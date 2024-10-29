НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

3 м/c,

зап.

 746мм 93%
Подробнее
8 Пробки
USD 97,23
EUR 105,22

СРОЧНО

Индекс НГС: сколько стоят овощи для борща

Экономия на Южном транзите
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Битва за склад в селе
Зимний дайджест моды
Авиарейсы по райцентрам
Что делать с брошенными авто
Честно о бизнесе в OZON
Новости в Telegram
Страна и мир «Питаться в кафе дешевле, чем дома». Как россиянка живет в «городе пенсионеров» во Вьетнаме

«Питаться в кафе дешевле, чем дома». Как россиянка живет в «городе пенсионеров» во Вьетнаме

Она тратит в три раза меньше, чем в Москве

1 721
25 комментариев

Наталия очень хотела жить у моря

Наталия решилась на переезд в другую страну в 22 года. Девушка работает онлайн — преподает английский и корейский языки — и с недавнего времени живет в городе Туйхоа. О том, как Вьетнам встречает иностранцев, приехавших сюда жить, а не отдыхать, и сколько нужно денег на всё это — читайте в ее колонке для портала MSK1.RU. Далее от первого лица.

Вьетнам никогда не был для меня мечтой, да и с образованием моим никак не связан — я востоковед-кореевед, получила диплом в этом году. С тех пор как я бесплатно прошла стажировку в вузе в Южной Корее, постоянно думала о том, что хочу работать за границей. Вот только быть преподавателем английского в Пусане нельзя, если ты не носитель языка, а во Вьетнаме — можно!

Я решилась на переезд по нескольким причинам. Я хочу получить больше опыта в преподавании. Хочу попробовать что-то новое — мы и так живем недолго, зачем потом жалеть о несделанном? А еще я хочу избавиться от гиперфиксации на Корее — поэтому и смотрю на другие страны.

Более того, риск остаться в родном городе после выпуска из университета пугал меня — я бы не хотела «застрять» в Лесозаводске навсегда.

Жизнь в городе для пенсионеров

На улицах Туйхоа

Сейчас я живу в Туйхоа. Если вы посмотрите на него на «Гугл картах», то почти ничего не увидите. Я поехала именно сюда, потому что очень хотела жить у моря.

Туйхоа — город в центральной части Вьетнама. Расположен на побережье Южно-Китайского моря. Постоянное население — 150 тысяч человек.

So far so good, пока не жалею о выборе! Мне очень нравится город — тихий и спокойный. Здесь много кофеен, магазинов, спа, ресторанов, супермаркетов — для комфортной жизни есть всё, что нужно.

Туристов здесь практически нет. За всё время я встретила только трех человек европейской внешности — коллегу из Австралии, соседку из Южной Африки и странного русского дядю с американским флагом на голове в супермаркете.

Говорят, что Туйхоа — город для пенсионеров из-за темпа жизни. И мне, на самом деле, так даже по душе!

Что нужно для переезда?

Сейчас у меня две работы: я преподаю языки онлайн и учу вьетнамских школьников и детсадовцев английскому. Из-за этого рабочая неделя у меня обычно с графиком 7/0, а выходные случаются когда как.

На работу во Вьетнаме я трудоустраивалась через агентство, которое говорило мне, что и когда нужно делать. Для того чтобы стать сотрудником центра по изучению языков, мне понадобилось:

  • сертификат TESOL;

  • сертификат, показывающий уровень владения языком на уровне С2. У меня сертификат от EF SET;

  • легализовать оба сертификата;

  • диплом о высшем образовании;

  • справка об отсутствии судимости;

  • рекомендательное письмо от предыдущего работодателя (с переводом на вьетнамский язык и консульским апостилем);

  • снять видеовизитку;

  • пройти собеседование с работодателем;

  • провести демо-урок;

  • дождаться результатов собеседования;

  • подписать оффер и купить билеты.

TESOL Certificarion («Teaching English for Speakers of Other Languages», от англ. — «Преподавание английского для говорящих на других языках») — это программа обучения, позволяющая получить квалификацию для работы учителем или методистом по английскому в любой точке мира.

