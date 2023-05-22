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Проблема

«Я называю это апарт-борделем». Председатель дома в центре Новосибирска устроила гостиницу с мангалами на крыше высотки

Журналист НГС заселился в отель под видом туриста и оказался в «шоколаде»

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В жилом комплексе «Олимп» в центре Новосибирска необычный конфликт — председатель ТСН открыла апарт-отель и пускает арендаторов жарить шашлык на крышу. Но не всем это нравится

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В центре Новосибирска на крыше многоэтажки ловкая председатель ТСЖ устроила бизнес. Шашлыками и дискотеками вынуждены наслаждаться жители: любому желающему сдаются 27 квартир разной степени комфорта, некоторые — с выходом на крышу, где летом ставят бассейн. Корреспондент НГС не смог пройти мимо такого праздника жизни: под видом туриста он заселился в один из номеров «Олимпа» и оказался в «шоколаде».

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В этом видео коротко рассказываем о конфликте с председателем ЖК по поводу апарт-отеля

Видео: Антон Дигаев, Виктор Бобровников, Анна Богданова

«До шести утра гуляют»

Здание ЖК «Олимп» на Крылова, 63 на 219 квартир построено в форме перевернутой буквы «Т». Окна Валентины Дубакиной выходят на одну из трех крыш, которые здесь называют террасой. Женщина утверждает, что последние шесть лет вынужденно наблюдает и слышит праздник жизни, прекращающийся лишь в холодное время.

— Окно весной и летом открывать не хочется: постоянный запах жареного мяса и гари от клиентов нашей гостиницы «Олимп». Шашлыки, песни под гитару или музыка из колонок стали неотъемлемой частью моей жизни. Среди гостей бывают очень шумные компании, которые не угомонить и после 23:00, кто-то до шести утра гуляет, — рассказала Дубакина НГС.

Вид из окна Валентины Дубакиной летом обычно такой, меняются лишь люди

Вид из окна Валентины Дубакиной летом обычно такой, меняются лишь люди

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Валентина говорит, что не раз обращалась в полицию с жалобами на шумных гостей, но с недавних пор бросила это дело, посчитав гиблым.

— Это бесполезно. Приедет наряд, скажет: «Пишите заявление». Я пишу, они уходят, но никаких последствий подачи обращения я не увидела. В последний год в полицию уже не обращаюсь, смысла нет. Наши жалобы владелице гостиницы привели к небольшим изменениям: бассейн в прошлом году убрали, а мангальную зону отодвинули подальше от наших окон. Но мой сын, покупая эту квартиру, не рассчитывал на такое соседство, — сетует Дубакина.

Катавасия с протоколами

Семь лет назад жильцы Крылова, 63 отказались от услуг управляющей компании, которая была аффилирована с застройщиком дома. Люди создали товарищество собственников недвижимости, которое должно представлять их интересы.

— Мы наивно полагали, что, поставив во главу ТСН собственника-жильца, мы защитим себя от неблагоприятных последствий, которые возникают по вине ушлых УК. Как же мы заблуждались! Неприятная правда вскрылась, мы начали выяснять основания присоединения к нашему подъезду пристройки, которую наш председатель называет апарт-отелем, кто-то — курятником, а я — апарт-борделем, — говорит жилец дома Сергей Морозов.

Пристройка к дому появилась в 2022 году, когда из окна помещения на первом этаже сделали дверь. Председатель «Олимпа» собирается открыть в нем мини-отель на пять номеров в греческом стиле. Часть собственников усомнилась в безопасности проведения строительных работ и их правомерности, они подали иск в суд.

