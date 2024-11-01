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Стиль и красота Лунный календарь стрижек на ноябрь 2024 года: удачные и неблагоприятные даты

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2024 года: удачные и неблагоприятные даты

Делаем волосы привлекательными и ждем перемен на всех фронтах

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Чтобы не было мучительно больно после похода к парикмахеру, загляните в лунный календарь

Многие верят, что удачно выбранный день для стрижки может повлиять не только на здоровье и внешний вид волос, но и на общую энергетику, а также успех в делах. Согласно лунному календарю, в ноябре можно выделить как благоприятные, так и неблагоприятные даты для изменения образа. О них читательницам Городских порталов рассказала эзотерик и психолог Мирослава Буш. Обратите внимание на лунный календарь стрижек в ноябре перед тем, как записаться к парикмахеру.

Лучшие дни для стрижки

В ноябре выпадает довольно много благоприятных дней для стрижки волос, особенно если вам нужно укрепить их, ускорить рост или добавить объема. К таким числам относятся 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28 и 29 ноября. В эти дни стрижка обещает усилить волосы, сделав их более густыми и крепкими.

Стрижка для быстрого роста

Если вы хотите, чтобы волосы быстрее росли после стрижки, выберите одну из дат: 3 или 5–7 ноября. Подрезка шевелюры в эти дни ускоряет рост волос, и, как считают многие, они будут расти более здоровыми и сильными.

Когда укреплять волосы

Некоторые дни ноября помогают укрепить структуру волос, сделав их менее ломкими и без секущихся кончиков. Для этой цели лучше всего подойдут 11, 12, 22 и 23 ноября.

Привлечение финансовых потоков

Тем, кто верит в связь стрижки и удачи, стоит запланировать поход к парикмахеру 18 или 28 ноября. В эти дни стрижка может привлечь благополучие и увеличить будущие доходы. Просто два в одном: походом в парикмахерскую улучшаем не только внешний вид, но и финансовое состояние.

Кардинальные изменения

Планируете полностью сменить стиль и изменить длину или форму прически? Тогда выберите дни с 3 по 5, а также 8 или 9 ноября. Энергия Луны в эти дни особенно благоприятна для радикальных изменений образа.

Когда красить волосы

Покраска волос также требует особого подхода по лунному циклу. Для того чтобы цвет лег максимально хорошо и долго не вымывался, лучше выбрать 3, 4, 6, 7, 14, 15, 28 или 29 ноября. Эти дни подходят и для тех, кто желает привлечь в жизнь положительные перемены и настроиться на обновление.

Дни для завивки

Завивка как временная, так и долговременная, лучше всего получится 6, 7, 14, 15 и 23–25 ноября. В эти дни волосы легко принимают новую форму, что позволяет дольше сохранить аккуратные локоны.

Неблагоприятные дни

В ноябре также есть и неблагоприятные дни для любых изменений с волосами, отмечает Мирослава Буш. Стрижка может оказаться неудачной и привести к ломкости или замедленному росту, если вы попадете к парикмахеру 1, 10, 15, 16, 24 ноября.

Верите в приметы по лунному календарю?

Да, всегда работают
Не особо, но что-то в этом есть
Сомневаюсь в их эффективности
Мне уже нечего стричь
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Прическа Стрижка Лунный календарь Красота Волосы Стиль Астрология Парикмахер Парикмахерская Стиль и красота
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