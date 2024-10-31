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Происшествия Фура вписалась в здание на Сибиряков-Гвардейцев — фото, где водителю не до смеха

Фура вписалась в здание на Сибиряков-Гвардейцев — фото, где водителю не до смеха

В Новосибирске фура снесла газовую трубу и врезалась в здание на Сибиряков-Гвардейцев

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10 комментариев

По словам очевидца, водитель не пострадал

В Новосибирске днем 31 октября фура врезалась в четырёхэтажное административное здание в Кировском районе. Как сообщил читатель НГС, инцидент произошёл на Сибиряков-Гвардейцев, 54/1.

— Шел сегодня днем мимо и увидел эту ситуацию. Фура влетела в здание, при этом снеся под собой газовую трубу, — поделился очевидец.

По словам читателя, водитель большегруза не пострадал. У автомобиля сломалось лобовое стекло. Спустя пару часов фуру отогнали.

В здании на Сибиряков-Гвардейцев, 54/1 находится 3 организации: торговый дом «ТрансСибЛизинг», ​оптовая компания «ПроРыбу» и компания по продаже кукурузы «РД групп». В первой организации на звонки журналиста никто не ответил. В компании «ПроРыбу», попросили обратиться к руководству, а в «РД групп», заявили, что этот инцидент к ним не относится.

Ранее в Советском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором погиб мужчина. 41-летний водитель грузовика MAN с прицепом при движении задним ходом у дома №12 по улице Терешковой наехал на пешехода.

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Комментарии
10
Татьяна 53
32 минуты
С транспортом что-то неладное творится
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
32 минуты
"Фура вписалась в здание" Эх и слог, эх и словосочетания.... Где ж таких косоязычных писателей понабрали-то, а?
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