По словам жильцов, как такового офиса для деятельности апарт-отеля еще нет. Вскоре он появится вместе с пятью мини-номерами в греческом стиле. До отделочных работ еще не дошло

По словам жильцов, как такового офиса для деятельности апарт-отеля еще нет. Вскоре он появится вместе с пятью мини-номерами в греческом стиле. До отделочных работ еще не дошло

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— Председатель ТСН «Олимп» предоставила копию протокола голосования жильцов за проведение этих работ. При сличении ее с оригиналом (хранится у ТСН «Олимп») мы обнаружили факт изменения протокола, его смысла и содержания. Мы считаем предъявленный документ поддельным, — заявил НГС Морозов. — Также мы неоднократно обращались с жалобой в ГЖИ, чтобы выяснить, не нанесен ли ущерб этими работами конструктиву дома, однако на место специалисты так и не выехали.

Каким-то образом на проведение работ по присоединению пристройки к дому получили разрешение районной администрации. 6 февраля 2023 года Центральный районный суд Новосибирска признал это разрешение незаконным.

— Доказательств, подтверждающих наличие согласия собственников помещений многоквартирного дома на использование общего имущества при осуществлении реконструкции помещения, в администрацию округа представлено не было, — говорится в решении суда.

Председатель ТСН «Олимп» Татьяна Михайлова заявила НГС, что двух протоколов голосования собственников по этому вопросу не существует в природе.

— Был лишь один протокол, но он был утерян или украден предыдущим председателем. Что касается решения суда, оно в силу не вступило, сейчас мы его обжалуем. Так что делать какие-то выводы преждевременно, — сказала Михайлова.

Всего в новосибирских судах рассматривается не менее 8 процессов по различным разногласиями между собственниками дома и ТСН «Олимп».

Куда ушли миллионы

В 2022 году собственники ненадолго отстранили Татьяну Михайлову от председательства в ТСН. Один из ее оппонентов Сергей Морозов обнаружил ряд подозрительных финансовых операций.

Изучив документацию ТСН, жилец Сергей Морозов пришел к выводу, что ряд позиций статьи «расходы» выходит за рамки обычного дома, и связывает это с деятельностью апарт-отеля

Изучив документацию ТСН, жилец Сергей Морозов пришел к выводу, что ряд позиций статьи «расходы» выходит за рамки обычного дома, и связывает это с деятельностью апарт-отеля

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— Договор аренды ИП Михайлова заключала с председателем ТСН «Олимп» Михайловой, аренда обходилась тысяч в 125 ежегодно, плюс расходы на бензин и обслуживание. Моющих средств в месяц покупалось на 5–6 тысяч рублей, бумаги тоже слишком много для одного дома. По моим грубым подсчетам, нецелевое расходование наших средств составило от 3 до 4 миллионов, то есть по миллиону в год на нужды Татьяны Игоревны и ее гостиничного бизнеса, — сказал Морозов.

Председатель «Олимпа» эти претензии опровергает.

— Собственники проголосовали за аренду автомобиля, на эти цели было заложено 15 000 в месяц. А я уложилась в 11 000, так что даже сэкономила. Все расходы ТСН регулярно проверяются ревизионной комиссией, нецелевого расходования средств не было выявлено ни разу, — парирует Михайлова.

В «Шоколаде»

Сайт «Олимпа» предлагает широкий ассортимент апартаментов для съема: семейные квартиры с несколькими спальнями, крохотные студии, улучшенные квартиры и даже двухуровневые апартаменты класса люкс, всего 27 вариантов. Квартиры-номера рассредоточены по всему дому. Средний балл отзыва (сайт аккумулирует их с нескольких площадок) довольно высок — 9,3/10.

С целью разведки на месте корреспондент НГС позвонил в «Олимп», чтобы арендовать квартиру из самого низкого ценового сегмента. Ему предложили однокомнатную студию за 2000 рублей. Приехав в назначенное время, журналист выслушал краткий инструктаж от сотрудницы.

— Правила поведения размещены на стене, можете ознакомиться. Отмечу, что первая мангальная зона, где качели, нерабочая, там готовить нельзя. Другая зона с грильницей, там готовить можно. Имейте в виду, что это центральный район, на крыше может быть пыльно, — объяснила корреспонденту блондинка.

