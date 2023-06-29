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Детеныш лемура сбежал из клетки в Новосибирском зоопарке — забавные фото

Он был слишком любопытен, чтобы сидеть взаперти

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Родители проявляли максимум терпения

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Детеныш кошачьего лемура в Новосибирском зоопарке решил, что клетка для него слишком тесная и сбежал. Его смелая прогулка попала на фото одной из посетительниц зоопарка.

На них детеныш развлекается недалеко от вольера на глазах у своих более взрослых сородичей. Пока он маленький, то пролазит через прутья. После небольших приключений он вернулся в вольер.

Детенышу было всё интересно

Детенышу было всё интересно

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Детеныш еще небольшой, поэтому пролазит через прутья

Детеныш еще небольшой, поэтому пролазит через прутья

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Лемуры сбегают из клеток не первый раз. В июле 2020 года ситуацию комментировал директор зоопарка Андрей Шило.

— Они выходят регулярно, потом сами заходят. Прогуливаются и возвращаются домой. Просьба к посетителям: никак с ними не контактировать, не кормить, не обращать на них внимания. Такие хитрые, находят лазеечку, — объяснял директор.

Тем временем в Академгородке местная жительница заметила белку необычного цвета — у нее черная шерстка и белая грудка.

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