Унесли кирпич: на эстакаде в Кольцово открыли рабочее движение — её строили три года

Под Новосибирском на обходе Кольцово открылось рабочее движение по эстакаде. Об этом сообщили в ТУАД Новосибирской области.
Вчера на объекте прошла комиссия по технической готовности объекта к запуску. Было принято решение открыть движение. И уже сегодня рабочие унесли с дороги «кирпич».
— На объекте установлены соответствующие дорожные знаки, ограничена скорость 40 км/ч, — отметили в ТУАД.
Как ранее писал НГС, дорога должна разгрузить выезд из Академгородка. Эстакаду строят с 2021 года. Протяженность дороги с эстакадой — 995 метров.
В середине октября на Димитровском мосту в Новосибирске провели однодневный ремонт. Там ремонтировали ямы. Весной этот слой будут снимать, чтобы положить новый.