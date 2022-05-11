В Новосибирске открыли пешеходный мост на набережную — он стал частью проекта за 2 миллиарда

Обслуживанием моста будет заниматься управляющая компания «Инских холмов». Сколько точно средств будет уходить конкретно на него, в компании не подсчитывают, не выделяя его из общей территории проекта.



— Обслуживание, если говорить про уборку, входит в договор с клининговой компанией: вывоз снега, подметание и прочее делают те же самые дворники, которые ухаживают за территорией. Если говорить про лифты, то есть компания, с которой заключен договор на эксплуатацию всех лифтов в здании, в том числе и двух лифтов на мосту. Все эти расходы входят в абонентскую плату жильцов первой и второй очереди, — рассказал коммерческий директор ГК «ВербаКапитал» Юрий Ильченко.

