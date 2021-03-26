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Власти объявили о перекрытии Большевистской на одну ночь в мае

Над улицей будут устанавливать пролетное строение пешеходного моста

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Проехать по Большевистской не получится в ночь со 2 на <nobr class="_">3 мая</nobr>

Проехать по Большевистской не получится в ночь со 2 на 3 мая

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В Новосибирске в ночь с 2 на 3 мая 2021 года перекроют Большевистскую

В Новосибирске в мае недалеко от Речного вокзала хотят на ночь перекрыть улицу Большевистскую для строительства пешеходного моста. Проект постановления опубликован на сайте мэрии.

— Ввести в ночное время с 23:00 до 06:00 часов со 2 мая по 3 мая временное прекращение движения транспортных средств по ул. Большевистской в Октябрьском районе путем закрытия проезжей части в районе строящегося жилого дома № 29/1 стр., обеспечив объезд по автомобильным дорогам общего пользования, — говорится в документе.

Перекрывать дорогу планируют для возведения пешеходного моста. Работает на объекте специализированный застройщик «ВКД-3».

На карте черным крестиком отмечено место работ

На карте черным крестиком отмечено место работ

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Строительство пешеходного моста началось в конце ноября прошлого года. Он соединит сити-квартал «Инские холмы» с Михайловской набережной. Согласно данным «Контур.Фокуса», у застройщика «ВКД-3» тот же директор, что и у управляющей компании «Инские холмы». Организация входит в ГК «ВербаКапитал».

— Нам нужно установить пролетное строение моста. Оно опирается на укрепления с разных сторон Большевистской, поэтому перекрываться будет вся улица. На самой дороге не будет никаких опор, — рассказали в группе компаний «ВербаКапитал». — Мост будет открытым. Длина сооружения составит почти 100 метров, а ширина — 3 метра. Он будет общедоступным, без ограничений и пропускных режимов.

Стоимость строительства моста в компании не назвали, сославшись на коммерческую тайну.

— Проект реализуется в рамках строительства второй очереди сити-квартала «Инских холмов», — объяснили в компании. — Мост будет водружен в мае, а открытие произойдет в конце года вместе с вводом второй очереди.

В конце января в Новосибирске на две недели закрывали дорогу на улице Планировочной. Она примыкает к улице Широкой. Водители часто объезжали пробки на улице Ватутина и Котовского, которые там утром и вечером возникают в сторону площади Труда.

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