Визу я поставила в паспорт уже прилетев в аэропорт Ханоя. Да, так можно!

Панорамная ванная и балкон за 20 тысяч рублей

Квартира, которую снимает героиня материала

Я снимаю потрясающую меблированную светлую квартиру с хорошим освещением и большим балконом. Самое большое удовольствие — возвращаться сюда после работы и засыпать на огромной кровати.

Внимание, стоимость! За месяц аренды здесь я плачу 5,5 миллиона донгов или же 20 тысяч рублей в месяц.

Каждый день я делаю йогу или пилатес!

Вид с балкона

К цене за аренду квартиры добавляется стоимость электричества — выходит примерно 5 тысяч рублей за месяц. Мобильный интернет и вайфай я оплачивала на год вперед — заплатила 6,5 и 5 тысяч рублей.

В моем ЖК есть спортзал и бассейн. Разовый вход туда обходится мне в 460 рублей — пропуск действует 24 часа.

В ЖК есть бассейн

Сколько это всё стоит?

Обычно мое утро выглядит так: я добираюсь до работы на мототакси. Ехать 15 минут, стоит около 77 рублей за поездку.

Я научена опытом и знаю, что выходить на улицу во Вьетнаме без дождевика — плохая идея. Однажды таксист одолжил мне свой, чтобы я совсем не промокла.

Урок для детей

Добравшись до центра изучения языков, я провожу уроки у школьников. Затем обед, — например, о bánh canh tôm — суп с лапшой и креветками — и espresso sữa — кофе со сгущенным молоком. Всё обходится мне в 260 рублей.

Если говорить о домашней еде, то я покупаю фрукты, свежие и замороженные овощи, авокадо. Белок обычно набираю креветками. На завтрак ем простой йогурт без сахара, добавляю в него чиа. Такой набор в среднем стоит 1300 рублей.

Дешевле покупать фрукты и овощи не в супермаркете, а на рынках, но я переплачиваю, чтобы не общаться с вьетнамскими бабулями и дедулями и не давать им повод развести меня на деньги. А они могут.

Иностранцу постоянно пытаются что-то продать. А когда не покупаешь — провожают презрительным взглядом.

Еще один момент, который смутил меня во Вьетнаме: здесь странное понятие чистоты. На улицах очень грязно.

В поликлинике, где тоже не очень чисто, кровь у меня брали без перчаток. Когда я попросила медика надеть их, моя коллега сказала: «Наталия, мы так не делаем. Это нетактично и грубо». А если он заразу какую-то занесет?

В школу и детский сад принято заходить босиком. Я раньше думала: «Наверное, у них такой чистый пол, что они могут себе позволить так ходить». Вот только после дня в носках на них вырастает вторая подошва, и их можно выкидывать.

Важное отличие моей жизни здесь от жизни в Южной Корее — я не переживаю, что деньги закончатся. Здесь дешевле раза в три, чем в Пусане. Поэтому у меня нет чувства незащищенности, как раньше.

Тем не менее я делаю пометку для себя, что Вьетнам — временный этап. Но пока я здесь, я всё равно стараюсь романтизировать свою жизнь. Строю планы, в то же время не позволяя им мешать мне наслаждаться моментом.

Хотели бы попробовать пожить во Вьетнаме?

С такими ценами? Ну конечно!
Нет, спасибо

ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Вьетнам Репетитор Переезд Бюджет
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Ипотеки нет»: какие остались способы купить квартиру при новой ставке ЦБ
Анонимное мнение
Мнение
«Если он делает маникюр, почему я не могу быть инженером?»: колонка россиянки о сексизме на вахте
Анонимное мнение
Мнение
«Какого лешего, я не понимаю»: юрист в декрете объяснила, почему больше не хочет рожать — и налог на бездетность это не изменит
Анонимное мнение
Мнение
Джек Воробей на минималках: почему фильм «Огниво» совсем не огонь
Анонимное мнение
Мнение
В OZON каждые три недели идут проверки: сибирячка о том, как открыла пункты выдачи заказов — без купюр
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Vesna,36

Александра,35

Александра,35

Виталий,32

Сергей,35

Гербера,56

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление