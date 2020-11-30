Над Большевистской началось строительство переходного моста с лифтами с обеих сторон

Над улицей Большевистская в Новосибирске начали возводить переходной мост с лифтами
В Новосибирске строители приступили к возведению надземного переходного моста над улицей Большевистская. Он соединит сити-квартал «Инские холмы» с Михайловской набережной.
Как рассказали в ГК «ВербаКапитал», разрешение на строительство было получено еще в августе этого года. Сейчас началась подготовка фундамента лестнично-лифтового узла со стороны набережной.
— Мост будет открытым. Длина сооружения составит почти 100 метров, а ширина — 3 метра. Мост будет общедоступным, без ограничений и пропускных режимов. Со стороны набережной вход на мост будет с тротуара ул. Большевистской возле лестничной эстакады, а со стороны сити-квартала «Инские холмы» вход будет организован как с тротуара, так и из здания торговой галереи, строительство которой сейчас идет полным ходом, — сообщили в группе компаний «ВербаКапитал».
У моста с обеих сторон будут лифты, чтобы обеспечить доступ маломобильных граждан. Разрешение на строительство было выдано до 31 августа 2021 года, однако, как сообщили в компании, работы собираются завершить раньше — основная фаза, связанная с реорганизацией дорожного движения в зоне строительства, планируется на весну-лето следующего года.
В начале ноября строители приступили к возведению опор четвертого моста в русле реки — 10 фотографий о том, как это было.