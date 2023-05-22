«Я называю это апарт-борделем». Председатель дома в центре Новосибирска устроила гостиницу с мангалами на крыше высотки

В центре Новосибирска на крыше многоэтажки ловкая председатель ТСЖ устроила бизнес. Шашлыками и дискотеками вынуждены наслаждаться жители: любому желающему сдаются 27 квартир разной степени комфорта, некоторые — с выходом на крышу, где летом ставят бассейн. Корреспондент НГС не смог пройти мимо такого праздника жизни: под видом туриста он заселился в один из номеров «Олимпа» и оказался в «шоколаде».
«До шести утра гуляют»
Здание ЖК «Олимп» на Крылова, 63 на 219 квартир построено в форме перевернутой буквы «Т». Окна Валентины Дубакиной выходят на одну из трех крыш, которые здесь называют террасой. Женщина утверждает, что последние шесть лет вынужденно наблюдает и слышит праздник жизни, прекращающийся лишь в холодное время.
— Окно весной и летом открывать не хочется: постоянный запах жареного мяса и гари от клиентов нашей гостиницы «Олимп». Шашлыки, песни под гитару или музыка из колонок стали неотъемлемой частью моей жизни. Среди гостей бывают очень шумные компании, которые не угомонить и после 23:00, кто-то до шести утра гуляет, — рассказала Дубакина НГС.
Валентина говорит, что не раз обращалась в полицию с жалобами на шумных гостей, но с недавних пор бросила это дело, посчитав гиблым.
— Это бесполезно. Приедет наряд, скажет: «Пишите заявление». Я пишу, они уходят, но никаких последствий подачи обращения я не увидела. В последний год в полицию уже не обращаюсь, смысла нет. Наши жалобы владелице гостиницы привели к небольшим изменениям: бассейн в прошлом году убрали, а мангальную зону отодвинули подальше от наших окон. Но мой сын, покупая эту квартиру, не рассчитывал на такое соседство, — сетует Дубакина.
Катавасия с протоколами
Семь лет назад жильцы Крылова, 63 отказались от услуг управляющей компании, которая была аффилирована с застройщиком дома. Люди создали товарищество собственников недвижимости, которое должно представлять их интересы.
— Мы наивно полагали, что, поставив во главу ТСН собственника-жильца, мы защитим себя от неблагоприятных последствий, которые возникают по вине ушлых УК. Как же мы заблуждались! Неприятная правда вскрылась, мы начали выяснять основания присоединения к нашему подъезду пристройки, которую наш председатель называет апарт-отелем, кто-то — курятником, а я — апарт-борделем, — говорит жилец дома Сергей Морозов.
Пристройка к дому появилась в 2022 году, когда из окна помещения на первом этаже сделали дверь. Председатель «Олимпа» собирается открыть в нем мини-отель на пять номеров в греческом стиле. Часть собственников усомнилась в безопасности проведения строительных работ и их правомерности, они подали иск в суд.
— Председатель ТСН «Олимп» предоставила копию протокола голосования жильцов за проведение этих работ. При сличении ее с оригиналом (хранится у ТСН «Олимп») мы обнаружили факт изменения протокола, его смысла и содержания. Мы считаем предъявленный документ поддельным, — заявил НГС Морозов. — Также мы неоднократно обращались с жалобой в ГЖИ, чтобы выяснить, не нанесен ли ущерб этими работами конструктиву дома, однако на место специалисты так и не выехали.
Каким-то образом на проведение работ по присоединению пристройки к дому получили разрешение районной администрации.
— Доказательств, подтверждающих наличие согласия собственников помещений многоквартирного дома на использование общего имущества при осуществлении реконструкции помещения, в администрацию округа представлено не было, — говорится в решении суда.
Председатель ТСН «Олимп» Татьяна Михайлова заявила НГС, что двух протоколов голосования собственников по этому вопросу не существует в природе.
— Был лишь один протокол, но он был утерян или украден предыдущим председателем. Что касается решения суда, оно в силу не вступило, сейчас мы его обжалуем. Так что делать какие-то выводы преждевременно, — сказала Михайлова.
Всего в новосибирских судах рассматривается не менее 8 процессов по различным разногласиями между собственниками дома и ТСН «Олимп».
Куда ушли миллионы
В 2022 году собственники ненадолго отстранили Татьяну Михайлову от председательства в ТСН. Один из ее оппонентов Сергей Морозов обнаружил ряд подозрительных финансовых операций.
