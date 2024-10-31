В Екатеринбурге поймали членов ОПГ — они похищали детей и требовали денег за их жизнь. Новости 31 октября

Преступники требовали денег за жизни детей Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 31 октября.

Вымогатели в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали вымогателей, которые похитили двух подростков. За то, чтобы вернуть их живыми, они требовали 600 тысяч рублей.

Как пишет E1.RU, нападение было совершено еще в июле. Угрожая пистолетом (или предметом, похожим на него), члены группировки похитили подростков, обвинили их в торговле наркотиками и начали вымогать у родственников деньги.

Задержанный рассказал, что делал с похищенными подростками Источник: УФСБ по Свердловской области

Жизнь каждого из детей оценили в 300 тысяч рублей. Телефоны у них забрали.

На нападавших завели уголовное дело за похищение и вымогательство. Сейчас силовики выясняют, могут ли задержанные быть причастны к участию в преступном сообществе.

Интервью Набиуллиной

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина дала интервью ТСС. Она объяснила, что ключевую ставку повышают, чтобы предотвратить «взрывной» рост кредитования.

— Без повышения ключевой ставки до 16% мы бы уже сейчас имели гораздо более «взрывной» рост и корпоративного, и розничного кредита, и еще больший перегрев спроса. Инфляция была бы гораздо выше. Уверяю вас, — сказала Набиуллина.

По ее словам, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ «защищает зарплаты, пенсии, пособия и сбережения от роста цен». Набиуллина добавила, что период жесткой денежно-кредитной политики окупится в дальнейшем и через это прошли многие страны.

Напомним, недавно ЦБ поднял ставку до рекордного 21%.

Лавров — об Украине

Министр иностранных дел России назвал подготовленный президентом Украины «план победы» шизофреническим, а «формулу мира» — тупой. Эти слова прозвучали на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Лавров возмутился из-за того, что Запад уже давно игнорирует дискриминацию русскоязычного населения Украины. Министр пояснил, что имеет в виду разные запреты на русский язык, а также недавний запрет канонической Украинской православной церкви

— Напомню, статья 1 Устава ООН требует уважать права человека независимо, как там записано, от расы, пола, языка и религии. Но на это грубейшее нарушение Устава ООН русофобским, расистским режимом в Киеве Запад закрывает глаза, продолжая продвигать тупиковую, я бы даже сказал — тупую «формулу мира» Зеленского, который взывает к капитуляции России. А пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический «план победы», — заявил глава МИД РФ.

По мнению Лаврова, ни «формула мира», ни «план победы», ни мечты Украины о членстве в НАТО и Евросоюзе не способствуют установлению мира в Европе.

Взрыв в Черкесске

В Черкесске взорвался газ в жилом доме. Подробности собрали наши коллеги из STERLITAMAK1.RU.

На месте происшествия работают спасатели Источник: МЧС Карачаево-Черкесии / T.me

Крыша дома обвалилась на несколько этажей вниз. Погибли четыре человека.

Крыша провалилась на верхние этажи Источник: Известия / T.me











Из здания эвакуировали порядка 50 жильцов. На кадрах с места происшествия видно разбитые окна, множество различных осколков и обломков стен.

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