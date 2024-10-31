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Правительство купит здание «Ростелекома» за полмиллиарда

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Недвижимость Правительство Новосибирской области купит здание «Ростелекома» в центре за 533 миллиона

Правительство Новосибирской области купит здание «Ростелекома» в центре за 533 миллиона

Покупку согласовали депутаты Заксобрания

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3 комментария

Здание находится в Тихом Центре

Правительство Новосибирской области собирается купить здание на Максима Горького, 53, которое принадлежит «Ростелекому». Сегодня, 31 октября, сделку согласовали во время сессии Законодательного собрания Новосибирской области.

Как рассказал Роман Шилохвостов, руководитель департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области, цель покупки — решить проблему с тем, что недостает офисных зданий. Во время мониторинга сотрудники департамента увидели, что продается здание «Ростелекома» площадью 8 235 кв. метров.

 — Удалось договориться о прямой продаже для государственных нужд. С условием, что будет 18 месяцев «Ростелеком» там еще находиться, — отметил Роман Шилохвостов.

Стоит здание 533 миллиона рублей. Деньги выделят из средств бюджета региона, которые предусмотрены на 2025 год. Покупка будет завершена до конца 2024 года. Депутаты Заксобрание решение правительства поддержали.

Корреспондент НГС направила запрос в «Ростелеком».

В начале года в Новосибирске застройщик комплекса «Флотилия» купил на торгах административный долгострой и участок у парка «Березовая роща».

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Комментарии
6
Гость
4 минуты
"Удалось договориться о прямой продажи для государственных нужд. С условием, что будет 18 месяцев «Ростелеком» там еще находиться" - это на каком языке? И еще, о прямой продажЕ!!!
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
3 минуты
А что с "Ростелекомом"? Кончился?
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