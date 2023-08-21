«К туалету выстроилась толпа»: на «парящем мосту» в модном ЖК у Оби провели вечеринку — жители возмущены

В Новосибирске на территории ЖК «Апарт-Ривер» в субботу,
«Это конкретный перебор»
— Жильцы возмущены, так как стоимость содержания высокая и возлагается на жильцов. Без согласования с жильцами участникам мероприятия разрешили использовать двор, холлы здания, мостики и прочее имущество жильцов для мероприятия, в том числе использование электричества, туалетов, воды и так далее из общедомовых нужд, — написала местная жительница.
К комплексу «Апарт-Ривер» примыкает мост, который изначально строился как отдельный объект. Он находится на территории комплекса и застройщик ООО «Гранит» передал права собственности на мост УК «Аркада».
То, что «парящий мост» передали управляющей компании, корреспонденту НГС подтвердил застройщик. Как уточнили в ООО «Гранит», им также в выходные пришли жалобы на вечеринку.
Как объяснил НГС собственник жилья Дмитрий Агафонов, жители возмущены тем, что праздник «переместился» с мостика на территорию комплекса.
— Он проходит на придомовой территории комплекса и внутри здания. Есть фотографии, где в холле у нас есть туалет гостевой, и там выстроилась толпа. Но это всё при бездействии охраны, которая подчиняется управляющей компании. На этом мосту очень громко играла музыка и сильно мешала жильцам, которые там проживают. Плюс там была пенная вечеринка, — объяснил Дмитрий Агафонов.
У жителей, как объясняет Дмитрий, есть своя территория и двор. Туалеты на первом этаже предназначены для гостей комплекса. Посторонние люди иногда заходят на «парящий мост», чтобы сделать фотографии. На мост приезжают люди в свадебных нарядах.
— В целом кто-то посторонний ходит. Лично я не против. Но когда на целый день арендуется пенная вечеринка какая-то с громким звуком — это конкретно перебор. Там и Киркоров, и пена, — отметил Дмитрий Агафонов.
Требовались деньги на ремонт
Еще до мероприятия, по словам собственника, жители ходили в управляющую компанию. Там им объяснили, что отменить договор по аренде не могут.
В УК «Аркада» журналисту НГС сказали, что прокомментировать сможет только управляющий Игорь. По номеру телефона, который предоставили корреспонденту, никто не отвечал. Дмитрий Агафонов предоставил скриншот сообщения, в котором якобы звучало объяснение ситуации с вечеринкой. Если судить по сообщению, то мосту требуется дополнительный ремонт: возникли неполадки с ливневками, требуется демонтаж террасной доски.
— Средства собственников МКД и апартов не могут быть направлены на проведение этих работ, в связи с чем было принято решение согласовать проведение мероприятия и направить полученные средства на ремонтные работы, — объяснили жителям ситуацию в УК.
В сообщении добавили, что постоянно такое проводится не будет, а в прошедшую субботу это была вынужденная мера.
УК «Аркада» была создана в 2019 году. По данным «Контур.Фокус», учредители компании — Светлана Шадрова, Виталий Шадров, Елена Ладзина. На конец 2022 года выручка «Аркады» составила
«Я с таким больше не буду связываться»
Fashion Show Siberia организовывала жительница Кузбасса Наталья Врачева, которая имеет свой продюсерский центр. Женщина объяснила, что у нее в показах участвовали дети с особенностями. На мероприятии были 65 детей и их родители. О возмущении жителей Наталья узнала в пятницу вечером перед мероприятием и попыталась им объяснить, что отменить его не сможет.
— У нас основные мероприятия проходили со стороны набережной, только показ на мосту. Жители сами там присутствовали. Мне в пятницу вечером сказали, что вызовут наряд полиции, так как хотят, чтобы выходной был спокойным. В субботу ко мне никто из тех, кто писал, не подходил. С таким местом я больше не буду связываться, — поделилась создательница продюсерского центра.
Как отметила Наталья, такое мероприятие она проводит уже не в первый раз. В прошлом году у нее было шоу в Бердске, которое прошло спокойно.
В мае председатель дома в центре Новосибирска устроила гостиницу с мангалами на крыше высотки. Журналист НГС заселился в отель под видом туриста.