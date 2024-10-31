Министерство образования приостановило лицензию «Новоколледжа»

Лицензию остановили на год Источник: Novocollege.ru











В Новосибирске приостановили действие лицензии «Новоколледжа». Об этом сообщается 31 октября на сайте министерства образования Новосибирской области.

— Информация о приостановлении действия лицензии, выданной АНО ПО «Новоколледж» на осуществление образовательной деятельности по указанным в реестре лицензий образовательным программам, — сказано в сообщении.

Уточняется, что решение связано с неисполнением организацией «вновь выданного» Минобразования региона предписания об устранении выявленных нарушений. О каких нарушениях идет речь — не сообщается.

Действие лицензии приостановлено приказом министерства от 30 октября этого года.

— <…> приостановлено действие на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, дополнительным общеобразовательным программам и дополнительным профессиональным программам, — сказано в документе.

Ограничение ввели с 30 октября на один год. НГС обратился в пресс-службу министерства с просьбой сообщить, о каких нарушениях идет речь. Корреспонденту рекомендовали направить запрос.

Сайт учебного заведения недоступен Источник: novocollege.ru











Корреспондент несколько раз позвонил на номер «Новоколледжа», но телефон оказался занят. На сайте учебного высвечивается ошибка — технические работы.

— Увы! «Новоколледжа» больше нет! — указано на сайте.