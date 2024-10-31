Минимальные баллы по ЕГЭ поднимают: на сколько нужно сдать экзамен, чтобы поступить в вуз

Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Минобрнауки опубликовало минимальные баллы, необходимые для поступления в вузы на 2026 год. Так министерство заранее показывает порог, который абитуриентам необходимо будет преодолеть, сдавая ЕГЭ. На каком уровне его установят — в материале.

Минимальный балл ЕГЭ — это порог по каждому предмету, который нужно набрать, чтобы поступить в вуз. Однако учебные заведения часто выставляют собственную планку для абитуриентов.

Согласно проекту приказа министерства на 2025/26 учебный год требуются следующие минимальные баллы ЕГЭ:

Проходные баллы растут Источник: Проект приказа Минобрнауки РФ











Минималку сохранили на уровне 2024/25 учебного года почти по всем общеобразовательным предметам. Исключением стала математика и история. Они выросли на один балл.

— При переводе первичных баллов ЕГЭ в тестовые по стобалльной системе оценивания не предусмотрено установление 39 баллов по математике и 35 баллов по истории, — уточнили в пояснительной записке.

Получение минимальных баллов не гарантирует поступление в желаемое учебное заведенние, а тем более на бесплатной основе, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

— Как правило, для поступления на бюджет в хороший ВУЗ нужно сдать экзамены намного лучше, набрать не 30-40 баллов, а 90+. Поэтому лучшее решение для одиннадцатиклассников — выбрать конкретные специальности и учебные заведения, которые их интересуют. Посмотреть проходные баллы на бюджет за прошлый год. Это будет куда более точным ориентиром, — сказала Яна Лантратова в разговоре с Городскими порталами

Отдельное значение по минимальным баллам выставляет Минпросвещения. Их порог немного отличается от предлагаемого Минобрнауки, но он нужен для другой цели.

Изменения коснутся двух предметов Источник: Приказ Министерства просвещения РФ











— Сейчас ЕГЭ одновременно выполняет функции выпускного экзамена из школы и вступительного экзамена в ВУЗы. Минпросвещения устанавливает минимальные баллы для того, чтобы экзамен считался сданным, и Минобрнауки — чтобы установить минимальную планку для поступления в ВУЗы. В этом году баллы отличаются.