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Манулятам исполнилось почти полгода: что будет с краснокнижными животными — ответ Новосибирского зоопарка

Дикие кошки очень быстро растут

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Манулы пользуются особой популярностью у посетителей зоопарка

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Манулятам Евы в Новосибирском зоопарке совсем скоро исполниться полгода. Котята родились 26 апреля и уже совсем не похожи на неуклюжие комочки.

Напомним, что у Евы пять манулят — три мальчика и две девочки. Но что с ними будут делать дальше, пока в зоопарке не решили.

— В настоящее время имена для котят манула Евы не выбраны и решение по их дальнейшей судьбе не принято, — ответили на запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска.

А как вы бы назвали уже подросших манулят? Пишите свои варианты в комментариях!

На прошлой неделе в мэрии Новосибирска возмутились поступком корреспондента НГС Анастасии Медведевой, которая погладила лапку манула в зоопарке.

О поступке Анастасии стало известно в конце сентября: раскаявшись в своих действиях, наша журналистка решила предупредить горожан об опасности такого поведения. Ее печальный опыт лег в основу этой публикации, которая и вызвала реакцию у мэрии.

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