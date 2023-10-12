Как наказывали журналистку НГС: видео из зоопарка, где бревно избивает Настю, которая трогала манула

В скандальной публикации Анастасия описывала свои впечатления от несанкционированного общения со звездным зверем и показывала рану, которую он ей нанес. С разрешения зоопарка съемочная группа НГС подошла к клетке с манулами, чтобы снять ролик, демонстрирующий важность соблюдения правил безопасности для посетителей. В этом видео Анастасия публично обещает больше не лезть к животным в клетку, а главред НГС напоминает всем, как правильно себя вести в зоопарке, чтобы не стать жертвой дикого зверя.