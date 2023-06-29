Черную белку заметили в Академгородке: биолог объяснил, почему она такого цвета

В Академгородке на улице Правды местная жительница заметила белку необычного цвета — у нее черная шерстка и белая грудка.
— Смотрите, какой милый чертенок с пушистым хвостом, — отметила читательница НГС Ирина Соловьева.
Новосибирский биолог Алексей Яновский объяснил, что такие белки встречаются не только в России.
— Зверьки с черной окраской меха называются меланистами. В их организме концентрация пигмента меланина намного превышает норму. Такое иногда встречается в природе. Сам я лет 6 назад в начале зимы в Академгородке тоже сфотографировал черную белку, — отметил специалист. — Вспоминаю, что в ту же зиму при просмотре сюжета о слаломе на олимпиаде в Корее видел, как трассу перебежала черная белка. Так что хоть и редко, но черные белки встречаются в разных частях ее большого ареала.
В это время у белочек в «Березовой роще» наступила золотая пора — в теплые деньки в парке больше гуляющих, а значит, и больше угощений. Только приходится конкурировать с голубями, которые также не прочь угоститься.