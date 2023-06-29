Черную белку заметили в Академгородке: биолог объяснил, почему она такого цвета

— Зверьки с черной окраской меха называются меланистами. В их организме концентрация пигмента меланина намного превышает норму. Такое иногда встречается в природе. Сам я лет 6 назад в начале зимы в Академгородке тоже сфотографировал черную белку, — отметил специалист. — Вспоминаю, что в ту же зиму при просмотре сюжета о слаломе на олимпиаде в Корее видел, как трассу перебежала черная белка. Так что хоть и редко, но черные белки встречаются в разных частях ее большого ареала.