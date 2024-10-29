«Питаться в кафе дешевле, чем дома». Как россиянка живет в «городе пенсионеров» во Вьетнаме

Наталия очень хотела жить у моря Источник: Наталия Беляева, Евгения Бикунова / Городские порталы











Наталия решилась на переезд в другую страну в 22 года. Девушка работает онлайн — преподает английский и корейский языки — и с недавнего времени живет в городе Туйхоа. О том, как Вьетнам встречает иностранцев, приехавших сюда жить, а не отдыхать, и сколько нужно денег на всё это — читайте в ее колонке для портала MSK1.RU. Далее от первого лица.

Вьетнам никогда не был для меня мечтой, да и с образованием моим никак не связан — я востоковед-кореевед, получила диплом в этом году. С тех пор как я бесплатно прошла стажировку в вузе в Южной Корее, постоянно думала о том, что хочу работать за границей. Вот только быть преподавателем английского в Пусане нельзя, если ты не носитель языка, а во Вьетнаме — можно!

Я решилась на переезд по нескольким причинам. Я хочу получить больше опыта в преподавании. Хочу попробовать что-то новое — мы и так живем недолго, зачем потом жалеть о несделанном? А еще я хочу избавиться от гиперфиксации на Корее — поэтому и смотрю на другие страны.

Более того, риск остаться в родном городе после выпуска из университета пугал меня — я бы не хотела «застрять» в Лесозаводске навсегда.

Жизнь в городе для пенсионеров

На улицах Туйхоа Источник: Наташа в Азии / T.me Источник: Наташа в Азии / T.me

Сейчас я живу в Туйхоа. Если вы посмотрите на него на «Гугл картах», то почти ничего не увидите. Я поехала именно сюда, потому что очень хотела жить у моря.

Туйхоа — город в центральной части Вьетнама. Расположен на побережье Южно-Китайского моря. Постоянное население — 150 тысяч человек.

So far so good, пока не жалею о выборе! Мне очень нравится город — тихий и спокойный. Здесь много кофеен, магазинов, спа, ресторанов, супермаркетов — для комфортной жизни есть всё, что нужно.

Туристов здесь практически нет. За всё время я встретила только трех человек европейской внешности — коллегу из Австралии, соседку из Южной Африки и странного русского дядю с американским флагом на голове в супермаркете.

Говорят, что Туйхоа — город для пенсионеров из-за темпа жизни. И мне, на самом деле, так даже по душе!

Что нужно для переезда?

Сейчас у меня две работы: я преподаю языки онлайн и учу вьетнамских школьников и детсадовцев английскому. Из-за этого рабочая неделя у меня обычно с графиком 7/0, а выходные случаются когда как.

На работу во Вьетнаме я трудоустраивалась через агентство, которое говорило мне, что и когда нужно делать. Для того чтобы стать сотрудником центра по изучению языков, мне понадобилось:

сертификат TESOL;

сертификат, показывающий уровень владения языком на уровне С2. У меня сертификат от EF SET;

легализовать оба сертификата;

диплом о высшем образовании;

справка об отсутствии судимости;

рекомендательное письмо от предыдущего работодателя (с переводом на вьетнамский язык и консульским апостилем);

снять видеовизитку;

пройти собеседование с работодателем;

провести демо-урок;

дождаться результатов собеседования;

подписать оффер и купить билеты.

TESOL Certificarion («Teaching English for Speakers of Other Languages», от англ. — «Преподавание английского для говорящих на других языках») — это программа обучения, позволяющая получить квалификацию для работы учителем или методистом по английскому в любой точке мира.

Визу я поставила в паспорт уже прилетев в аэропорт Ханоя. Да, так можно!

Панорамная ванная и балкон за 20 тысяч рублей

Квартира, которую снимает героиня материала Источник: Наташа в Азии / T.me Источник: Наташа в Азии / T.me

Я снимаю потрясающую меблированную светлую квартиру с хорошим освещением и большим балконом. Самое большое удовольствие — возвращаться сюда после работы и засыпать на огромной кровати.

Внимание, стоимость! За месяц аренды здесь я плачу 5,5 миллиона донгов или же 20 тысяч рублей в месяц.

Каждый день я делаю йогу или пилатес! Источник: Наташа в Азии / T.me Вид с балкона Источник: Наташа в Азии / T.me

К цене за аренду квартиры добавляется стоимость электричества — выходит примерно 5 тысяч рублей за месяц. Мобильный интернет и вайфай я оплачивала на год вперед — заплатила 6,5 и 5 тысяч рублей.

В моем ЖК есть спортзал и бассейн. Разовый вход туда обходится мне в 460 рублей — пропуск действует 24 часа.

В ЖК есть бассейн Источник: Наташа в Азии / T.me Источник: Наташа в Азии / T.me

Сколько это всё стоит?

Обычно мое утро выглядит так: я добираюсь до работы на мототакси. Ехать 15 минут, стоит около 77 рублей за поездку.

Я научена опытом и знаю, что выходить на улицу во Вьетнаме без дождевика — плохая идея. Однажды таксист одолжил мне свой, чтобы я совсем не промокла.

Урок для детей Источник: Наташа в Азии / T.me

Добравшись до центра изучения языков, я провожу уроки у школьников. Затем обед, — например, о bánh canh tôm — суп с лапшой и креветками — и espresso sữa — кофе со сгущенным молоком. Всё обходится мне в 260 рублей.

Если говорить о домашней еде, то я покупаю фрукты, свежие и замороженные овощи, авокадо. Белок обычно набираю креветками. На завтрак ем простой йогурт без сахара, добавляю в него чиа. Такой набор в среднем стоит 1300 рублей.

Дешевле покупать фрукты и овощи не в супермаркете, а на рынках, но я переплачиваю, чтобы не общаться с вьетнамскими бабулями и дедулями и не давать им повод развести меня на деньги. А они могут.

Иностранцу постоянно пытаются что-то продать. А когда не покупаешь — провожают презрительным взглядом. Наталия Беляева преподаватель английского и корейского, переехавшая во Вьетнам

Еще один момент, который смутил меня во Вьетнаме: здесь странное понятие чистоты. На улицах очень грязно.

В поликлинике, где тоже не очень чисто, кровь у меня брали без перчаток. Когда я попросила медика надеть их, моя коллега сказала: «Наталия, мы так не делаем. Это нетактично и грубо». А если он заразу какую-то занесет?

В школу и детский сад принято заходить босиком. Я раньше думала: «Наверное, у них такой чистый пол, что они могут себе позволить так ходить». Вот только после дня в носках на них вырастает вторая подошва, и их можно выкидывать.

Важное отличие моей жизни здесь от жизни в Южной Корее — я не переживаю, что деньги закончатся. Здесь дешевле раза в три, чем в Пусане. Поэтому у меня нет чувства незащищенности, как раньше.

Тем не менее я делаю пометку для себя, что Вьетнам — временный этап. Но пока я здесь, я всё равно стараюсь романтизировать свою жизнь. Строю планы, в то же время не позволяя им мешать мне наслаждаться моментом.

Хотели бы попробовать пожить во Вьетнаме? С такими ценами? Ну конечно! Нет, спасибо