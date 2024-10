«Питаться в кафе дешевле, чем дома». Как россиянка живет в «городе пенсионеров» во Вьетнаме

Жизнь в городе для пенсионеров

So far so good, пока не жалею о выборе! Мне очень нравится город — тихий и спокойный. Здесь много кофеен, магазинов, спа, ресторанов, супермаркетов — для комфортной жизни есть всё, что нужно.