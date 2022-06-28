Выдано разрешение на возведение гостиницы на Большевистской — ее строят седьмой год

Компания с таким же названием принадлежит Евгению Грибову и она изначально, в 2013 году, выступала застройщиком «Снежной мили». В «Новограде» нам объяснили, что обратиться можно только к застройщику.





Рядом со стройплощадкой «Снежной мили» несколько раз разрушался асфальт. Последний раз асфальт разрушился в июне 2021 года.

