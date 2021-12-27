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Экс-депутат Госдумы от КПРФ намерен построить 13-этажную гостиницу в Октябрьском районе — мэрия не против

В здании будет подземная парковка

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В гостинице предполагается 242 номера

В гостинице предполагается 242 номера

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Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство гостиницы со встроенной автостоянкой компании бывшего депутата Госдумы от КПРФ Александра Абалакова. Опубликованное разрешение появилось на сайте мэрии.

Как следует из документа, разрешение выдали ООО УК «Лигр». Участок расположен в Октябрьском районе Новосибирска, на Автогенной улице. В здании будет 13 этажей, его высота по плану составит 43 метра. В гостинице предполагается 242 номера, на подземной парковке поместятся 35 автомобилей. Разрешение на строительство действительно до 2024 года.

В публичной кадастровой карте указано, что участок, на котором разрешили строительство, предназначен для «гостиничного обслуживания» и «управленческой деятельности».

Участок, где разрешили строительство, выделен желтым

Участок, где разрешили строительство, выделен желтым

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По данным сервиса «Контур.Фокус», одним из учредителей УК «Лигр» является бывший депутат Госдумы Александр Абалаков. Вторым учредителем числится фирма «Элтеминвест», которая также принадлежит Абалакову.

До этого УК «Лигр» уже выдавали разрешение на строительство на этом участке. В 2014 году мэрия разрешила компании строить там 5-этажное здание общественного назначения, через 2 года его продлили. Тогда «Лигр» задумал строить на участке клубный дом с апартаментами и целым набором сервисов для будущих жителей. Юридически здание хотели оставить административным, но для застройщика и будущих жителей это должно было стать плюсом, считали авторы проекта, так как «в привычном строительстве жилья слишком много ограничений».

Часть здания хотели отдать под общественное пространство. Например, 60 кв. м — под спортзал для жильцов, еще 60 — под детскую игровую комнату, около 25 кв. м — под мастерскую для тех, у кого есть ремесленное хобби, на кровле планировалось место для барбекю. На первом этаже дома застройщик предлагал создать «творческую тусовку» с кафе и многофункциональным залом. Эксперты сочли проект интересным, но сомнительным. Однако стройка так и не началась.

На участке планировалось построить необычный дом, спроектированный новосибирским архитектором Мариной Прядко

На участке планировалось построить необычный дом, спроектированный новосибирским архитектором Мариной Прядко

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В 2019 году «Лигр» получил уже новое разрешение на тот же участок, при этом характеристики планируемого здания не поменялись. В разрешении было указано, что на участке можно строить 5-этажное здание административного назначения с подземной парковкой. Тогда Александр Абалаков рассказал НГС, что планирует строить на участке бизнес-центр.

— Процедура получения длинная, не в миг же. Запущена была раньше. Пока мы получали разрешение, конъюнктура поменялась. Мы планировали вообще там офисное сделать, часть своих организаций туда перевезти. Торговый там строить не очень хорошо, улица там не очень проездная, — рассказывал экс-депутат НГС.

В нынешнем разрешении объект капитального строительства указан как гостиница со встроенной площадкой. Увеличилась и этажность объекта — с 5 до 13 этажей. На момент публикации не удалось связаться с УК «Лигр» или Александром Абалаковым.

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