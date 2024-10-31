Симптомы и признаки пневмонии: чем лечить сухой кашель и как определить опасную болезнь

При тяжелых случаях пневмонии может понадобиться даже кислородная поддержка Источник: Дарья Селенская / 74.RU











Пневмонию отличить от других болезней, вызывающих кашель, достаточно легко — у болезни есть целый ряд заметных симптомов и признаков, но важно правильно подобрать лечение и таблетки. По всей стране регистрируют случаи вспышек пневмонии у детей, вызванной микоплазмой. В Новосибирске жители и врачи также говорят о распространении опасного заболевания. Разбираемся с медиками, как ставят диагноз и почему при пневмонии не всегда назначают антибиотики.

Симптомы и признаки пневмонии

Пневмония — это инфекционное воспаление легочной ткани, вызванное бактериями, вирусами или грибками. Из-за него легкие перестают работать так, как нужно. Пневмония может развиваться как осложнение других заболеваний (например, ОРВИ, бронхит), так и возникать самостоятельно.

Среди основных симптомов пневмонии:

сильный, часто влажный кашель с мокротой;

высокая температура (выше 38 градусов);

озноб;

одышка;

затрудненное дыхание;

боль в грудной клетке, усиливающаяся при кашле;

общая слабость, усталость, повышенная потливость (особенно ночью).

Анастасия Стольная, врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье», отметила, что диагноз медик ставит на основании сразу нескольких данных. Нужно будет пройти рентгенографию органов грудной клетки, сдать общий анализ крови и определить уровень С-реактивного белка крови, который показывает активность воспалительного процесса.

Виды пневмонии

От вида пневмонии зависит ее лечение Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Существует несколько видов пневмонии: внебольничная, внутрибольничная, аспирационная и атипичная.

— Внебольничная пневмония возникает вне медучреждений и чаще всего вызвана бактериальной или вирусной инфекцией. Внутрибольничная (нозокомиальная) — развивается в стационаре. Ее возбудители обычно более устойчивы к антибиотикам, она тяжелее поддается лечению, — подчеркнула Ольга Уланкина, врач-эксперт лаборатории «Гемотест». — Атипичная пневмония чаще вызвана нетипичными возбудителями, такими как микоплазма или легионелла.

Аспирационная пневмония возникает из-за того, что в легкие попадают инородные вещества. Это могут быть частицы пищи или жидкость.

Лечение пневмонии

Антибиотиками лечат только бактериальную пневмонию. При вирусной форме эти лекарства неэффективны, и лечение направлено на облегчение симптомов с поддержкой иммунитета. Но иногда врачи назначают антибиотики даже при вирусной пневмонии, если есть риск присоединения бактериальной инфекции.

Всё лечение должен назначать только врач. Не занимайтесь самолечением!

Также для лечения пневмонии могут назначить:

жаропонижающие и противовоспалительные средства — для снижения температуры и уменьшения боли;

отхаркивающие препараты и муколитики — для облегчения отхождения мокроты.

В тяжелых случаях в стационаре может потребоваться дополнительная кислородная поддержка.

Почему появляется кашель

Антибиотиками лечат только бактериальную пневмонию Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Пневмония сопровождается достаточно выраженным кашлем. Кашель — это симптом, который возникает как защитный механизм при множестве заболеваний и состояний. Обычно его появление ассоциируют только с болезнями верхних и нижних дыхательных путей. Например, с такими, как ларингит, бронхит, бронхиальная астма или пневмония.

— Но его возникновение может быть вызвано и другими причинами, поскольку кашлевые рецепторы присутствуют также в пищеводе, желудке, наружном слуховом проходе и перикарде — наружной оболочке сердца, — отметила Анастасия Стольная.

Сухой и влажный кашель — какие таблетки выбрать

Выделяют два вида кашля — сухой и влажный. Сухой также называют непродуктивным, потому что при нем нет выделения мокроты — патологического секрета дыхательных путей. Если же кашель сопровождается отделением мокроты, его так и называют — влажный или продуктивный.

— Лечение всех видов кашля напрямую связано с лечением основного заболевания, так как кашель — лишь его симптом и защитный рефлекс, — объяснила Анастасия Стольная, врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье».

При сухом кашле обычно назначают обильное питье и препараты, смягчающие слизистую оболочку гортани, муколитические средства, которые помогают разжижать густую и трудноотделяемую мокроту.

— Если причиной кашля стала аллергия, то прописывают антигистаминные препараты. В редких случаях могут рекомендовать противокашлевые препараты, подавляющие кашлевый рефлекс. Обычно их рекомендуют людям с хроническими заболеваниями и непродуктивным кашлем, который не приносит облегчения, а только раздражает дыхательные пути, — отметила Ольга Уланкина, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

Для влажного кашля показаны отхаркивающие и муколитические средства, которые разжижают мокроту и помогают ей легче отходить.

Кашель бывает острым. Он длится до 3 недель и часто возникает при простуде, вирусных инфекциях. Подострый кашель продолжается от 3 до 8 недель и появляется после перенесенной инфекции. Хронический кашель сохраняется дольше 8 недель. Чаще всего связан с аллергией, астмой, курением или хроническими заболеваниями легких.

Может ли молоко облегчить кашель

С молоком стоить быть аккуратными и если пить, то совсем немного Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Теплое молоко с медом смягчает слизистую оболочку горла, может уменьшить раздражение и облегчить сухой кашель.

Но Ольга Уланкина, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», подчеркивает, что, если у человека кашель с обильной мокротой, молоко может только увеличить ее вязкость и затруднить отхождение.

Как избежать осложнений при пневмонии

Самый главный совет — следовать указаниям врачей и не бросать прием лекарств при улучшении состояния. Особенно это касается случаев бактериальной пневмонии. Если не долечиться, то можно получить устойчивые к антибиотикам бактерии.

Обычно осложнения пневмонии делят на внелегочные и легочные. В первом случае непролеченная пневмония может приводить к жизнеугрожающим осложнениям — например, к:

сепсису — патологическому процессу, при котором инфекция распространяется по всему организму;

полиорганной недостаточности — состоянию, при котором в организме происходит одновременное или последовательное нарушение работы нескольких органов или систем.

К легочным осложнениям относят:

острый респираторный дистресс-синдром — тип дыхательной недостаточности;

эмпиему плевры — скопление гноя в плевральной полости;

парапневмонический плевральный выпот — скопление жидкости в плевральной полости.

Самый главный совет — не затягивать с обращением к врачу и следовать его указаниям. Не бросать прием лекарств при улучшении состояния. Особенно это касается случаев бактериальной пневмонии. Если не долечиться, то можно получить устойчивые к антибиотикам бактерии.

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