Покорители вершин: манулы вышли насладиться осенью и решили поохотиться на гостью — забавное видео

Манулы в Новосибирском зоопарке вышел на прогулку в солнечный осенний день. Снежинка и Зеленогорск не стесняются гулять на глазах гостей.
Забавное видео сняла постоянная гостья зоопарка Анна Новикова. Один из манулов гулял и особо не обращал ни на кого внимания. Потом Зеленогорск решил всё же пообщаться с посетителями и даже немного поохотиться.
Трогать трущегося о клетку дикого кота никто, конечно, не стал. Манулы могут укусить и поцарапать.
Ранее манул поцарапал сибирячку, которая решила его потрогать. Дикий кот остался очень собой доволен.
В отдельные вольеры отсадили и манулят, которые родились в этом году.