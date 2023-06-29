Детеныш лемура сбежал из клетки в Новосибирском зоопарке — забавные фото

Детеныш кошачьего лемура в Новосибирском зоопарке решил, что клетка для него слишком тесная и сбежал. Его смелая прогулка попала на фото одной из посетительниц зоопарка.

На них детеныш развлекается недалеко от вольера на глазах у своих более взрослых сородичей. Пока он маленький, то пролазит через прутья. После небольших приключений он вернулся в вольер.