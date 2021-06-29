СК возбудил уголовное дело после гибели 13-летней девочки на стройке в Новосибирске

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 13-летней девочки на стройке в Октябрьском районе Новосибирска.



— Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».



Статья предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.