Над Большевистской началось строительство переходного моста с лифтами с обеих сторон

В Новосибирске строители приступили к возведению надземного переходного моста над улицей Большевистская. Он соединит сити-квартал «Инские холмы» с Михайловской набережной.

Как рассказали в ГК «ВербаКапитал», разрешение на строительство было получено еще в августе этого года. Сейчас началась подготовка фундамента лестнично-лифтового узла со стороны набережной.

— Мост будет открытым. Длина сооружения составит почти 100 метров, а ширина — 3 метра. Мост будет общедоступным, без ограничений и пропускных режимов. Со стороны набережной вход на мост будет с тротуара ул. Большевистской возле лестничной эстакады, а со стороны сити-квартала «Инские холмы» вход будет организован как с тротуара, так и из здания торговой галереи, строительство которой сейчас идет полным ходом, — сообщили в группе компаний «ВербаКапитал».