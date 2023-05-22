«Я называю это апарт-борделем». Председатель дома в центре Новосибирска устроила гостиницу с мангалами на крыше высотки

Валентина говорит, что не раз обращалась в полицию с жалобами на шумных гостей, но с недавних пор бросила это дело, посчитав гиблым.



— Это бесполезно. Приедет наряд, скажет: «Пишите заявление». Я пишу, они уходят, но никаких последствий подачи обращения я не увидела. В последний год в полицию уже не обращаюсь, смысла нет. Наши жалобы владелице гостиницы привели к небольшим изменениям: бассейн в прошлом году убрали, а мангальную зону отодвинули подальше от наших окон. Но мой сын, покупая эту квартиру, не рассчитывал на такое соседство, — сетует Дубакина.

