СК возбудил уголовное дело после гибели 13-летней девочки на стройке в Новосибирске

В Новосибирске возбудили уголовное дело после гибели на стройке 13-летней девочки
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели
— Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней, по признакам преступления, предусмотренного
Статья предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Следователи установили, что вечером 29 июня в
— На место происшествия незамедлительно выехали следователи регионального следственного управления. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая документация. Устанавливаются причины и условия произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в пресс-службе регионального СК.
18 июня в Новосибирске электричка сбила двух девочек на перегоне станций Обское море — Береговая. Одна погибла на месте, вторая скончалась в реанимации.