Под боком у «Сибирского Молла» заработал еще один крупный ТЦ: чем там торгуют (и чем обещают)

На прошлой неделе в глубине жилого квартала в Октябрьском районе заработал торговый центр под названием «Федосеевский». Само по себе это событие вряд ли стоило бы внимания, но новый объект появился не где-нибудь, а прямо под боком у одного из крупнейших городских ТРЦ — «Сибирского Молла». Отвага создателей «Федосеевского» так впечатлила обозревателя НГС, что он решил посмотреть, чем, собственно, они собираются привлекать покупателей.
Двухуровневое здание в низине, рядом с парковкой «Сибирского Молла», начало возводиться еще в 2014 году, а почти готовый корпус вырос уже к осени 2016 года. Физически торговый центр стоит на улице Красина, которая отделяет его от территории ТРЦ «Сибирский Молл», но официальный его адрес — Федосеева, 3, хотя от этой улицы его отделяет вереница жилых домов.
Напрямую пройти из «Сибирского Молла» в «Федосеевский» не получится: новый ТЦ отгородился от соседа заборчиком, который простирается до конца его земельного участка, там сооружен нерегулируемый пешеходный переход. У ТЦ собственная парковка, отличительной особенностью которой можно считать необычно большое (для такой компактной парковки) количество парковочных мест для инвалидов.
Внутри посетителя встречает большой атриум, который пока преимущественно пуст, в его центре лишь сиротливо устроились несколько прилавков с едой: фирменные отделы «Ирмени» и «Белого замка» (бренд молочных продуктов из Алтайского края), и белорусских полуфабрикатов. Смотрятся они как обычные точки в торговых центрах ярмарочной торговли. Более или менее живописно выглядят только большие прилавки с сухофруктами, орехами и свежими фруктами и овощами. В специализированной точке можно найти неплохой выбор меда. По периметру расположилось несколько магазинов, но незанятых помещений еще хватает. Здесь уже можно купить мясо, бакалею, рыбу и морепродукты, а скоро к ним добавятся еще винный магазин и аптека.
Цены у торговцев обычные для подобных маленьких торговых точек. Единственное, что может здесь хоть как-то состязаться с соседним «Ашаном», — отдел с сухофруктами, орехами и прочими «дарами Востока»: выбор очевидно больше и даже цены ниже. Так, килограмм грецкого ореха в «Ашане» в упаковках под собственной маркой стоит 1360 рублей, а в «Федосеевском» их предлагают по 700–800 рублей. Хорошую курагу в «Федосеевском» продают по 400–500 рублей за кило, а в «Ашане» она обойдется уже минимум в 600–800 рублей.
Чуть в стороне от атриума сооружен небольшой фудкорт, это наиболее завершенная часть ТЦ: здесь открыты уже пять точек из шести возможных. Особой оригинальностью набор арендаторов, впрочем, не блещет. Одна точка предлагает суши и пиццу, еще одна — шаурму и шашлык. Всё остальное подошло бы скорее не для фудкорта, а для галереи небольшого ТЦ — две сетевых кондитерских и мини-пекарня.
Доступ на второй этаж (туда ведет эскалатор) пока закрыт, однако именно там должен обосноваться главный арендатор — магазин одежды Outletium, который называет себя «премиальным аутлетом». Что конкретно кроется за этим словом, в данном случае можно будет понять только после начала его работы, но в принципе аутлет (outlet) — это форма торговой точки, куда товары поступают напрямую с предприятия-производителя. Располагаются такие магазины, как правило, за городом, на дешевой земле, не особенно заморачиваются с дизайном, зато в них можно купить товары дешевле, чем в обычных фирменных торговых точках.
Здание «Федосеевского» строилось изначально как фермерский рынок. В таком качестве это был несколько рискованный, но всё же вполне логичный проект. Мясо, птица, овощи, сыры и колбасы, произведенные в небольших хозяйствах, пусть и дороже товаров из супермаркета, но имеют своего покупателя. А людей, способных заплатить дороже за продукт более высокого качества (хотя бы на уровне восприятия), вокруг живет достаточно: в последние годы здесь выросло немало новых жилых комплексов с недешевыми квартирами.
Торговый центр — проект нескольких предпринимателей, специализирующихся на строительстве и управлении объектами коммерческой недвижимости. По данным «Контур.Фокус», основными учредителями ООО «Солнечный город», которое получило у мэрии разрешение на ввод этого объекта, являются Ахмед Магомед оглы Мирзоев и Ровшан Амир оглы Джаббаров (у них по 42,5% долей). Информации о каких-то других крупных действующих бизнесах, не связанных с недвижимостью, в базе нет.
Концепция комплекса несколько раз трансформировалась. По словам специалиста по коммерческой недвижимости Александра Назарова, его компания трижды пыталась работать с этим объектом и всякий раз сталкивалась с тем, что желания и идеи владельцев не подкреплялись готовностью вкладывать в реализацию этих идей достаточно средств.
В итоге сегодня «Федосеевский» представляет собой просто очередной торговый комплекс районного значения без очевидных преимуществ, построенный в глубине жилого квартала, вдалеке от оживленных магистралей. У него, конечно, есть надежда «сесть на поток» части покупателей «Сибирского Молла», но для этого новому ТЦ нужно предложить нечто такое, чего нет ни в «Ашане», ни в многочисленных магазинах одежды «Сибмолла».
Таким уникальным предложением могло бы стать, например, появление здесь гастромаркета — комплекса точек с необычной едой и действительно фермерскими продуктами. Подобного рода объекты начали активно открываться в последние годы сначала в Москве, а потом и в других крупных городах. Первым стал Даниловский рынок, превращенный в гастромаркет в 2017 году, а сейчас в столице подобных комплексов уже больше двух десятков. В Санкт-Петербурге таким образом преобразован Василеостровский рынок.
В Новосибирске о возможности организации подобного пространства разговоры идут давно, но пока ни один из возможных проектов даже не приблизился к реализации. Единственным локальным примером такого рода можно считать фестиваль «Вилка», который проходил в 2019 году сначала летом — в ресторанном дворике за гостиницей «Центральная», а затем зимой, в декабре, — в старом корпусе Центрального рынка.