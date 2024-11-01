«Фактически казино»: на букмекеров обрушились силовики — как новосибирцев подсаживают на ставки и кто отвечает за подпольные игры

По словам специалистов, ставки на спорт подсаживают игроков на лудоманию не хуже казино Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











В Новосибирске сотрудников букмекерской конторы «СпортБет» судят за проведение нелегальных азартных игр. Подсудимые вину отрицают, а их защитники пользуются юридической лазейкой, которая формально до недавнего времени позволяла имитировать в пункте приёма ставок клуб с игровыми автоматами. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов выяснил, как букмекеры превращают новосибирцев в лудоманов, почему и без того гигантская прибыль у них растёт с каждым годом и как это может быть связано с нашумевшим делом о «Сибирском Лас-Вегасе».

В одну воду дважды

Атака на «СпортБет» в Новосибирске началась параллельно с громким скандалом, получившим в СМИ название «Дело о Сибирском Лас-Вегасе». В декабре 2022 года, в то время, как столичные силовики распутывали коррупционные сети в новосибирской полиции и готовили громкие задержания, местная прокуратура сообщила, что в городе обезврежена сеть нелегальных игорных клубов.

— 10 нелегальных игровых залов. Изъято более 350 единиц игрового оборудования и 3 миллиона рублей, установлено 16 человек, причастных к незаконной игорной деятельности, — сообщали сотрудники надзорного ведомства, подчеркнув, что троих подозреваемых Дзержинский суд отправил под домашний арест.

Релиз прокуратуры был красноречиво подкреплён фотографией одного из заведений — им оказался пункт приёма ставок «СпортБет» в ТЦ «Бонанза» на Вокзальной Магистрали, 10/1. Спустя почти два года ни один новосибирский суд дело о проведении нелегальных азартных игр с фамилиями арестованных предпринимателей не рассматривал.

Ещё один пункт «СпортБета» силовики посетили год спустя — в октябре 2023-го. На этот раз проверки было удостоено заведение в цоколе гостиницы «Новосибирск». Входило ли оно в список десяти, «обезвреженных» годом ранее, неизвестно. Сотрудники прокуратуры отчитались о результатах работы отдела экономической безопасности Железнодорожного отдела полиции: по их версии, в пункте не только принимали ставки, но и давали клиентам поиграть в так называемые «слоты» — компьютерные игры на деньги, стилизованные под игровые автоматы. О задержаниях ничего не сообщили, ограничились лишь количеством изъятого оборудования — более 60 единиц.

Одной проверки сотрудникам прокуратуры оказалось недостаточно Источник: Прокуратура Новосибирской области











Месяц спустя корреспондент НГС Виктор Бобровников спокойно спустился в то самое цокольное помещение «СпортБета» и невозмутимо просадил в «слоты» 200 рублей в рамках эксперимента. Пару дней спустя силовики снова вынесли из пункта всё оборудование (теперь уже около 30 единиц) и сообщили о расследовании уголовного дела по ст.171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»).

Как так получилось, корреспонденту НГС тогда пояснил представитель АО «СпортБет». Он подчеркивал, что после первого рейда обвинение так никому и не предъявили, поскольку используемое оборудование не является игорным и выигрыш не определяется случайным образом.

— Ранее в отношении работников АО «Спортбет» уголовные дела возбуждались, но в ходе расследования они прекращались. Также имеет место факт вынесения оправдательного приговора в отношении работников этой букмекерской конторы, — подчеркивал представитель.

Дело о нелегальных азартных играх под ширмой ставок в цоколе гостиницы «Новосибирск» дошло до суда. На скамье подсудимых оказались восемь бывших сотрудников букмекерской конторы.

«СпортБет» многострадальный

Упоминание «СпортБета» в негативном ключе — не редкость. Оказалось, что название букмекерской конторы не раз появлялось в делах о подпольных казино в других регионах.

