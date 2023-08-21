«К туалету выстроилась толпа»: на «парящем мосту» в модном ЖК у Оби провели вечеринку — жители возмущены

— Он проходит на придомовой территории комплекса и внутри здания. Есть фотографии, где в холле у нас есть туалет гостевой, и там выстроилась толпа. Но это всё при бездействии охраны, которая подчиняется управляющей компании. На этом мосту очень громко играла музыка и сильно мешала жильцам, которые там проживают. Плюс там была пенная вечеринка, — объяснил Дмитрий Агафонов.

У жителей, как объясняет Дмитрий, есть своя территория и двор. Туалеты на первом этаже предназначены для гостей комплекса. Посторонние люди иногда заходят на «парящий мост», чтобы сделать фотографии. На мост приезжают люди в свадебных нарядах.