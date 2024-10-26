«Такого мы ещё не видели»: ставки по ипотеке взлетели до 25% — сделок больше нет, а застройщики отказываются от проектов

К концу октября Банк России принял решение ещё раз повысить ключевую ставку — до 21%. Предыдущее повышение в сентябре привело к беспрецедентному удорожанию рыночной ипотеки, средняя ставка которой приблизилась к отметке в 25% даже в Сбербанке. На этом фоне число сделок с недвижимостью стремительно сократилось, застройщики стали отказываться от новых проектов и замедлять уже начатые, а вторичный рынок погрузился в нечто, напоминающее депрессию. Что происходит с рынком жилья в Новосибирске и как он изменится в ближайшее время — в материале заместителя главреда НГС Лизы Пичугиной.
Беспощадная статистика
25 октября Банк России снова поднял ключевую ставку — на этот раз до значения в 21%. Так она перевалила предыдущий рекорд, который установила 28 февраля 2022 года после начала военных действий на территории Украины. Разница лишь в том, что тогда это был внушительный скачок с 9,5%, сейчас рост — уже ожидаемый и не такой пугающий.
Пугает другое: вслед за неуклонно растущей ключевой ставкой (причём теперь уже без прогнозов на скорое снижение) неуклонно ползут вверх ставки по ипотеке. Весной 2022 года они достигли 18% — значения, с которого ипотека в России в принципе стартовала в нулевых. К концу октября 2024 года даже минимальная рыночная ставка Сбербанка уже составила 24,9% на новостройки и 24,6% — на вторичную недвижимость. В разговоре с НГС эксперты признались, что такой дорогой ипотеки в России не помнят.
По наблюдениям директора ГК «Система» Валентина Тиунова, с завершением программы льготной ипотеки в июле рынок начинает «проседать». Это уже отразилось в статистике. По данным Управления Росреестра по Новосибирской области, на первичном рынке число зарегистрированных сделок за год обвалилось вдвое: с 5036 договоров долевого участия в прошлом сентябре до 2436 — в этом (справедливости ради, сентябрь 2023 года был рекордным по этому показателю за много месяцев). Число сделок за 9 месяцев упало на 16% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом больше всего договоров новосибирцы в 2024 году успели заключить в июне — как раз перед отменой льготной ипотеки.
— На вторичном рынке жилья в сентябре 2024 года зарегистрировано 5312 прав по договорам купли-продажи, что на 39% меньше, чем в сентябре 2023 года. Всего за 9 месяцев 2024 года зарегистрировано 50163 права по сделкам купли-продажи, что на 24% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, — добавили в Росреестре.
При этом в ведомстве подчеркнули, что показатели 2024 года очень схожи с данными 2022 года, когда геополитическая обстановка привела к некоторой панике на рынке недвижимости.
«Всё печально»
Пока драматических изменений на рынке ни отмена льготной ипотеки, которая пришлась на период отпусков, ни недавно подскочившие вверх ипотечные ставки изменений не принесли. Но к концу года, полагает Валентин Тиунов, они станут заметны.
В частности, по его словам, застройщики стали отказываться от новых проектов и замедлять строительство уже начатых. Журналист НГС запросила данные об объёме выданных разрешений на строительство, но в мэрии Новосибирска к моменту публикации материала предоставить их не успели.
— Если взять количество новых проектов, которые были выведены на рынок за первые 9 месяцев 2024 года, то по отношению к прошлому году это –19,5 %. В абсолютных цифрах осенью их число ещё уменьшилось, потому что у застройщиков есть запасы непроданных квартир, — подтвердил независимый аналитик рынка недвижимости и автор телеграм-канала «РОП» Сергей Николаев. — Непонятно, что будет дальше.
Сегодня в новосибирских новостройках остаются непроданными 57,7 тысячи квартир. По подсчётам Сергея Николаева, ввод нового жилья опережает продажи примерно на 5–7 тысяч квартир, и затоваривание рынка постепенно увеличивается со спадом спроса. И обвалом экономики уже начатых проектов.
— Я знаю пример человека, у которого при планируемых продажах 10–12 квартир в месяц сейчас идёт по одной сделке в месяц. Банк в такой ситуации говорит: принеси дополнительное собственное участие для обеспечения капитала в отсутствие продаж. Строители говорят, что у них нет денег, — рассказал Валентин Тиунов.
По словам агента-эксперта по новостройкам компании «Самолёт Плюс» Максима Юрьева, и застройщики, и банки предпочитают скрывать реальное положение дел, чтобы не создавать панику на и без того фактически мёртвом рынке.
