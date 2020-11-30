30 ноября понедельник
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 1/10
usd 75.86
eur 90.46

Все новости

Все новости

Над Большевистской началось строительство переходного моста с лифтами с обеих сторон

Он соединит Михайловскую набережную с сити-кварталом «Инские холмы»

5 718
89Обсудить

Поделиться

Строительство планируется завершить в следующем году

Строительство планируется завершить в следующем году

Поделиться

Над улицей Большевистская в Новосибирске начали возводить переходной мост с лифтами

В Новосибирске строители приступили к возведению надземного переходного моста над улицей Большевистская. Он соединит сити-квартал «Инские холмы» с Михайловской набережной.

Как рассказали в ГК «ВербаКапитал», разрешение на строительство было получено еще в августе этого года. Сейчас началась подготовка фундамента лестнично-лифтового узла со стороны набережной.

— Мост будет открытым. Длина сооружения составит почти 100 метров, а ширина — 3 метра. Мост будет общедоступным, без ограничений и пропускных режимов. Со стороны набережной вход на мост будет с тротуара ул. Большевистской возле лестничной эстакады, а со стороны сити-квартала «Инские холмы» вход будет организован как с тротуара, так и из здания торговой галереи, строительство которой сейчас идет полным ходом, — сообщили в группе компаний «ВербаКапитал».

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

У моста с обеих сторон будут лифты, чтобы обеспечить доступ маломобильных граждан. Разрешение на строительство было выдано до 31 августа 2021 года, однако, как сообщили в компании, работы собираются завершить раньше — основная фаза, связанная с реорганизацией дорожного движения в зоне строительства, планируется на весну-лето следующего года.

В начале ноября строители приступили к возведению опор четвертого моста в русле реки — 10 фотографий о том, как это было.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Михайловская набережнаяулица Большевистскаяпереходной мост
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (89)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...