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Дороги и транспорт Унесли кирпич: на эстакаде в Кольцово открыли рабочее движение — её строили три года

Унесли кирпич: на эстакаде в Кольцово открыли рабочее движение — её строили три года

Скорость движения ограничили до 40 км/ч

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55 комментариев

На дороге ограничение в 40 км/ч

Под Новосибирском на обходе Кольцово открылось рабочее движение по эстакаде. Об этом сообщили в ТУАД Новосибирской области.

Вчера на объекте прошла комиссия по технической готовности объекта к запуску. Было принято решение открыть движение. И уже сегодня рабочие унесли с дороги «кирпич».

Рабочие унесли знак

— На объекте установлены соответствующие дорожные знаки, ограничена скорость 40 км/ч, — отметили в ТУАД.

Как ранее писал НГС, дорога должна разгрузить выезд из Академгородка. Эстакаду строят с 2021 года. Протяженность дороги с эстакадой — 995 метров.

В середине октября на Димитровском мосту в Новосибирске провели однодневный ремонт. Там ремонтировали ямы. Весной этот слой будут снимать, чтобы положить новый.

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Новосибирск Эстакада Кольцово
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Комментарии
55
Bream
45 минут
километр за три года. wow
Мегахряк
25 минут
Три года! В каких дружественных или не дружественных странах строят дольше? Есть еще такое где ни будь?
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