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Животные Показывает, что уже взрослый: малыш краснобрюхих тамаринов сбежал от мамы в Новосибирском зоопарке — забавное видео

Показывает, что уже взрослый: малыш краснобрюхих тамаринов сбежал от мамы в Новосибирском зоопарке — забавное видео

Малыш вызывает интерес у других членов стаи

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1 комментарий

Когда он родился, остается неизвестным

Подросшего малыша краснобрюхих тамаринов сняла постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова.

Несмотря на то что тамарин совсем маленький, он уже показывает свой бойкий характер. Так, на видео малыш всячески пытается сбежать от контроля мамы и доказать, что он уже взрослый. И всё же, не обращая внимания на строптивость ребенка, мама далеко его не отпускает.

Пару краснобрюхих тамаринов Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило получил на свой 70-летний юбилей от коллег из города Магдебург в Германии. Эти звери обитают в тропических лесах Бразилии и Боливии. Они отличаются от других игрунковых шерстью на груди и брюхе особого красновато-медного оттенка. Как и остальные игрунковые, краснобрюхие тамарины живут небольшими семейными группами, в которых крайне редко бывают конфликты. Все члены группы, в том числе и самцы, принимают активное участие в воспитании потомства.

В Новосибирске молодые лемуры отправились на прогулку и чуть не стали обладателями фотоаппарата. Они попытались ограбить одного из посетителей.

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Комментарии
1
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
14 минут
Опять Анна наблюдает за зверятами?
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