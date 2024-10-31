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Город эксклюзив «Топовое место, чуть бомжи не сожрали»: опасный недострой 20 лет притягивает детей — за что он получил 4 звезды и что с ним будет

«Топовое место, чуть бомжи не сожрали»: опасный недострой 20 лет притягивает детей — за что он получил 4 звезды и что с ним будет

Новосибирец решил завершить опасный долгострой на улице Есенина

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2 комментария

Так и не достроенный паркинг простаивает уже больше 20 лет, превратившись в убежище для зависимых и парк опасных экстремальных развлечений для детей

Несмотря на то, что часть начатых в Новосибирске в 90-е и нулевые и вскоре вставших строек все же были доведены до сдачи, пустующие, мертвые недострои наравне с плохими дорогами, пробками и пылью остаются визитной карточкой города. Одни площадки надежно огорожены, охраняются и максимум портят вид. Другие давным-давно гостеприимно распахнули ворота для детей, подростков, бездомных и наркозависимых, и понемногу обрастают собственной историей. На один из таких недостроев пожаловались читатели НГС, а журналисты узнали, кто за него отвечает и обязан не допускать на него детей и за что заброшка обзавелась высоким рейтингом на 2GIS.

Сооружение на 4 звезды

Таинственный недострой возле дома на Бориса Богаткова, 266/3 на первый взгляд выглядит типичным для Новосибирска. Назначение недостроенного здания смутно, работы на площадке остановились в начале нулевых, а изначально монументальную ограду время и люди сделали вполне себе проходимой сразу с нескольких точек. После этого на недостроенный объект устремились те, кому там делать нечего.

— Не раз уже писал жалобы на этот недострой, расположенный прямо рядом с участком полиции. Вход туда до сих пор остается открытым, а мне приходят одни отписки, — возмутился читатель НГС в сообщении в редакцию.

Андрей Бортко / NGS.ru

Интересно, что здание, которое местные жители называют заброшенным с 2001 года паркингом, обладает неожиданно высоким (4,4 из 5 максимально возможных баллов) рейтингом на сервисе 2GIS и, похоже, медленно и неумолимо вырастает не в эксплуатируемую постройку, а в городскую легенду.

— Топовое место, чуть бомжи не сожрали, — охарактеризовал недострой пользователь под ником Чебурек летом 2022 года.

— Популярити среди кладменов и торчков, ниже автономный этаж с бомжами, а на самом нижнем обычно носятся школотроны и тусуются висельники (орфография автора сохранена. — Прим. ред.), — привнес конкретики пользователь с двумя точками вместо логина.

— На 4 этаже обычно сидят алкаши за столиком, на этом же этаже была деревянная лестница, ведущая на 5 этаж, но по моим личным причинам она была скинута в самый низ, — порадовал подробностями комментатор М Ро.

Выбор, чем заняться на заброшенной стройплощадке, большой. Тут, похоже, тренировались граффитисты

Все они, а также если еще несколько остроумных комментаторов оценили недостроенное здание на 5 звезд. Лишь один пользователь, которому, похоже, не встретился никто из местных аборигенов, расстроился, назвал объект пустоватым и поставил ему четверку.

Паркинг и спортивное овощехранилище

На публичной кадастровой карте разрешенное использование участка обозначено как «для строительства индивидуальных гаражей в комплексе с подземным коллективным овощехранилищем, спортивной площадкой и техническими помещениями». Идея амбициозная и вызывающая уважение — жаль, провалилась.

— Я никогда туда не лазил, и друзья мои тоже. Я знаю двоих, кто лазил. А так там можно умереть! — делает очень круглые и очень честные глаза играющий на детской площадке у подножия недостроя мальчишка. — Там могут ходить бомжи с ножами и маньяки.

На вопрос, легко ли попасть на стройплощадку, он заверяет, что никогда не пробовал этого сделать, поэтому и не знает. Никаких оснований не доверять ему у нас, разумеется, нет.

Местных жителей площадка беспокоит. Во-первых, дети могут травмироваться, а во-вторых, по общему мнению, за строительным забором обосновались закладчики и наркозависимые

В отличие от детей местные бабушки и почтенные пожилые дамы, которых в страсти к недостроям точно не заподозрить, все ходы и выходы знают.

— Они вот туда пролезают, спускаются с горки пониже, а там уже и заброшенная стройка, — охотно объясняет журналистам местная жительница Светлана Михайловна. — Сюда много ребятишек лазит, уж зачем, не знаю. Мальчишки, 10–12 лет. Как медом им намазано.

Мест, где к стройке можно спуститься с горки, мы с фотографом находим как минимум два, но тестировать народные тропы не рискуем и по-простому проходим на площадку через ворота. Они увешаны грозными предупреждениями о ведущейся видеосъемке и призывами к родителям не пускать за ограду детей. При этом они даже не заперты, не говоря уж об охране.

