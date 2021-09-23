Под боком у «Сибирского Молла» заработал еще один крупный ТЦ: чем там торгуют (и чем обещают)

На прошлой неделе в глубине жилого квартала в Октябрьском районе заработал торговый центр под названием «Федосеевский». Само по себе это событие вряд ли стоило бы внимания, но новый объект появился не где-нибудь, а прямо под боком у одного из крупнейших городских ТРЦ — «Сибирского Молла». Отвага создателей «Федосеевского» так впечатлила обозревателя НГС, что он решил посмотреть, чем, собственно, они собираются привлекать покупателей.



Двухуровневое здание в низине, рядом с парковкой «Сибирского Молла», начало возводиться еще в 2014 году, а почти готовый корпус вырос уже к осени 2016 года. Физически торговый центр стоит на улице Красина, которая отделяет его от территории ТРЦ «Сибирский Молл», но официальный его адрес — Федосеева, 3, хотя от этой улицы его отделяет вереница жилых домов.

