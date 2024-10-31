«Топовое место, чуть бомжи не сожрали»: опасный недострой 20 лет притягивает детей — за что он получил 4 звезды и что с ним будет

Так и не достроенный паркинг простаивает уже больше 20 лет, превратившись в убежище для зависимых и парк опасных экстремальных развлечений для детей Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Несмотря на то, что часть начатых в Новосибирске в 90-е и нулевые и вскоре вставших строек все же были доведены до сдачи, пустующие, мертвые недострои наравне с плохими дорогами, пробками и пылью остаются визитной карточкой города. Одни площадки надежно огорожены, охраняются и максимум портят вид. Другие давным-давно гостеприимно распахнули ворота для детей, подростков, бездомных и наркозависимых, и понемногу обрастают собственной историей. На один из таких недостроев пожаловались читатели НГС, а журналисты узнали, кто за него отвечает и обязан не допускать на него детей и за что заброшка обзавелась высоким рейтингом на 2GIS.

Сооружение на 4 звезды

Таинственный недострой возле дома на Бориса Богаткова, 266/3 на первый взгляд выглядит типичным для Новосибирска. Назначение недостроенного здания смутно, работы на площадке остановились в начале нулевых, а изначально монументальную ограду время и люди сделали вполне себе проходимой сразу с нескольких точек. После этого на недостроенный объект устремились те, кому там делать нечего.

— Не раз уже писал жалобы на этот недострой, расположенный прямо рядом с участком полиции. Вход туда до сих пор остается открытым, а мне приходят одни отписки, — возмутился читатель НГС в сообщении в редакцию.

Андрей Бортко / NGS.ru Источник: К недострою ведут настоящие народные тропы











Интересно, что здание, которое местные жители называют заброшенным с 2001 года паркингом, обладает неожиданно высоким (4,4 из 5 максимально возможных баллов) рейтингом на сервисе 2GIS и, похоже, медленно и неумолимо вырастает не в эксплуатируемую постройку, а в городскую легенду.

— Топовое место, чуть бомжи не сожрали, — охарактеризовал недострой пользователь под ником Чебурек летом 2022 года.

— Популярити среди кладменов и торчков, ниже автономный этаж с бомжами, а на самом нижнем обычно носятся школотроны и тусуются висельники (орфография автора сохранена. — Прим. ред.), — привнес конкретики пользователь с двумя точками вместо логина.

— На 4 этаже обычно сидят алкаши за столиком, на этом же этаже была деревянная лестница, ведущая на 5 этаж, но по моим личным причинам она была скинута в самый низ, — порадовал подробностями комментатор М Ро.

Выбор, чем заняться на заброшенной стройплощадке, большой. Тут, похоже, тренировались граффитисты Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Все они, а также если еще несколько остроумных комментаторов оценили недостроенное здание на 5 звезд. Лишь один пользователь, которому, похоже, не встретился никто из местных аборигенов, расстроился, назвал объект пустоватым и поставил ему четверку.

Паркинг и спортивное овощехранилище

На публичной кадастровой карте разрешенное использование участка обозначено как «для строительства индивидуальных гаражей в комплексе с подземным коллективным овощехранилищем, спортивной площадкой и техническими помещениями». Идея амбициозная и вызывающая уважение — жаль, провалилась.

— Я никогда туда не лазил, и друзья мои тоже. Я знаю двоих, кто лазил. А так там можно умереть! — делает очень круглые и очень честные глаза играющий на детской площадке у подножия недостроя мальчишка. — Там могут ходить бомжи с ножами и маньяки.

На вопрос, легко ли попасть на стройплощадку, он заверяет, что никогда не пробовал этого сделать, поэтому и не знает. Никаких оснований не доверять ему у нас, разумеется, нет.

Местных жителей площадка беспокоит. Во-первых, дети могут травмироваться, а во-вторых, по общему мнению, за строительным забором обосновались закладчики и наркозависимые Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











В отличие от детей местные бабушки и почтенные пожилые дамы, которых в страсти к недостроям точно не заподозрить, все ходы и выходы знают.

— Они вот туда пролезают, спускаются с горки пониже, а там уже и заброшенная стройка, — охотно объясняет журналистам местная жительница Светлана Михайловна. — Сюда много ребятишек лазит, уж зачем, не знаю. Мальчишки, 10–12 лет. Как медом им намазано.

Мест, где к стройке можно спуститься с горки, мы с фотографом находим как минимум два, но тестировать народные тропы не рискуем и по-простому проходим на площадку через ворота. Они увешаны грозными предупреждениями о ведущейся видеосъемке и призывами к родителям не пускать за ограду детей. При этом они даже не заперты, не говоря уж об охране.

