В Новосибирске открыли пешеходный мост на набережную — он стал частью проекта за 2 миллиарда
«Инские холмы» построили наполовину: с магазинами, офисами и апартаментами, обеспеченными даже вилками из ИКЕА
11 мая на Большевистской открыли новый мост — пешеходный. Он сильно сократит путь на набережную для жителей района улиц Сакко и Ванцетти и Маковского, где за последние годы прибавилось новостроек. Фактически мост создаёт новый прогулочный маршрут: от станции метро «Октябрьская» к реке через новую застройку. Кроме того, он стал промежуточным финалом в большом проекте «Инские холмы». Каким получился сам мост и здания, с которыми он объединён концепцией, узнали журналисты НГС.
11 мая в Новосибирске открыли новый пешеходный переход над улицей Большевистской. Мост, ради которого даже пришлось перекрыть на одну ночь одну из главных городских магистралей, группа «ВербаКапитал» построила за год и 40 миллионов рублей. Он вошёл во вторую очередь строительства масштабного проекта «Инские холмы», который сменил старые частные кварталы между улицами Большевистская и Инская.
Группа компаний «ВербаКапитал» включает в себя «Фонд прямых инвестиций «ВербаКапитал — Девелопмент», «Инвестиционное партнёрство «ВербаКапитал» несколько компаний-застройщиков («ВКД-1», «ВКД-2», «ВКД-3», «ВКД-Развитие»), а также компанию «ВКД-Доходная недвижимость», которая занимается подготовкой недвижимости к продаже, и управляющую компанию «Инские холмы». Основной учредитель компаний группы — Вадим Ильченко. Ранее группа реализовала ещё один комплекс, часть которого заняли апартаменты, — «Парк Резиденс».
Для кварталов «Инские холмы» компания расселила 35 участков частного сектора. Общая площадь территории кварталов — 5,6 га. Общий объём инвестиций в первый этап строительства, состоящий из двух очередей, составил 2 миллиарда рублей. К 2022 году завершена примерно половина проекта.
Первый проект моста представили в 2019 году — тогда его концепция была немного иной. Как объясняли в компании, архитектуру изменили в пользу функциональности и соответствия новосибирскому климату.
Попасть на мост можно по лестницам с двух сторон Большевистской или прямо из нового здания на Большевистской, 35. Предусмотрены и лифты, но работать они будут только для маломобильных граждан: пожилых людей, родителей с колясками, инвалидов. Для доступа нужно будет позвонить на пункт охраны и несколько секунд подождать, пока вас рассмотрят в камеру видеонаблюдения. Зато работать мост для пешеходов будет весь год круглосуточно.
Обслуживанием моста будет заниматься управляющая компания «Инских холмов». Сколько точно средств будет уходить конкретно на него, в компании не подсчитывают, не выделяя его из общей территории проекта.
— Обслуживание, если говорить про уборку, входит в договор с клининговой компанией: вывоз снега, подметание и прочее делают те же самые дворники, которые ухаживают за территорией. Если говорить про лифты, то есть компания, с которой заключен договор на эксплуатацию всех лифтов в здании, в том числе и двух лифтов на мосту. Все эти расходы входят в абонентскую плату жильцов первой и второй очереди, — рассказал коммерческий директор ГК «ВербаКапитал» Юрий Ильченко.
Сегодня тариф обслуживания в «Инских холмах» составляет 55 рублей за кв. м в апартаментах (они составляют около 70% построенной части проекта) и 80 рублей — в бизнес-центре. Офисы занимают 7 этажей здания на Большевистской, 35 и 2 этажа — на Большевистской, 37. Но выход с моста ведёт в двухэтажную торговую галерею, где постепенно начинают работать магазины. По информации застройщика, коммерческие помещения в сданных очередях «Инских холмов» выкуплены полностью — и даже раньше жилых.
Например, сразу на выходе с моста помещение с большими окнами в пол сегодня ремонтируют для кафе, ещё одно кафе планируют открыть в небольшом «кубике» между лестницами, с вероятной летней верандой наверху, на смотровой площадке, с которой открывается вид на набережную, реку и левый берег Оби. В торговой галерее появится также клиника «Дентал Сервис»: она займёт сразу три больших помещения.
Из торговой галереи можно выйти в основное фойе здания с лифтами. В планировке здание с 3 по 7 этаж объединено, а офисы от апартаментов отделяют только двери на переходах. Но лифты в жилую и нежилую части идут разные, а попасть из офиса домой можно будет только с помощью ключа. Высотная часть второй очереди — полностью жилая.
