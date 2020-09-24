Бизнесмен потребовал вернуть ему землю у метро «Спортивная» — под угрозой собственность тысячи дольщиков

— Из схемы кадастрового инженера следует, что три дома — построенный и два с завершающимся строительством — расположены на территории бывшего участка. Заявляя свои требования об истребовании части земельного участка, истец осознаёт и должен это делать, что участок занят правами гражданских лиц, — указала Марина Митяшина.

По оценке застройщика, без учёта зарплат и налогов, только на подготовку территории и само строительство «Брусника» потратила больше 1,5 миллиарда рублей. Все средства целиком были компенсированы вложениями дольщиков.

На заседании 17 сентября дольщики появились впервые, но пока только двое заявили о желании стать участниками дела в качестве третьих лиц. Один из них, Тимофей Чадов, присутствовал на заседании суда и после него признался, что в судебных разбирательствах на стороне «Брусники» участвует не в первый раз. Когда истцы указали, что он для холдинга человек не посторонний, мужчина это отрицать не стал, правда уточнил, что это было в прошлом.

— Я юрист, был когда-то, — сказал Тимофей Чадов корреспонденту НГС. — Я так понимаю, что это [привлечение дольщиков] воля истца — таким образом надавить на другую сторону. Мне кажется, что это неправильно, поскольку затрагиваются интересы действительно многих сотен граждан, которые не имеют представления о взаимоотношениях данных субъектов предпринимательства и которые добросовестно приобретали квартиры, имея все законные на это основания. Когда оспаривали сделку [по приобретению земли застройщиком], меня известили, и я уже понимал, чем это всё закончится. Я ездил на апелляцию в Томске, и господин Начаров сказал, что они ни в коем случае не будут истребовать участок из чужого незаконного владения. Сейчас он своё мнение изменил. Полагаю, это нарушает общественные интересы и интересы нас как дольщиков.

По мнению «Брусники» и финансовой управляющей Артёма Начарова Марины Шелиповой (предприниматель находится в процессе банкротства), привлечение вообще всех дольщиков нужно ему в первую очередь для затягивания процесса. Правда, Артём Начаров считает, что это выгодно и застройщику: пока суд будет оповещать всех о деле и будет тянуться его рассмотрение, «Брусника» может успеть достроить дома. А тогда ответчиком будет уже не застройщик, а сотни физических лиц — владельцы земли на правах общей долевой собственности. При этом, если вдруг решение суда успеют вынести до этого момента, любой из дольщиков может его оспорить — их это тоже касается.

— Наша основная задача в привлечении дольщиков в том, чтобы [показать им]: ребят, вы, когда покупаете квартиры у «Брусники», вы не думайте, что мы такие одни. Вы думайте о том, что таких людей может быть много и они могут пойти в суд, — заметил Артём Начаров после заседания суда.