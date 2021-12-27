Экс-депутат Госдумы от КПРФ намерен построить 13-этажную гостиницу в Октябрьском районе — мэрия не против

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство гостиницы со встроенной автостоянкой компании бывшего депутата Госдумы от КПРФ Александра Абалакова. Опубликованное разрешение появилось на сайте мэрии.
Как следует из документа, разрешение выдали ООО УК «Лигр». Участок расположен в Октябрьском районе Новосибирска, на Автогенной улице. В здании будет
В публичной кадастровой карте указано, что участок, на котором разрешили строительство, предназначен для «гостиничного обслуживания» и «управленческой деятельности».
По данным сервиса «Контур.Фокус», одним из учредителей УК «Лигр» является бывший депутат Госдумы Александр Абалаков. Вторым учредителем числится фирма «Элтеминвест», которая также принадлежит Абалакову.
До этого УК «Лигр» уже выдавали разрешение на строительство на этом участке. В 2014 году мэрия разрешила компании строить там
Часть здания хотели отдать под общественное пространство. Например, 60
В 2019 году «Лигр» получил уже новое разрешение на тот же участок, при этом характеристики планируемого здания не поменялись. В разрешении было указано, что на участке можно строить
— Процедура получения длинная, не в миг же. Запущена была раньше. Пока мы получали разрешение, конъюнктура поменялась. Мы планировали вообще там офисное сделать, часть своих организаций туда перевезти. Торговый там строить не очень хорошо, улица там не очень проездная, — рассказывал экс-депутат НГС.
В нынешнем разрешении объект капитального строительства указан как гостиница со встроенной площадкой. Увеличилась и этажность объекта — с 5 до 13 этажей. На момент публикации не удалось связаться с УК «Лигр» или Александром Абалаковым.