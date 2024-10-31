«Ждут, когда снег пойдёт»: на Бердском шоссе в Новосибирске срезали асфальт — видео с разобранной дороги

Полоса без асфальта очень явно выделяется на дороге Источник: предоставлено читательницей НГС











В Новосибирске на Бердском шоссе срезали асфальт, но никакие работы так и не начали проводить. Об этом НГС рассказала читательница Елена.

— Вчера или позавчера сняли асфальт и исчезли. Никакие работы не ведутся. Видимо ждут, когда снег пойдёт, — негодует сибирячка.

На фотографиях и видеозаписи, предоставленных Еленой, видно, что на дороге действительно срезали часть асфальта — выглядит это, мягко говоря, странно.

Источник: предоставлено читательницей НГС

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа материал будет дополнен.