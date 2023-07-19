Зловещие мертвецы. В Новосибирске почти на 10 лет забросили военные недострои — один из них уже забрал детскую жизнь

В 2021 году на заброшенном недострое в Октябрьском районе Новосибирска погибла 12-летняя школьница. Девочка вместе с друзьями залезла в недостроенный дом, перекрытия между этажами разрушились, и ребенка придавило бетонной плитой. Она погибла на месте. Спустя два года журналисты НГС решили узнать, чем закончилось расследование этой трагедии, можно ли попасть на опасную площадку сейчас и где еще в Новосибирске военнослужащие так и не сумели отпраздновать новоселье, потому что дома для них так и не возвели.
Панельки на Кирпичной Горке
— Сюда проходить нельзя, только по согласованию с руководством, — строго говорит охранник.
Я дисциплинированно возвращаюсь за тоненький металлический тросик, покидая территорию заброшенной стройплощадки, но не ухожу далеко: углубляюсь в заросли кленов возле забора. Представляю: я любопытный, чуть хулиганистый подросток, которому никакие посторонние дядьки не указ, и хочу полазить по стройке.
И очень скоро нахожу один, второй, а потом и третий проходы. Неспешно выбираю тот, что поудобнее: бетонные панели разошлись, их скрепляет толстая арматура — будто ступеньки. Практически парадный лаз для детей.
Оглядываюсь назад: клены закончились, у гаражей садится в машину молодой мужчина. Со спины меня можно принять за подростка: белые кроссовки, шорты, завязанная на поясе клетчатая рубаха… Но автолюбитель, хоть и видит меня, не произносит ни слова.
Шкодливый подросток во мне восхищен: как ловко он попал на стройку! Журналиста этот факт огорчает, но не настолько, чтобы не пойти дальше.
Три недостроенные серые десятиэтажки, зажатые между гаражным кооперативом «Ветеран», с превеликим трудом, но всё же достроенным ЖК «Закаменский» и частным сектором формально относятся к 17-му военному городку. Их начали возводить в 2013 году для военнослужащих. Работа сначала спорилась, но уже через год замерла, а потом и окончательно встала.
В 2019 году военные долгострои передали в АО «ДОМ.РФ», с площадок вывезли строительную технику, и горожанам стала окончательно понятно: город пополнился очередными мертвыми недостроями. Неохраняемыми, и потому особо опасными. Местные жители жаловались на них во все инстанции, но результата это не дало.
29 июня 2021 года компания подростков залезла в долгострои поиграть. Перекрытия между 5-м и 6-м этажами брошенной панели разъехались, и 12-летнюю Лизу придавило плитой. Девочка скончалась на месте. Тогда на площадку журналисты (и, вероятно, живущие поблизости дети) заходили через парадный вход, но и сейчас даже человеку, плохо знакомому с этими местами, понадобилось не более 10 минут, чтобы с комфортом пробраться за ограду.
Сейчас на территории два поста охраны. Один — у ворот, второй — примерно посередине трех многосекционных жилых домов, где при должной фантазии можно представить себе просторный двор.
— Сюда нельзя, уходите отсюда!
— Вы понимаете, что, если сюда смог попасть журналист, ребенок тоже сможет? За 10 минут я нашла три места, где это очень просто сделать. Давайте, покажу их.
— Знаем мы все эти места, — не сдается охранник. — А детей мы гоняем!
Возможно, охранника, вынужденного в жару носить форму, разморило на июльском солнце, но его покрасневшее лицо и не слишком четкая речь наводят на совсем другие мысли — и сомнения в том, что он сможет хоть кого-либо прогнать. Пообещав немедленно покинуть опасное место, возвращаюсь к забору, чтобы сфотографировать «черные ходы», а затем ухожу со стройки четвертым путем, который не требует даже заборной эквилибристики. Как белый человек — через открытую калитку и гаражный массив.
Уже за пределами вставших строек пожилая женщина, которая представляется Марией Николаевной, в ответ на вопрос о доступности трех серых панельных скелетов только всплескивает руками:
— У меня, девушка, два внука, младшему 12 лет, старшему — 17. Я им каждый раз рассказываю про то, как девочка на стройке погибла, надоела, наверно им, — говорит она. — В начале лета их соседка в старом городке, где бараки (старые казармы 17-го военного городка. — Прим. ред.), видела, но я боюсь, и туда полезть могут.
— А вообще детей на этой стройке видите?
— Я не очень часто тут бываю, сама далеко живу. Но когда к внукам езжу, да, вижу — точнее, слышу. Кто-то там лазит. А дети это, подростки, взрослые — непонятно.
«Пять гробов» на Овчукова и другие недострои
Три «замершие» панельки на Кирпичной Горке и Тополева — не единственные военные стройки на территории Новосибирска. И если генподрядчика, который бросил их, не найти (журналисты НГС направили запрос в Министерство обороны, но ответ на него в установленный законом срок не получили), про остальные объекты известно больше.