По ту сторону забора становится понятно: даже если прямо сейчас на площадке людей нет, они здесь часто бывают. На территории протоптаны настоящие народные тропы, там и тут громоздятся кучи мусора (вовсе не обязательно строительного), стены густо покрыты наскальной живописью. Помимо непристойностей здесь пишут и имена музыкальных исполнителей — так становится понятно, что многие оставившие здесь свои автографы школьники, весьма вероятно, уже отвели в первый класс собственных детей.

Опасения мам и бабушек легко понять: среди строительного мусора в изобилии попадаются шприцы Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Подростки действительно далеко не единственные, кто регулярно бывает на заброшенной стройке. В залежах битого кирпича хватает не только стеклянных осколков, но и инсулиновых шприцев.

НГС направил запрос в новосибирскую полицию, чтобы узнать о криминальной статистике на территории долгостроя, а также о том, как часто полицейские ловят здесь детей и подростков. По данным пресс-службы областного главка МВД, с начала 2024 года на Есенина, 14 (к этому адресу формально относится стройка) полицейским не попалось ни одного закладчика, да и несовершеннолетних в отдел полиции оттуда не доставляли.

По мнению местных жителей, очень зря.

Кто отвечает за безопасность

Судя по ответу на запрос НГС в мэрию Новосибирска о том, кто отвечает за потенциально опасное место, чиновники были всерьез озабочены доступом к стройплощадке. Администрация Дзержинского района направила в адрес владельца недостроенного объекта предупреждение о необходимости перекрыть проход на площадку, пока никто не пострадал и не умер. Кто конкретно должен это сделать, в мэрии не указали.

Кроме того, администрация обратилась в Госстройнадзор Новосибирской области, чтобы ведомство проверило стройку. Даже собиралась подавать на неназванного владельца потенциального паркинга в суд, но передумала.

— При подготовке администрацией Дзержинского района искового заявления в суд с требованием о понуждении собственника объекта незавершенного строительства о принятии мер к ограничению доступа посторонних лиц в связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан специалистами администрации в ходе визуального осмотра 2 октября 2024 года установлено, что территория земельного участка огорожена, доступ ограничен, — заметили в мэрии.

В мэрии уверены, что доступ посторонних на брошенную стройплощадку не возможен — именно это показала проверка от 2 октября Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Кроме того, по данным муниципалитета, с апреля 2023 года у участка появился новый арендатор — новосибирский предприниматель Артем Воздвиженский.

По данным сервиса Rusprofile, Артем Воздвиженский — директор компаний ООО «Идея плюс» (деятельность рекламных агентства), ООО «ГЦН» (деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе) и ООО «УК Комфорт-плюс» (управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе). Одновременно он является председателем правления пяти ЖСК («На Есенина», «Закаменский-13», «Родник», «Есенина-67 (3 Очередь)» и «Ключ»), возникших вокруг проблемных долгостроев.

Предприниматель подтвердил, что действительно арендовал проблемный участок, чтобы привести его в порядок.

— Не так далеко от этого объекта я достроил проблемный дом на Есенина, 67, — рассказал Артем Вознесенский в разговоре с корреспондентом НГС. — Тут приблизительно аналогичная ситуация: недостроенный объект, у которого был ряд собственников: мэрия и пять инвесторов — физических лиц. И поскольку я уже восемь домов проблемных достроил, решили и этот участок приобрести, несмотря на то, что обычно мы занимаемся жильем, а это коммерческий объект.

Судя по отзывам, раньше на недостроенном паркинге были деревянные лестницы. Их убрали, но переменная высота здешнего ландшафта все равно позволяет пробраться на любой этаж Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











По словам предпринимателя, он решал юридические вопросы с остальными инвесторами, чтобы управляться на площадке самостоятельно, и в ближайшее время собирается оживить стройку. О том, во что может превратиться долгострой, говорить рано — сначала нужно провести комплексное исследование грунта и обследовать простоявший более 20 лет без консервации фундамент. После этого на участок можно будет подвести коммуникации (сделать это застройщик обещает уже на следующей неделе) и устроить пост охраны.

— Периодически мы там завариваем ворота, периметр. В последний раз мы заварили летом ворота, а там все срезали. Наверное, потому что там закладчики орудуют, — рассказал Артем Вознесенский.

Новый арендатор участка обещает, что в ближайшее время на нем появится пост охраны, а там и работы возобновятся Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Возможно, будет достроен паркинг, либо на его месте появится офисное здание. Какая именно коммерческая недвижимость необходима в этой части Дзержинского района, бизнесмен обсуждает с чиновниками районной администрации, местными депутатами, а также старшими по дому из соседних жилых многоэтажек.