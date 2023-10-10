Манулятам исполнилось почти полгода: что будет с краснокнижными животными — ответ Новосибирского зоопарка

Манулятам Евы в Новосибирском зоопарке совсем скоро исполниться полгода. Котята родились 26 апреля и уже совсем не похожи на неуклюжие комочки.

Напомним, что у Евы пять манулят — три мальчика и две девочки. Но что с ними будут делать дальше, пока в зоопарке не решили.