Зловещие мертвецы. В Новосибирске почти на 10 лет забросили военные недострои — один из них уже забрал детскую жизнь

Панельки на Кирпичной Горке

— Сюда проходить нельзя, только по согласованию с руководством, — строго говорит охранник.



Я дисциплинированно возвращаюсь за тоненький металлический тросик, покидая территорию заброшенной стройплощадки, но не ухожу далеко: углубляюсь в заросли кленов возле забора. Представляю: я любопытный, чуть хулиганистый подросток, которому никакие посторонние дядьки не указ, и хочу полазить по стройке.



И очень скоро нахожу один, второй, а потом и третий проходы. Неспешно выбираю тот, что поудобнее: бетонные панели разошлись, их скрепляет толстая арматура — будто ступеньки. Практически парадный лаз для детей.

