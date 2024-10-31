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Работа Меньше средней по России: в Новосибирской области назвали уровень зарплат преподавателей вузов

Меньше средней по России: в Новосибирской области назвали уровень зарплат преподавателей вузов

Зарплата преподавателей формируется из оклада и дополнительных выплат

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28 комментариев

В Новосибирской области уровень средней зарплаты преподавателей вузов на 17 тысяч меньше общероссийского показателя

В Новосибирской области назвали среднюю зарплату преподавателей вузов. Она превышает 120 тысяч рублей. Об этом НГС рассказали в Министерстве просвещения России со ссылкой на данные Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ).

В ответе на запрос НГС в Министерстве объяснили, что перенаправили вопросы о зарплатах в педагогический университет. Это объяснили тем, что Минпросвещения не вправе осуществлять функции по контролю и надзору, так как образовательные организации обладают автономией.

По данным НГПУ, средняя зарплата преподавателя вуза в России составляет 143 518 рублей в месяц, в Новосибирской области — 126 451 рубль в месяц. Сообщается, что в самом НГПУ педагоги в среднем зарабатывают 138 980 рублей ежемесячно.

Представители вуза добавили, что зарплата преподавателя состоит из оклада, компенсационных и стимулирующих надбавок. Кроме того, в целях поощрения сотрудников устанавливаются выплаты по итогам работы, выплаты за образцовое качество труда и выплаты за интенсивность и высокие результаты.

Ранее НГС писал о том, сколько зарабатывают школьные учителя в Новосибирске.

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Новосибирская область Вузы Преподаватели вузов Зарплаты Работа
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Комментарии
29
Noname13
1 час
Нет таких зарплат в системе высшего образования. Не придумывайте. Оклад доцента - 50 с половиной тысяч. Стимулирующих выплат и надбавок - точно нет! Бывает только одна премия по итогам года и все! Коллега работает в ВУЗе.
Noname13
1 час
Это, наверное, если сложить среднюю зарплату преподавателя и ректора университета то тогда средняя и будет 120 тыс. Больше 70-80 тыс. со всеми подработками в ВУЗе не зарабатывают. Министр - услышьте!!!
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