В 2014 году в Калининском районе Новосибирска началась еще одна масштабная стройка: компания АО «Оборонстрой» начала возводить пять 18-этажек на улице Овчукова.
По данным сервиса «Контур.Фокус», акционерное общество «Оборонстрой» было образовано в 2009 году, а в 2017 перестало существовать. К тому моменту чистый убыток компании составлял 29,7 миллиарда рублей (при выручке за год 681,2 миллиона рублей). Преемником компании стало АО «Главное управление обустройства войск», или же Open Joint Stock company «Armed Forcec Infrastructure Development Directorate General». Самая свежая финансовая информация о ней датируется концом 2018 года — тогда АО «ГУОВ» заработало 67,9 миллиарда рублей, чистая прибыль составила 63,8 миллиона рублей. Генеральный директор компании — Андрей Валентинович Назаров, который по данным издания «Компания», пришел в «ГУОВ» из «Оборонстроя», где был советником генерального директора по вопросам банкротства.
В отличие от стройки на Кирпичной Горке, на Овчукова военные строители запланировали целый квартал: 5 огромных многоквартирных домов на 1834 квартиры общей площадью
— Они, когда начинали строить, так торопились, так торопились… Пятилетку в три года, наверно, хотели выполнить. Забивали сваи даже по ночам — шум, грохот!.. Мы даже жаловаться хотели, — вспоминает живущая неподалеку от замершей стройки Ольга Петровна. — А потом как-то незаметно всё закончилось. Я даже не могу сказать сейчас, в каком году это было. Давно.
Теперь замершую стройку в народе зовут пятью гробами, и это, наверно, несправедливо: хоть на электронных картах недострои отдаленно и напоминают их, трагического бэкграунда, подобного Кирпичной Горке, эти дома за собой не имеют.
Ольга Петровна не может припомнить, видела ли на площадке детей, но тут же оговаривается, что не приглядывалась: собственные внуки живут далеко, сама же по себе ее брошенная стройка не интересует.
Но похоже, на эту площадку посторонним действительно не попасть: «пять гробов» огорожены надежным, из крепких бетонных плит, забором, въезд перекрывают запертые ворота. За стеклами в будке охраны угадывается живое движение.
В 2021 году, по данным «Новосибирских новостей», мэрия выясняла, нельзя ли забрать недострои из федеральной собственности в муниципальную, но получила отказ: якобы военные планируют использовать этот участок и дальше.
Иначе сложилась судьба еще одного военного недостроя, который с начала нулевых был заморожен в Бердске. В феврале 2021 года его выставили на торги, согласно опубликованному на портале «Земля.дом.рф» протоколу, победителем состоявшегося 19 марта того же года аукциона был признан некто ИП Голубев Виктор Алексеевич, предложивший цену 60 миллионов 913 тысяч рублей, без НДС. Застройщиком тем не менее стал проигравший конкурент предпринимателя, ООО СЗ «Квартал-С». Дом был сдан уже в декабре 2021 года. На сервисе «Дом.Клик» он получил название «ЖК Военный городок», оценку 4,8 из 5 и похвалы за тепло.
Брошенные стройки на Кирпичной Горке (и Тополева — расположенные рядом объекты имеют разные адреса), кажется, могут всё же не замереть во времени, а повторить возрождение бердской пятиэтажки. В 4-м квартале 2023 года АО «ДОМ.РФ» планирует реализовать два участка и объект незавершенного строительства, где два года назад погиб ребенок, с молотка.
Дело погибшей девочки
Уголовное дело по факту смерти 12-летней школьницы замерло во времени так же, как и сама стройка. Пресс-служба следственного управления СК по Новосибирской области обычно исправно публикует информацию о возбуждении и окончании расследований уголовных дел. 29 июня 2021 года вышел пресс-релиз о возбуждении дела по части 2 статьи 2016 УК РФ «Нарушение техники безопасности при проведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека». А дальше публиковать им, в общем-то, было нечего.
— В апреле 2022 года уголовное дело было передано по подследственности в военный следственный отдел Новосибирского гарнизона Следственного комитета РФ, — сообщили в ведомстве в ответ на запрос НГС.
На аналогичный запрос о судьбе дела в военном следственном управлении ответили, что материалов у их нет.
— В военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации материалы процессуальной проверки (уголовного дела) по факту гибели несовершеннолетнего гражданина на объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: г. Новосибирск, 1-й Кирпичный переулок, не поступало (адрес указан по официальной информации СУ СКР по Новосибирской области. — Прим. ред.), — ответили военные следователи.
В 2019 году очень похожая история произошла в Ленинском районе Новосибирска. На заброшенную стройку на улице Волховской залезла 9-летняя школьница с двумя друзьями и погибла, упав с высоты третьего этажа. Виновным в ее смерти следователи СК посчитали владельца и директора ООО «Завод строительных материалов 7», которому принадлежала площадка. Дело не дошло до приговора лишь потому, что подсудимый скончался в 2020 году. Недавно Ленинский районный суд принял решение, что юридическое лицо должно выплатить родителям погибшей девочки 4 миллиона рублей в качестве компенсации.