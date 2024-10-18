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Животные Покорители вершин: манулы вышли насладиться осенью и решили поохотиться на гостью — забавное видео

Покорители вершин: манулы вышли насладиться осенью и решили поохотиться на гостью — забавное видео

Они активно готовятся к зиме

957
4 комментария

Манулы всегда притягивают особое внимание посетителей

Манулы в Новосибирском зоопарке вышел на прогулку в солнечный осенний день. Снежинка и Зеленогорск не стесняются гулять на глазах гостей.

Забавное видео сняла постоянная гостья зоопарка Анна Новикова. Один из манулов гулял и особо не обращал ни на кого внимания. Потом Зеленогорск решил всё же пообщаться с посетителями и даже немного поохотиться.

Трогать трущегося о клетку дикого кота никто, конечно, не стал. Манулы могут укусить и поцарапать.

Ранее манул поцарапал сибирячку, которая решила его потрогать. Дикий кот остался очень собой доволен.

В отдельные вольеры отсадили и манулят, которые родились в этом году.

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Комментарии
4
Гость
39 минут
Бурундия просто отдыхает!
Гость
30 минут
у него такое лицо ,как будто он живет в Новосибе )))
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