установить вентилятор за свой счет. Мы за что такие деньги платили, чтобы опять платить? Мы видим только раздолбанные двери, жару в подъезде, вонь на этаже. Мы обращаемся в «Бруснику», а нас либо корректно посылают, либо игнорируют.
— А еще слышимость — пять этажей вверх, пять этажей вниз. Я слышу, как у соседей ребенок каждое утро падает, — рассказывает жительница дома Ася.
Она покупала квартиру за 5 миллионов, сейчас она стоит
— Просыпаешься утром, и такой вид, сразу жить хочется. Это единственное, что радует, когда просыпаешься, — объясняет девушка. — А потом, когда выходишь в подъезд... Понимаете, мы просто хотим, чтобы нас услышали. Чтобы нам помогли, чтобы началось хоть какое-то взаимодействие.
Сейчас квартиры в этом доме продаются по цене
— В данный момент мы получаем запросы от жителей дома по адресу:
Появление неприятных запахов застройщик связывает с установкой самими жителями вентиляторов или кухонных вытяжек, а также с использованием в офисах общеобменной вентиляции.
— В инструкциях, выдаваемых жителям, мы предупреждаем о негативных последствиях использования непредусмотренных проектом устройств, однако, по всей видимости, эти рекомендации были проигнорированы, — заявили в «Бруснике».
В феврале из-за аварии на электросетях 17 домов в микрорайоне «Чистая Слобода» остались без электричества. Журналисты НГС побывали на месте ремонтных работ и узнали, как