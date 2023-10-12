Как наказывали журналистку НГС: видео из зоопарка, где бревно избивает Настю, которая трогала манула

Главный редактор НГС Марина Малкова провела профилактическую беседу с журналисткой издания Анастасией Медведевой, которая недавно призналась в том, что в 2019 году гладила манула в зоопарке.
В скандальной публикации Анастасия описывала свои впечатления от несанкционированного общения со звездным зверем и показывала рану, которую он ей нанес. С разрешения зоопарка съемочная группа НГС подошла к клетке с манулами, чтобы снять ролик, демонстрирующий важность соблюдения правил безопасности для посетителей. В этом видео Анастасия публично обещает больше не лезть к животным в клетку, а главред НГС напоминает всем, как правильно себя вести в зоопарке, чтобы не стать жертвой дикого зверя.
Напомним, публикация о поступке Анастасии вызвала общественный резонанс, действиями девушки возмутились даже в мэрии Новосибирска.
— Обращаем внимание, что корреспондент НГС Анастасия Медведева в статье описывает, как погладила манула, несмотря на ограждения вольера манулов барьерами и наличие запрещающих табличек, нарушив правила поведения в зоопарке. Она показала плохой пример окружающим посетителям и осветила свое нарушение в информационной статье НГС для широкой общественности, чем привлекла дополнительное внимание к своему недопустимому и опасному поведению. Просим провести разъяснительную работу с Анастасией и рассказать об этом общественности, — говорилось в сообщении от управления культуры мэрии города Новосибирска, отправленном в редакцию НГС.
Как уточнили в мэрии, статистики по попыткам посетителями погладить манулов в зоопарке нет, чтобы ее собрать, нужно дежурить у клетки в разную погоду не меньше 30 дней в году. В свою очередь, зоопарк предложил редакции выделить сотрудников для этого исследования. В редакции был намечен день для драки за командировку в зоопарк, но мы не успели, так как писали очередную новость про манулов.
В этом видео мы показываем, как выглядят санкции в отношении журналиста. А если серьезно, это ролик сделан для того, чтобы напомнить горожанам, что общаться с дикими животными нужно на расстоянии, в зоопарке нужно соблюдать правила безопасности, не подходить к клеткам диких животных и не игнорировать предупредительные таблички. Дикий зверь всегда опасен.