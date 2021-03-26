Власти объявили о перекрытии Большевистской на одну ночь в мае

В Новосибирске в ночь с 2 на
В Новосибирске в мае недалеко от Речного вокзала хотят на ночь перекрыть улицу Большевистскую для строительства пешеходного моста. Проект постановления опубликован на сайте мэрии.
— Ввести в ночное время с 23:00 до 06:00 часов со
Перекрывать дорогу планируют для возведения пешеходного моста. Работает на объекте специализированный застройщик «ВКД-3».
Строительство пешеходного моста началось в конце ноября прошлого года. Он соединит сити-квартал «Инские холмы» с Михайловской набережной. Согласно данным «Контур.Фокуса», у застройщика «ВКД-3» тот же директор, что и у управляющей компании «Инские холмы». Организация входит в ГК «ВербаКапитал».
— Нам нужно установить пролетное строение моста. Оно опирается на укрепления с разных сторон Большевистской, поэтому перекрываться будет вся улица. На самой дороге не будет никаких опор, — рассказали в группе компаний «ВербаКапитал». — Мост будет открытым. Длина сооружения составит почти 100 метров, а ширина — 3 метра. Он будет общедоступным, без ограничений и пропускных режимов.
Стоимость строительства моста в компании не назвали, сославшись на коммерческую тайну.
— Проект реализуется в рамках строительства второй очереди сити-квартала «Инских холмов», — объяснили в компании. — Мост будет водружен в мае, а открытие произойдет в конце года вместе с вводом второй очереди.
В конце января в Новосибирске на две недели закрывали дорогу на улице Планировочной. Она примыкает к улице Широкой. Водители часто объезжали пробки на улице Ватутина и Котовского, которые там утром и вечером возникают в сторону площади Труда.