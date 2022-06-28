Выдано разрешение на возведение гостиницы на Большевистской — ее строят седьмой год
Рядом с местом строительства «Снежной мили» несколько раз разрушался тротуар
Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство гостиницы на берегу Оби. Там с 2013 года хотят построить комплекс «Снежная миля». Разрешение мэрия выдала 24 июня и продлится оно до 2024 года. Строительством будет заниматься компания ООО ЗС «Эталон».
Мэрия выдала разрешение на строительство гостиницы с выставочными помещениями и автостоянкой. Количество номеров в
В 2013 году ГК «Новоград» представил проект многофункционального комплекса «Снежная миля». Его планировали достроить в 2016–2018 годах. В 2014 году жители Новосибирска пожаловались на заторы на Большевистской. Тогда компания выносила коммуникации и подготавливала площадку для «Снежной мили». По паспорту объекта в материале от 2017 года сроки строительства указаны как
ООО ЗС «Эталон» существует с 2007 года. Учредителями, по данным «Контур.Фокуса», являются ООО «Сибирский Драйв» на 95% и 5% принадлежат Евгению Груздеву. Конечным 100% владельцем является Евгений Груздев. Компания убыточная. На конец 2021 года выручка компании была 2,2 миллиона, а чистый убыток — 3,5 миллиона. Евгений Грибов, которого осудили за мошенничество в особо крупном размере, был одним из учредителей компании ООО ЗС «Эталон» с 2010 по 2019 год. С
До ООО ЗС «Эталон» корреспондент НГС дозвониться не смогла. Телефон на сайте не работает. По номеру телефона, который указан в «Контур.Фокусе», как номер телефона ООО «Сибирский Драйв», нам ответили, что это компания АО «Новоград». Евгений Груздев не владеет АО «Новоград».
Компания с таким же названием принадлежит Евгению Грибову и она изначально, в 2013 году, выступала застройщиком «Снежной мили». В «Новограде» нам объяснили, что обратиться можно только к застройщику.
Рядом со стройплощадкой «Снежной мили» несколько раз разрушался асфальт. Последний раз асфальт разрушился в июне 2021 года.