Саратов. Менеджера одного из пунктов приёма ставок осудили за организацию подпольного казино с 15-ю игровыми автоматами. Зал функционировал под вывеской «СпортБет». Приговор — штраф 600 тысяч рублей.

Подмосковный город Жуковский. Незаконные азартные игры в помещении букмекерской конторы «СпортБет» на улице Гагарина. Под следствием 46-летний москвич.

Красноярск. Масштабное дело о сети подпольных игорных клубов под вывесками «СпортБет». 17 подсудимых, 53,6 миллиона заработанных на нелегальных казино рублей. Приговор — около 2 с половиной лет условного срока каждому.

Город Джугба Туапсинского района. Изъято 25 букмекерских терминалов, 25 флеш-накопителей с лицензионным программным обеспечением. Причина — подозрения в организации нелегальных азартных игр.

В Новосибирске, кроме аналогичных уголовных дел, где «СпортБет» предстаёт в негативном ключе, есть ещё одно, в котором букмекерская контора — потерпевшая сторона.

В 2022 году в столице Сибири орудовала банда из 14 человек, которая, по версии следствия, разгромила 10 пунктов приёма ставок букмекерской компании, разбив телевизоры и ЖК-мониторы. Предводитель банды Константин Никулин — человек, будто переместившийся из 90-х: ездил на BMW 735i и возил с собой обрез, сделанный из охотничьего ружья. Менеджеру одного из пунктов приёма ставок Никулин пригрозил повторить налёт, если тот не заплатит ему 3 миллиона рублей. Позже полицейские задержали вымогателя и двух его подельников. Остальных 11 членов банды установить не удалось.

Константин Никулин признался в крушении пунктов приёма ставок, но его оправдали Источник: Управление судебного департамента в Новосибирской области











Всех троих обвиняли в уничтожении имущества (ч.2 ст.167 УК РФ) букмекерской конторы — предприниматели оценили ущерб в 1,8 миллиона рублей. Все трое вину признали, но Калининский суд вынес оправдательный приговор, не найдя в их действиях состава преступления. Мол для букмекерской конторы ущерб — копейки.

— С учетом материального положения АО «СпортБет» и его финансово-экономического состояния, а также установленного в ходе судебного следствия ущерба в размере 896 533 рубля 08 копеек, что составляет всего 1,3 % и 0,6 % соответственно от чистой прибыли указанного юридического лица за 2022 год, суд пришел к выводу, что значительный ущерб причинен не был, — сообщали в Управлении судебного департамента в Новосибирской области.

В колонию на 7,5 лет отправился только Константин Никулин. Его признали виновным в вымогательстве (ст.163 УК РФ) и хранении оружия (ст.222 УК РФ).

Недобросовестная конкуренция?

Источник НГС, близкий к представительству АО «СпортБет» в Новосибирске, отметил, что сотрудники компании трактуют вышеуказанные события как давление на букмекерскую контору — как в правовом ключе, так и в форме, выходящей за рамки законодательства.

В частности, защита сотрудников пункта приёма ставок, некогда располагавшегося в цоколе гостиницы «Новосибирск», настаивает на полной невиновности своих доверителей. Работу «слотов», подчеркивают адвокаты, в 2023 году никто не ограничивал.

«Слоты» работают по принципу «быстрых ставок», которые опираются на событие с выдачей результата через несколько секунд от его начала. Российские букмекеры имеют право принимать ставки только на спортивные события, поэтому подвели под «быстрые ставки» разные вида спорта: от настольного тенниса до дартса.

Чтобы упростить восприятие «быстрых ставок» для клиентов, некоторые букмекеры начали использовать визуализацию процесса, стилизованную под программное обеспечение всем известных «одноруких бандитов». При этом букмекеры уверяют, что результат игры привязан к реальному событию, определяется не случайно, но без вмешательства третьих лиц. По сути — юридическая лазейка.

