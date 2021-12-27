Экс-депутат Госдумы от КПРФ намерен построить 13-этажную гостиницу в Октябрьском районе — мэрия не против

В 2019 году «Лигр» получил уже новое разрешение на тот же участок, при этом характеристики планируемого здания не поменялись. В разрешении было указано, что на участке можно строить 5-этажное здание административного назначения с подземной парковкой. Тогда Александр Абалаков рассказал НГС, что планирует строить на участке бизнес-центр.

— Процедура получения длинная, не в миг же. Запущена была раньше. Пока мы получали разрешение, конъюнктура поменялась. Мы планировали вообще там офисное сделать, часть своих организаций туда перевезти. Торговый там строить не очень хорошо, улица там не очень проездная, — рассказывал экс-депутат НГС.



В нынешнем разрешении объект капитального строительства указан как гостиница со встроенной площадкой. Увеличилась и этажность объекта — с 5 до 13 этажей. На момент публикации не удалось связаться с УК «Лигр» или Александром Абалаковым.