Манулятам исполнилось почти полгода: что будет с краснокнижными животными — ответ Новосибирского зоопарка

Манулятам Евы в Новосибирском зоопарке совсем скоро исполниться полгода. Котята родились 26 апреля и уже совсем не похожи на неуклюжие комочки.
Напомним, что у Евы пять манулят — три мальчика и две девочки. Но что с ними будут делать дальше, пока в зоопарке не решили.
— В настоящее время имена для котят манула Евы не выбраны и решение по их дальнейшей судьбе не принято, — ответили на запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска.
А как вы бы назвали уже подросших манулят? Пишите свои варианты в комментариях!
На прошлой неделе в мэрии Новосибирска возмутились поступком корреспондента НГС Анастасии Медведевой, которая погладила лапку манула в зоопарке.
О поступке Анастасии стало известно в конце сентября: раскаявшись в своих действиях, наша журналистка решила предупредить горожан об опасности такого поведения. Ее печальный опыт лег в основу этой публикации, которая и вызвала реакцию у мэрии.