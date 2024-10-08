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Животные эксклюзив Манул поцарапал посетительницу Новосибирского зоопарка и остался собой доволен

Манул поцарапал посетительницу Новосибирского зоопарка и остался собой доволен

В зоопарке попросили не гладить животных в клетках

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Манул только прикидывается милым котиком, на самом деле он хищник

В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило на выходных произошел инцидент около клетки с манулами: дикий кот зацепил руку посетительницы.

Свидетелем инцидента в воскресенье, 6 октября, стала корреспондент НГС. Инцидент произошел около 15.45, животное сидело у самой решетки, женщина потянулась к нему, чтобы подразнить. Но ей пришлось быстро одернуть руку, вскрикнув от боли: дикий кот ее оцарапал.

Неизвестно, обратилась ли посетительница в больницу, но на момент публикации администрации зоопарка об инциденте она не сообщала.

То что, происходило возле клетки после инцидента — на видео НГС. Дикий кот явно остался собой доволен: в ролике он держится за решетку и трется об нее.

Правда же, он трется о решетку, как домашний кот?

— В правилах посещения зоопарка написано, что нельзя протягивать животным руки, перелазить через оградительные барьеры. У нас везде установлены запрещающие таблички, если животное опасное. Любое животное, на взгляд кажущееся самым привлекательным, самым красивым, пушистым, хорошим, может нанести травму. И хищники, и приматы тоже. Понимаете, реакция у всех животных очень быстрая. Например, леопард сидит отдыхает там наверху, на бревне, и если вы перелезли сфотографировать его, то даже не успеете глазом моргнуть, как он окажется рядом с вами и зацепит лапой, — рассказала корреспонденту НГС Татьяна Певнева.

Специалист уточнила, что по обращениям граждан, которых оцарапали, животных проверяют и ставят на карантин. Однако, по ее словам, чаще в администрацию зоопарка обращаются из-за белок, которые свободно передвигаются по территории.

— У нас в последнее время очень много обращений и по поводу белок, которые бегают у нас по нашему лесу. В этом году их очень много и, понятное дело, мы их кормим. Но это не значит, что нужно пытаться самим им что-то дать или погладить. Конечно, они могут причинить вред, защищаясь. Они же дикие, — добавила Татьяна Певнева.

Ранее журналистка НГС Анастасия Медведева призналась, что в 2019 году гладила манула в зоопарке и для нее это тоже закончилось неприятно. Манул ее поцарапал, а редакция, узнав о ее поступке, наказала. Здесь можно посмотреть видео, как это происходило.

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Комментарии
3
mirror
2 минуты
Надо было палец оттяпать)) Зачем лезть к диким котам, заведи себе домашнего и пусть царапает от души!))
Гость
3 минуты
потому что он настоящий мужчина, способный на поступок а не вот это все!
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