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Животные «Не обращайте на них внимания»: парочка лемуров чуть не оставила гостью зоопарка без фотоаппарата — забавная история

«Не обращайте на них внимания»: парочка лемуров чуть не оставила гостью зоопарка без фотоаппарата — забавная история

Встреча с полосатыми хулиганами надолго запомнилась!

917
8 комментариев

Вот такие хулиганы!

В Новосибирске молодые лемуры отправились на прогулку и чуть не стали обладателями фотоаппарата. Забавной историей поделилась постоянная гостья Новосибирского зоопарка Анна Новикова.

Без фотоаппарата она чуть не осталась еще весной. Она объяснила, что молодые лемуры могут пролазить через прутья клетки.

— Они ничего вообще не боятся. К людям подходят, просят угощения, везде лазают, — объяснила Анна Новикова. — Я не испугалась, все было нормально. Но смешно, конечно. Знакомый сделал фотографии на память. Я архив разбирала и решила ими со всеми поделиться, выложила у себя на страничке.

Отнять фотоаппарат полосатым хулиганам не удалось. Они благополучно вернулись в клетку, когда нагулялись и наобщались с посетителями.

Лемуры периодически сбегают из клеток Новосибирского зоопарка. Ранее об этом НГС сказал директор Андрей Шило.

— Они выходят регулярно, потом сами заходят. Прогуливаются и возвращаются домой. Просьба к посетителям: никак с ними не контактировать, не кормить, не обращать на них внимания. Такие хитрые, находят лазеечку, — объяснял директор.

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На прошлой неделе манулы в Новосибирском зоопарке вышли на прогулку в солнечный осенний день.

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Комментарии
8
Гость
1 час
Вот бы ещё "свободный выход" сделали енотам и манулам. Первые - сами себя прокормят. Вторые - улучшат кошачью популяцию.
Угледар ВСЁ!!!🍻
1 час
Белки из отряда обезьян :))))
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