Так выглядит номер «Шоколад»

Так выглядит номер «Шоколад»

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Сам номер имеет название «Шоколад», обстановка в соответствующих тонах, на журнальном столике — большая игрушка «Киндер-сюрприз», на стене напротив — стеклянная полка, заставленная сотнями игрушек из шоколадных яиц. «Шоколад» оказался уютным и чистым, ванная комната порадовала интересным дизайном. Выход на крышу, которую называют террасой, оказался на десятом этаже, а сам номер — на восьмом.

— Пойдемте покажу террасу, — сказала сотрудница «Олимпа». — Вот ваш ключ от двери, за собой нужно закрываться. Мусор после застолья собирайте в пакет, вынесите его к бакам напротив подъезда: наверху ничего не оставляем. Выход на террасу возможен до 22:00: мы соблюдаем режим тишины.

В правилах проживания есть указание на соблюдение тишины и другие моменты, чтобы не доставлять дискомфорта соседям. Как они исполняются — вопрос другой

В правилах проживания есть указание на соблюдение тишины и другие моменты, чтобы не доставлять дискомфорта соседям. Как они исполняются — вопрос другой

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На крыше обнаружились две мангальные зоны: на первой, ничем не закрытой, висит табличка: «не работает». Вторая — с грильницей, огорожена стенами и хлипкой крышей. Других постояльцев в течение вечера мы не встретили: на улице было довольно прохладно, можно сказать, что сезон шашлыков на террасе еще не открыт.

Журналист не раскрывал свою личность, выступая в роли обычного клиента. Так или иначе, паспорт никто не спрашивал. В целом сервис оказался хорошим, а цена «Шоколада» — вполне подъемной. Похоже, что отзывы не накручены. Две тысячи за двоих за сутки со всеми удобствами в центре города и с возможностью потусоваться на крыше с прекрасным видом — предложение стоящее. Если не обращать внимание на интересы жильцов дома.

Позиция председателя ТСН

Татьяна Михайлова провела НГС экскурсию по террасе, на которую мы поднялись прямиком из двухуровневой квартиры люкс

Татьяна Михайлова провела НГС экскурсию по террасе, на которую мы поднялись прямиком из двухуровневой квартиры люкс

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Председатель ТСН «Олимп» Татьяна Михайлова сообщила НГС, что в ее собственности лишь нежилое помещение-офис, две квартиры с выходом на террасу и, собственно, сама терраса. Остальные квартиры, представленные для съема, она взяла в субаренду у собственников.

— В данном случае нет никакой необходимости согласовывать размещение любых объектов на террасе, если они не противоречат СНиПам и ГОСТам. Что касается претензий жильцов, окна которых выходят сюда, мы пошли им навстречу. С позапрошлого года мы убрали бассейн, а также перенесли мангальную зону подальше, закрыв ее стенами и крышей. Газона здесь никогда не было, — говорит Михайлова.

По словам председателя «Олимпа», пожарные провели более десятка проверок, их замечания были учтены и сейчас терраса соответствует всем требованиям безопасности.

— Я расцениваю жалобы в СМИ и судебные иски как давление на меня частью собственников в попытке сменить председателя. В 2022 году меня отстранили ненадолго, но мне удалось вернуться, в очередной раз заручившись поддержкой большинства. Также я отмечу, что мне удалось снизить плату за содержание дома с 36 рублей за квадрат до 24, то есть в 1,5 раза, — говорит Михайлова.

Ее оппонент Сергей Морозов заявил, что тариф резко снизился как раз в 2022 году, когда Михайлову отстранили.

— Эта ситуация наводит лишь на один вывод: мы 5–6 лет переплачивали. Если б Татьяну Игоревну не турнули тогда, то и тарифа справедливого у нас не было бы еще много-много лет, — говорит Морозов.

Ранее новосибирцы рассказали, как страдают от громких соседей и борются за свой покой. И поделились, какие методы борьбы помогли.

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