— На самом деле всё печально. Настолько, что я ищу работу после 10 лет в этой сфере — просто потому, что сделок нет, а те, что есть, настолько сложные, что нервная система не выдерживает, — признался в разговоре с журналистом НГС ещё один участник рынка. — И это грустно, потому что сейчас тот момент, когда нужно выходить на сделку — можно с продавцами хорошо торговаться.
Максим Юрьев отметил, что сегодня на сделки выходят в основном те, кому нужно решить жилищный вопрос в любом случае и при любых условиях. Специалист по ипотечному кредитованию АН «Квадротека» Александр Евдокимов добавил, что в ипотеку в таких случаях берут небольшие суммы — 2–2,5 миллиона рублей, необходимые для доплаты. Суммы кредитов больше — уже редкость, отметил он.
— Людей, которые покупают сейчас первую квартиру, мне жалко. В их случае всё очень плохо: вход на рынок просто колоссальный, платежи даже за самую маленькую квартиру — космические, — говорит Максим Юрьев. — Да, есть субсидированная ставка, но это же не бесплатно, это тоже в итоге денег стоит.
«Будет жёсткий дефицит»
О полноценном кризисе на рынке эксперты пока не говорят. Как минимум, заметил Сергей Николаев, благодаря запасу уже построенных квартир, покупатели не заметят дефицита.
— Сделай завтра Набиуллина ключевую ставку 10%, у нас народ полетит квартиры покупать, — уверен Максим Юрьев.
Сергей Николаев отметил, что на фоне падения спроса на недвижимость и роста ставок по ипотеке, растёт объём средств на депозитах. Они в итоге всё равно с большой вероятностью попадут на рынок недвижимости.
— Год назад их было, грубо говоря, на 97 тысяч средних квартир, сейчас — уже на 120 тысяч. Если людям продолжат платить по депозитам больше 20% в год, как только снизят ключевую ставку, даже если только половина этих средств выйдет на рынок недвижимости, будет жёсткий дефицит, — считает эксперт. — Тогда цены на недвижимость могут одномоментно увеличиться примерно на 20%.
Но в то, что ключевая ставка в принципе как-то значительно снизится в ближайшие год-полтора, эксперты не верят. Соответственно, ипотека тоже дешевле не станет, не вернётся к прежнему уровню спрос. Как себя в этой ситуации поведёт рынок недвижимости — вопрос открытый.
— Я думаю, это такая ситуация, какой мы ещё не видели. Я не возьмусь что-то предсказывать, — осторожно говорит Александр Евдокимов. — Если не дай бог начнутся ценовые корректировки на рынке недвижимости, обслуживание ипотечных кредитов и продажа таких объектов по процедуре взыскания может стать большой проблемой для банков. Им и самим сейчас не очень интересно выдавать большие объёмы кредитов, несмотря на высокие ставки, потому что риски возрастают.
Выдача ипотечных кредитов уже ужесточилась: сильно выросли требования к первоначальному взносу, в том числе по льготным программам, постепенно растёт процент отказов. Эксперт полагает, что вернутся и требования к поручителям.
Без поддержки не оставят
Впрочем, соглашаются опрошенные НГС эксперты, вряд ли правительство оставит рынок тихо загибаться. Совершенно точно, рассуждает Александр Евдокимов, не бросят без поддержки молодые семьи — предпосылок для закрытия льготной ипотеки для них нет, а рождение детей — вообще один из главных приоритетов госполитики сегодня.
Сергей Николаев предположил, что ситуация с льготами для более широкого круга россиян уже не повторится — зато застройщики могут получить прямую поддержку в виде субсидирования ставки проектного финансирования. Покупателям же чаще станут предлагать вариант приобретения жилья в рассрочку на 2–3 года. По словам эксперта, в Москве уже есть случаи рассрочки и на 5 лет.
— Застройщики очень активно прорабатывают собственные программы поддержки покупателей. Я думаю, что какие-то программы, не просто льготную ипотеку, ещё будут прорабатывать, и мы увидим какие-то схемы, которые раньше практически не использовались. И рассрочки будут развиваться, и различные схемы выкупов-обменов. Застройщикам нужно расширять инструменты продаж, они будут искать различные варианты, — согласился Александр Евдокимов.
Ситуация может сместить приоритеты в проектах: в частности, ускорится сокращение эконом-жилья в пользу проектов класса «комфорт», на него же обратят внимание и застройщики бизнес-класса.
В целом даже такая тревожная ситуация, считает Валентин Тиунов, приведёт, скорее, к оздоровлению рынка с точки зрения рисков и перекосов.
Стоит отметить, что существующие условия по ипотеке для молодых семей, для многих из них оказываются недоступными — даже при сравнительно неплохом семейном доходе. Новосибирцы поделились своими историями о том, как они мечтали о собственном жилье, но покупку пришлось отложить до лучших времён.