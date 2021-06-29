Стройка, на которой в Новосибирске погибла девочка, стоит заброшенной 10 лет. Дом строили для военных

Сегодня на стройке в Октябрьском районе обрушилась стена. Из-под завалов извлекли 13-летнюю девочку, медики констатировали ее смерть.



— Был слышен сильный хлопок, а затем раздался детский крик, — описывают очевидцы. В момент трагедии на стройке играли несколько детей.

Как сообщили НГС местные жители, стройка стоит заброшенной уже 10 лет на территории бывшего военного городка № 17. Долгострой не охраняли. Всё это время жители писали обращения, в том числе в администрацию президента и Минобороны (есть в распоряжении редакции НГС). Но на все вопросы приходили лишь отписки.