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Происшествия Министерство образования приостановило лицензию «Новоколледжа»

Министерство образования приостановило лицензию «Новоколледжа»

На сайте заведения идут технические работы

1 574
17 комментариев

Лицензию остановили на год

В Новосибирске приостановили действие лицензии «Новоколледжа». Об этом сообщается 31 октября на сайте министерства образования Новосибирской области.

— Информация о приостановлении действия лицензии, выданной АНО ПО «Новоколледж» на осуществление образовательной деятельности по указанным в реестре лицензий образовательным программам, — сказано в сообщении.

Уточняется, что решение связано с неисполнением организацией «вновь выданного» Минобразования региона предписания об устранении выявленных нарушений. О каких нарушениях идет речь — не сообщается.

Действие лицензии приостановлено приказом министерства от 30 октября этого года.

— <…> приостановлено действие на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, дополнительным общеобразовательным программам и дополнительным профессиональным программам, — сказано в документе.

Ограничение ввели с 30 октября на один год. НГС обратился в пресс-службу министерства с просьбой сообщить, о каких нарушениях идет речь. Корреспонденту рекомендовали направить запрос.

Сайт учебного заведения недоступен

Корреспондент несколько раз позвонил на номер «Новоколледжа», но телефон оказался занят. На сайте учебного высвечивается ошибка — технические работы.

— Увы! «Новоколледжа» больше нет! — указано на сайте.

Летом студенты «Новоколледжа» столкнулись с проблемой перевода в другие образовательные заведения. Мать одного из учащихся заявила, что в других учреждениях отказываются принимать справки из заведения.

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Новосибирск Новоколледж Министерство образования
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Комментарии
17
С левого берега
1 час
На НГС реклама была и не раз).
ральф
1 час
Недоколледж всё...
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