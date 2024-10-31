Море, ручные слоны и дикие пляжи: сибирская модель поделилась кадрами с отдыха в Таиланде — видео

Сибирская модель и многодетная мама Елена Эпанаева похвасталась кадрами с отдыха в Таиланде. Уроженка Бийска входит в топ-100 самых красивых женщин России. Кадры с зарубежного отдыха Елена опубликовала личных соцсетях.
В соцсетях Елена рассказала, что в заграничную поездку она отправилась не только ради отдыха, но и для участия в международной конференции.
— Международная конференция «Города будущего». Важнейшее событие и встреча, которое влияет на создание новых городов и улучшение существующих, — написала Елена в Сети.
Елена Эпанаева живет в Алтайском крае. Вместе с супругом воспитывает четверых детей и развивает семейный строительный бизнес. В этом году сибирячка попала в «Топ-100 самых красивых женщин России — 2024». На конкурсе Елена была единственной из Алтайского края.
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О том, как ей удается совмещать материнство и общественную деятельность, а также о главных секретах красоты, она рассказала в эксклюзивном интервью. Подробнее — по ссылке.