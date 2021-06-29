Стройка, на которой в Новосибирске погибла девочка, стоит заброшенной 10 лет. Дом строили для военных

Заброшенная стройка, на которой в Новосибирске погибла девочка, никак не охранялась
Сегодня на стройке в Октябрьском районе обрушилась стена. Из-под завалов извлекли 13-летнюю девочку, медики констатировали ее смерть.
— Был слышен сильный хлопок, а затем раздался детский крик, — описывают очевидцы. В момент трагедии на стройке играли несколько детей.
Как сообщили НГС местные жители, стройка стоит заброшенной уже 10 лет на территории бывшего военного городка № 17. Долгострой не охраняли. Всё это время жители писали обращения, в том числе в администрацию президента и Минобороны (есть в распоряжении редакции НГС). Но на все вопросы приходили лишь отписки.
В одном из ответов, датированном концом 2019 года, сказано, что балансодержателем военного городка № 17 выступал ФГКУ «Сибирское ТУИО» Минобороны России. В том же году объект передали в фонд АО «Дом РФ». Тогда же шел процесс согласования передачи участка в муниципальную собственность Новосибирска. По предварительной информации, сейчас за участок отвечает частная строительная компания.
Последствия обрушения стен на заброшенной стройке попали на видео.
Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней.