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Черную белку заметили в Академгородке: биолог объяснил, почему она такого цвета

Необычное животное сфотографировала местная жительница

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Белка привлекла внимание местной жительницы

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В Академгородке на улице Правды местная жительница заметила белку необычного цвета — у нее черная шерстка и белая грудка.

— Смотрите, какой милый чертенок с пушистым хвостом, — отметила читательница НГС Ирина Соловьева.

Животное очень ловко перемещалось по дереву

Животное очень ловко перемещалось по дереву

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И внимательно следило за фотографом

И внимательно следило за фотографом

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Новосибирский биолог Алексей Яновский объяснил, что такие белки встречаются не только в России.

— Зверьки с черной окраской меха называются меланистами. В их организме концентрация пигмента меланина намного превышает норму. Такое иногда встречается в природе. Сам я лет 6 назад в начале зимы в Академгородке тоже сфотографировал черную белку, — отметил специалист. — Вспоминаю, что в ту же зиму при просмотре сюжета о слаломе на олимпиаде в Корее видел, как трассу перебежала черная белка. Так что хоть и редко, но черные белки встречаются в разных частях ее большого ареала.

В это время у белочек в «Березовой роще» наступила золотая пора — в теплые деньки в парке больше гуляющих, а значит, и больше угощений. Только приходится конкурировать с голубями, которые также не прочь угоститься.

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