При этом квартир как таковых здесь нет, все апартаменты формально — нежилые помещения. Всего их здесь 200, из них 20 владельцам передавали с полной отделкой и меблировкой — вплоть до наборов столовых приборов, которые успели заказать в ИКЕА до закрытия. Такие апартаменты покупали в основном в качестве инвестиций: компания берёт их в собственное управление, выплачивая владельцу доход от аренды. Ремонт в студии площадью 26 квадратов обошёлся в 770–820 тысяч рублей.
— Программа работала только на момент продажи апартаментов. Если вы покупаете апартаменты с отделкой, вы можете сумму отделки и комплектации включить в ипотечный платёж, это было выгодно. При сдаче комплекса программа закрылась, — рассказал Юрий Ильченко.
Какую-то часть апартаментов покупали «пакетно»: по 5–7 номеров в первой очереди, по 2–3 — во второй. Например, сегодня в здании на Большевистской, 37 зарегистрирован апарт-отель «Гостиниц.NET», не связанный с «ВербойКапитал». Но около половины покупателей апартаментов планируют либо жить, либо сдавать их самостоятельно. По словам представителей застройщика, это «сознательные» покупатели, которые знают об особенностях такого вида жилья. Среди них, например, особенности регистрации по месту жительства, отсутствие мест в детских садах и школах поблизости, другие нормативы по парковкам и детским площадкам. То есть, то, на что депутатам уже жаловались жители других апартаментов.
Юрий Ильченко отмечает, что нежилой статус делает апартаменты более универсальными: сегодня вы здесь живёте, а завтра открыли офис или какой-то сервис — на одном этаже могут соседствовать номера и студии ногтей, йоги и массажный кабинет.
— У нас в связи с этим нет каких-то проблем или конфликтов. Люди знали, что они покупают. Наоборот, мы даже приветствуем, чтобы инфраструктура была богаче, делаем серию постов о резидентах, которые у нас уже есть, — говорит коммерческий директор «ВербыКапитал».
С 3 по 7 этаж второй очереди расположены апартаменты небольшой площади, по 16–17 на этаже, выше — 11 апартаментов более просторных. Площади варьируются от 26 до 77 кв. м, от 1-комнатных студий до студий с двумя спальнями и санузлами. Цены на оставшиеся варианты стартуют с 6,7 миллионов рублей, при этом все они средней площади, больше 50 кв. м. В перепродаже предлагают даже крошечные варианты за 3,3 миллиона рублей в первой очереди, а снять апартаменты можно от 1,2 тысячи рублей в сутки до 30 тысяч в месяц.
Для проекта построили три уровня подземной парковки: первые два — для резидентов, самый нижний, на 140 мест — для гостей. В том числе для тех, кто приезжает просто прогуляться по набережной. Условия будут такими же, как на паркингах торговых центров: первый час парковки — бесплатный, а начиная со второго тариф составит 50 рублей в час. Въезд для гостей организован с улицы Маковского (владельцы въезжают на паркинг с Инской), выезд возможен и на Большевистскую. Купить место ещё можно за 750–800 тысяч рублей в зависимости от уровня.
Сейчас за первым зданием «Инских холмов» на Большевистской, 37 есть и наземная парковка, но она, признались в компании-застройщике, временная — в перспективе на её месте появится разноэтажное здание-змейка, а парковочные карманы оборудуют вдоль улицы Инской. Осенью «ВербаКапитал» планирует начать строительство новой очереди рядом с подстанцией на Маковского: первоначально её планировали полностью медицинской, но сегодня концепцию пересматривают.
— Мы проанализировали рынок и пришли к мнению, что более целесообразно будет построить бизнес-центр — с учётом спроса, — объяснил Юрий Ильченко. — Сейчас мы ещё рассматриваем вариант участия в госпрограмме поддержки строительства гостиниц. То есть место остаётся, этажность остаётся, меняться может только функциональное назначение.
Сроки завершения проекта «Инские холмы» полностью пока не определены: сначала строительство хотели завершить к 2025 году, но потом территорию расширили в сторону Ипподромской, выкупив недействующий хлебозавод. Первый вариант концепции застройки на его месте студия «КиФ», спроектировавшая весь комплекс, показала в 2020 году, но окончательно она ещё не согласована.