Визуализация, стилизованная под игровые автоматы, запрещена в России с 1 сентября 2024 года Источник: Прокуратура Новосибирской области











Источник НГС сообщил, что в деле «СпортБета» не приведены результаты экспертизы, доказывающей, что результат игры определялся случайным образом или из-за вмешательства кого-либо в процесс. Следствие, по словам собеседника, акцентирует внимание только на том, что программное обеспечение слотов было стилизовано под игровые автоматы. Вместе с тем, запрет на стилизацию слотов под «одноруких бандитов» вступил в силу в России 1 сентября 2024 года. Постановление подписано президентом РФ Владимиром Путиным.

— Происходящие в Новосибирске события можно трактовать как попытку выдавить «СпортБет» с рынка. Раньше в городе работало порядка 10 пунктов приёма ставок, сегодня — единицы. Более того, в период, когда у компании начались проблемы, к арендодателям помещений, где располагались пункты «СпортБет», поступали предложения от представителей другой крупной букмекерской конторы сдать помещения им, — подчеркнул собеседник, отказавшись указать название компании.

Между тем, в последние пару лет в Новосибирске не было отмечено резкого роста пунктов приёма ставок конкретной компании. При этом число пунктов «СпортБет» с 2022 года уменьшилось с десяти до двух.

Несколько адвокатов подсудимых по делу «СпортБет» в Новосибирске отказались обсуждать с корреспондентом НГС ситуацию с уголовным преследованием своих доверителей.

«Нужна экспертиза»

В России множество примеров, когда нелегальные игорные заведения маскируются под пункты приёма ставок, признал в беседе с корреспондентом НГС руководитель правового комитета Ассоциации букмекерских контор Олег Давыдов. По словам эксперта, нередко этим занимаются сотрудники букмекерских контор, желающие «под шумок» заработать денег без ведома самой компании.

— Многие компании попадают в инфополе именно в таком негативном ключе, но это ничего не говорит о самой компании. Если речь идет об организации незаконных азартных игр на уровне компании, то к уголовной ответственности привлекается ее руководитель, а не сотрудники пункта, где это все происходит, — отметил Олег Давдов.

Эксперт также подчеркнул, что были случаи, когда букмекерская контора сворачивала деятельность пункта приёма ставок, но не забирала с собой вывеску. Арендодатель сдавал помещение предпринимателям, которые под старой вывеской разворачивали нелегальный бизнес.

— В каждом конкретном случае необходима экспертиза, которая определит, какое стояло оборудование — игровое или неигровое. Без экспертизы, очевидно, установить это невозможно, — резюмировал специалист.

Хрен редьки не слаще

Если в деле «СпортБета» и есть признаки недобросовестной конкуренции, то проблемы букмекерской конторы, судя по отчётности за 2023 год, никак не сказались на её финансовых показателях. Более того: дела у компании идут в гору.

По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2023 году АО «СпортБет» зафиксировало выручку в размере 2,47 миллиарда рублей (рост на 26% по сравнению с 2022-м), чистая прибыль составила 325,9 миллиона рублей (рост на 126%).

Деньги от букмекерской деятельности текут рекой Источник: Роман Данилкин / 63.ru











На фоне масштабной работы по ликвидации нелегальных игорных заведений показатели растут у всей букмекерской индустрии. По данным аналитического агентства «Рейтинг букмекеров», в 2023 году легальный оборот рынка вырос на 43% и составил 3,3 триллиона рублей. В исследовании, проведенном аналитиками, указано, что среднестатистический игрок стал делать больше ставок, но тратит на процесс меньше времени, поскольку львиная доля ставочников сегодня предпочитает мобильные приложения и «быстрые ставки».

Аналитик «Рейтинга Букмекеров» Сергей Забуранный при этом отмечает, что «быстрые игры» — это первый шаг к лудомании.

— Принцип «быстрых игр» фактически моделирует игры казино, где от вас почти ничего не зависит и успех — это, скорее, дело случая, по принципу «повезет или не повезет». Чем выше интенсивность ставок, тем повышается риск опасности потерять контроль над собственным азартом, — пишет эксперт.