По ту сторону забора становится понятно: даже если прямо сейчас на площадке людей нет, они здесь часто бывают. На территории протоптаны настоящие народные тропы, там и тут громоздятся кучи мусора (вовсе не обязательно строительного), стены густо покрыты наскальной живописью. Помимо непристойностей здесь пишут и имена музыкальных исполнителей — так становится понятно, что многие оставившие здесь свои автографы школьники, весьма вероятно, уже отвели в первый класс собственных детей.

Опасения мам и бабушек легко понять: среди строительного мусора в изобилии попадаются шприцы

Подростки действительно далеко не единственные, кто регулярно бывает на заброшенной стройке. В залежах битого кирпича хватает не только стеклянных осколков, но и инсулиновых шприцев.

НГС направил запрос в новосибирскую полицию, чтобы узнать о криминальной статистике на территории долгостроя, а также о том, как часто полицейские ловят здесь детей и подростков. По данным пресс-службы областного главка МВД, с начала 2024 года на Есенина, 14 (к этому адресу формально относится стройка) полицейским не попалось ни одного закладчика, да и несовершеннолетних в отдел полиции оттуда не доставляли.

По мнению местных жителей, очень зря.

Кто отвечает за безопасность

Судя по ответу на запрос НГС в мэрию Новосибирска о том, кто отвечает за потенциально опасное место, чиновники были всерьез озабочены доступом к стройплощадке. Администрация Дзержинского района направила в адрес владельца недостроенного объекта предупреждение о необходимости перекрыть проход на площадку, пока никто не пострадал и не умер. Кто конкретно должен это сделать, в мэрии не указали.

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Кроме того, администрация обратилась в Госстройнадзор Новосибирской области, чтобы ведомство проверило стройку. Даже собиралась подавать на неназванного владельца потенциального паркинга в суд, но передумала.

— При подготовке администрацией Дзержинского района искового заявления в суд с требованием о понуждении собственника объекта незавершенного строительства о принятии мер к ограничению доступа посторонних лиц в связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан специалистами администрации в ходе визуального осмотра 2 октября 2024 года установлено, что территория земельного участка огорожена, доступ ограничен, — заметили в мэрии.

В мэрии уверены, что доступ посторонних на брошенную стройплощадку не возможен — именно это показала проверка от 2 октября

Кроме того, по данным муниципалитета, с апреля 2023 года у участка появился новый арендатор — новосибирский предприниматель Артем Воздвиженский.

По данным сервиса Rusprofile, Артем Воздвиженский — директор компаний ООО «Идея плюс» (деятельность рекламных агентства), ООО «ГЦН» (деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе) и ООО «УК Комфорт-плюс» (управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе). Одновременно он является председателем правления пяти ЖСК («На Есенина», «Закаменский-13», «Родник», «Есенина-67 (3 Очередь)» и «Ключ»), возникших вокруг проблемных долгостроев.

Предприниматель подтвердил, что действительно арендовал проблемный участок, чтобы привести его в порядок.

— Не так далеко от этого объекта я достроил проблемный дом на Есенина, 67, — рассказал Артем Вознесенский в разговоре с корреспондентом НГС. — Тут приблизительно аналогичная ситуация: недостроенный объект, у которого был ряд собственников: мэрия и пять инвесторов — физических лиц. И поскольку я уже восемь домов проблемных достроил, решили и этот участок приобрести, несмотря на то, что обычно мы занимаемся жильем, а это коммерческий объект.

Судя по отзывам, раньше на недостроенном паркинге были деревянные лестницы. Их убрали, но переменная высота здешнего ландшафта все равно позволяет пробраться на любой этаж

По словам предпринимателя, он решал юридические вопросы с остальными инвесторами, чтобы управляться на площадке самостоятельно, и в ближайшее время собирается оживить стройку. О том, во что может превратиться долгострой, говорить рано — сначала нужно провести комплексное исследование грунта и обследовать простоявший более 20 лет без консервации фундамент. После этого на участок можно будет подвести коммуникации (сделать это застройщик обещает уже на следующей неделе) и устроить пост охраны.

— Периодически мы там завариваем ворота, периметр. В последний раз мы заварили летом ворота, а там все срезали. Наверное, потому что там закладчики орудуют, — рассказал Артем Вознесенский.

Новый арендатор участка обещает, что в ближайшее время на нем появится пост охраны, а там и работы возобновятся

Возможно, будет достроен паркинг, либо на его месте появится офисное здание. Какая именно коммерческая недвижимость необходима в этой части Дзержинского района, бизнесмен обсуждает с чиновниками районной администрации, местными депутатами, а также старшими по дому из соседних жилых многоэтажек.

Ранее НГС разбирался в судьбе многолетних военных недостроев. В них могли выехать тысячи семей военнослужащих, но вместо этого пустые коробки портят облик города, а то и забирают детские жизни.

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Недострой Долгострои Стройплощадка Октябрьский район
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Комментарии
3
Гость
21 минута
Клоака в городе больше 20 лет и никому нет дела...органы где были вы вообще существует????
Гость
2 минуты
Детишки как обычно ищут приключений на свою опу. Причём в прямом смысле.
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