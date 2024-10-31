НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Новосибирске
Погода

облачно, без осадков

ощущается как -4

3 м/c,

зап.

 758мм 77%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,05
EUR 105,22

СРОЧНО

Названа самая популярная станция новосибирского метро

Срок из-за сумки за 260 рублей
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Опасный долгострой
Зимний дайджест моды
Продают популярные кафе
Признаки пневмонии
Новости в Telegram
Дороги и транспорт «Ждут, когда снег пойдёт»: на Бердском шоссе в Новосибирске срезали асфальт — видео с разобранной дороги

«Ждут, когда снег пойдёт»: на Бердском шоссе в Новосибирске срезали асфальт — видео с разобранной дороги

Очевидцы сегодня не заметили рабочих на дороге

689
8 комментариев

Полоса без асфальта очень явно выделяется на дороге

В Новосибирске на Бердском шоссе срезали асфальт, но никакие работы так и не начали проводить. Об этом НГС рассказала читательница Елена.

— Вчера или позавчера сняли асфальт и исчезли. Никакие работы не ведутся. Видимо ждут, когда снег пойдёт, — негодует сибирячка.

На фотографиях и видеозаписи, предоставленных Еленой, видно, что на дороге действительно срезали часть асфальта — выглядит это, мягко говоря, странно.

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа материал будет дополнен.

Ранее НГС публиковал фотографии того, как выглядит огромная яма на улице Котовского в Новосибирске.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Инцидент Бердское шоссе Асфальт
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Bream
14 минут
срезали и сп.. увезли в неизвестном направлении
Алёна Свистоплясова
12 минут
Кажется, я уже говорила, что конец года и нужно освоить бюджет. Как попало, но главное освоить.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Жизнь без прописки и график уборки туалета. Эксперт — о главных рисках при покупке апартаментов и долей в квартирах
Анонимное мнение
Мнение
Водолеям — повышение, Рыбам — новый роман: каким будет ноябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
«Настоящий квест»: новосибирцы срезают путь к ЛДС и бросаются под колеса авто — виновата неудобная схема
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Ипотеки нет»: какие остались способы купить квартиру при новой ставке ЦБ
Анонимное мнение
Мнение
В OZON каждые три недели идут проверки: сибирячка о том, как открыла пункты выдачи заказов — без купюр
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Margarita,43

Наталия,38

Stanislav,38

NadejdaNN,33

Олеся,43

Екатерина ,28

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление