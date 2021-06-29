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СК возбудил уголовное дело после гибели 13-летней девочки на стройке в Новосибирске

Рассказываем, что грозит виновнику

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Трагедия произошла вечером 29 июня в 10-этажном долгострое на улице Кирпичный переулок, 1а

Трагедия произошла вечером 29 июня в 10-этажном долгострое на улице Кирпичный переулок, 1а

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В Новосибирске возбудили уголовное дело после гибели на стройке 13-летней девочки

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 13-летней девочки на стройке в Октябрьском районе Новосибирска.

— Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Статья предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Следователи установили, что вечером 29 июня в 10-этажном строящемся доме на улице Кирпичный переулок, 1а произошло обрушение перекрытия между 5-м и 6-м этажами, в результате чего погибла несовершеннолетняя девочка.

— На место происшествия незамедлительно выехали следователи регионального следственного управления. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая документация. Устанавливаются причины и условия произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в пресс-службе регионального СК.

18 июня в Новосибирске электричка сбила двух девочек на перегоне станций Обское море — Береговая. Одна погибла на месте, вторая скончалась в реанимации.

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СКзаброшенная стройкапод завалами погиб ребенок
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