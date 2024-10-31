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Развлечения Звезды в шоке Море, ручные слоны и дикие пляжи: сибирская модель поделилась кадрами с отдыха в Таиланде — видео

Море, ручные слоны и дикие пляжи: сибирская модель поделилась кадрами с отдыха в Таиланде — видео

Красотка также приняла участие в международной конференции

344
3 комментария

Женщина родом из Бийска

Сибирская модель и многодетная мама Елена Эпанаева похвасталась кадрами с отдыха в Таиланде. Уроженка Бийска входит в топ-100 самых красивых женщин России. Кадры с зарубежного отдыха Елена опубликовала личных соцсетях.

В соцсетях Елена рассказала, что в заграничную поездку она отправилась не только ради отдыха, но и для участия в международной конференции.

— Международная конференция «Города будущего». Важнейшее событие и встреча, которое влияет на создание новых городов и улучшение существующих, — написала Елена в Сети.

Елена Эпанаева живет в Алтайском крае. Вместе с супругом воспитывает четверых детей и развивает семейный строительный бизнес. В этом году сибирячка попала в «Топ-100 самых красивых женщин России — 2024». На конкурсе Елена была единственной из Алтайского края.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

О том, как ей удается совмещать материнство и общественную деятельность, а также о главных секретах красоты, она рассказала в эксклюзивном интервью. Подробнее — по ссылке.

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Комментарии
3
Гость
5 минут
Нас, новосибирцев, тайландами не удивишь. Вот курорты НСО - это настоящий отдых!
Гость
5 минут
Кто это? И зачем это на городском сайте?
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