— Договор аренды ИП Михайлова заключала с председателем ТСН «Олимп» Михайловой, аренда обходилась тысяч в 125 ежегодно, плюс расходы на бензин и обслуживание. Моющих средств в месяц покупалось на
Председатель «Олимпа» эти претензии опровергает.
— Собственники проголосовали за аренду автомобиля, на эти цели было заложено
В «Шоколаде»
Сайт «Олимпа» предлагает широкий ассортимент апартаментов для съема: семейные квартиры с несколькими спальнями, крохотные студии, улучшенные квартиры и даже двухуровневые апартаменты класса люкс, всего 27 вариантов. Квартиры-номера рассредоточены по всему дому. Средний балл отзыва (сайт аккумулирует их с нескольких площадок) довольно высок —
С целью разведки на месте корреспондент НГС позвонил в «Олимп», чтобы арендовать квартиру из самого низкого ценового сегмента. Ему предложили однокомнатную студию за 2000 рублей. Приехав в назначенное время, журналист выслушал краткий инструктаж от сотрудницы.
— Правила поведения размещены на стене, можете ознакомиться. Отмечу, что первая мангальная зона, где качели, нерабочая, там готовить нельзя. Другая зона с грильницей, там готовить можно. Имейте в виду, что это центральный район, на крыше может быть пыльно, — объяснила корреспонденту блондинка.
Сам номер имеет название «Шоколад», обстановка в соответствующих тонах, на журнальном столике — большая игрушка «Киндер-сюрприз», на стене напротив — стеклянная полка, заставленная сотнями игрушек из шоколадных яиц. «Шоколад» оказался уютным и чистым, ванная комната порадовала интересным дизайном. Выход на крышу, которую называют террасой, оказался на десятом этаже, а сам номер — на восьмом.
— Пойдемте покажу террасу, — сказала сотрудница «Олимпа». — Вот ваш ключ от двери, за собой нужно закрываться. Мусор после застолья собирайте в пакет, вынесите его к бакам напротив подъезда: наверху ничего не оставляем. Выход на террасу возможен до 22:00: мы соблюдаем режим тишины.
На крыше обнаружились две мангальные зоны: на первой, ничем не закрытой, висит табличка: «не работает». Вторая — с грильницей, огорожена стенами и хлипкой крышей. Других постояльцев в течение вечера мы не встретили: на улице было довольно прохладно, можно сказать, что сезон шашлыков на террасе еще не открыт.
Журналист не раскрывал свою личность, выступая в роли обычного клиента. Так или иначе, паспорт никто не спрашивал. В целом сервис оказался хорошим, а цена «Шоколада» — вполне подъемной. Похоже, что отзывы не накручены. Две тысячи за двоих за сутки со всеми удобствами в центре города и с возможностью потусоваться на крыше с прекрасным видом — предложение стоящее. Если не обращать внимание на интересы жильцов дома.
Позиция председателя ТСН
Председатель ТСН «Олимп» Татьяна Михайлова сообщила НГС, что в ее собственности лишь нежилое помещение-офис, две квартиры с выходом на террасу и, собственно, сама терраса. Остальные квартиры, представленные для съема, она взяла в субаренду у собственников.
— В данном случае нет никакой необходимости согласовывать размещение любых объектов на террасе, если они не противоречат СНиПам и ГОСТам. Что касается претензий жильцов, окна которых выходят сюда, мы пошли им навстречу. С позапрошлого года мы убрали бассейн, а также перенесли мангальную зону подальше, закрыв ее стенами и крышей. Газона здесь никогда не было, — говорит Михайлова.
По словам председателя «Олимпа», пожарные провели более десятка проверок, их замечания были учтены и сейчас терраса соответствует всем требованиям безопасности.
— Я расцениваю жалобы в СМИ и судебные иски как давление на меня частью собственников в попытке сменить председателя. В 2022 году меня отстранили ненадолго, но мне удалось вернуться, в очередной раз заручившись поддержкой большинства. Также я отмечу, что мне удалось снизить плату за содержание дома с 36 рублей за квадрат до 24, то есть в 1,5 раза, — говорит Михайлова.
Ее оппонент Сергей Морозов заявил, что тариф резко снизился как раз в 2022 году, когда Михайлову отстранили.
— Эта ситуация наводит лишь на один вывод: мы
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