Покорители вершин: манулы вышли насладиться осенью и решили поохотиться на гостью — забавное видео

Манулы всегда притягивают особое внимание посетителей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Манулы в Новосибирском зоопарке вышел на прогулку в солнечный осенний день. Снежинка и Зеленогорск не стесняются гулять на глазах гостей.

Забавное видео сняла постоянная гостья зоопарка Анна Новикова. Один из манулов гулял и особо не обращал ни на кого внимания. Потом Зеленогорск решил всё же пообщаться с посетителями и даже немного поохотиться.

Трогать трущегося о клетку дикого кота никто, конечно, не стал. Манулы могут укусить и поцарапать.

Источник: Анна Новикова / Vk.com

Ранее манул поцарапал сибирячку, которая решила его потрогать. Дикий кот остался очень собой доволен.