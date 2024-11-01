Вы всю жизнь делали это неправильно: какая ежедневная привычка на кухне вредит вашему организму

Нужно солить еду во время готовки или уже после? Источник: «Медикал Он Груп — Ярославль», Дарья Селенская / Городские порталы











Соль — одна из специй, которые хозяйки чаще всего используют во время готовки. Но специалисты говорят: использовать ее нужно разумно. Иначе это может аукнуться серьезными проблемами для организма.

Вместе с эндокринологом-диетологом из клиники «Медикал Он Груп — Ярославль» (входит в группу «Медскан») Юлией Блиновой нашим коллеги из 76.RU разбирались, когда нужно солить еду: во время или после готовки — и чем чревато чрезмерное употребление специи.

Что будет, если есть много соли

Избыточное потребление соли — это одна из причин развития гипертонии, болезней сердца, почек и других заболеваний, говорит Юлия Блинова. Существует большое количество рекомендаций о сокращении употребления соли в ежедневном рационе.

— Действительно, существуют определенные нормы употребления соли, это не более 5 граммов в сутки. Как правило, к вредному избытку соли в организме приводит употребление именно скрытой соли, которая содержится в продуктах быстрого приготовления, колбасных изделиях, чипсах, консервированных овощах, — объяснила эндокринолог.

По словам эксперта, в обиходе лучше использовать йодированную соль, чем обычную поваренную. Это положительно отразится на организме.

— Потому что практически вся территория России относится к территориям с природным дефицитом йода. Это значит, что в почве и в пресной воде уровень йода слишком низкий, чтобы обеспечить им организм через пищу. Поэтому, чтобы избежать заболеваний, вызванных дефицитом йода, в ежедневный рацион необходимо включать йодированную соль, — объяснила Юлия Блинова.

В сутки каждый человек должен получать не менее 150 микрограммов йода, объяснила эндокринолог.

— И эту потребность легко закрыть, заменив обычную пищевую соль на йодированную, — рассказала Юлия Блинова.

Когда солить еду: во время готовки или после?

Многие хозяйки расходятся во мнении: когда лучше солить блюдо? Во время приготовления или по окончании. А может, вообще, каждый должен добавлять соль порционно и по вкусу?

— Лучше солить блюдо не в процессе приготовления, а непосредственно перед приемом пищи. В этом случае вкусовые рецепторы сразу получат сигнал о солености. Если же приправить пищу в процессе готовки, вкус становится менее выраженный — и может возникнуть привычка досаливать готовую еду, — пояснила диетолог.

А привычка досаливать, в свою очередь, может привести к чрезмерному употреблению специи, что, как рассказала специалист, вредит здоровью.